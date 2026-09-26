'2027 বিশ্বকাপই কেরিয়ারের শেষ', শিরোপা জিততে সর্বস্ব উজাড় করার ডাক কোহলির

'2027 বিশ্বকাপই কেরিয়ারের শেষ', শিরোপা জিততে সর্বস্ব উজাড় করার ডাক কোহলির
50 ওভারের বিশ্বকাপের উন্মাদনা বাকি সবকিছুর তুলনায় এগিয়ে ৷ ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সিরিজ শুরুর আগে জানালেন 'রানমেশিন' ৷
Published : September 26, 2026 at 6:29 PM IST
তিরুঅনন্তপুরম, 26 সেপ্টেম্বর: আগামী বছর 50 ওভারের বিশ্বকাপ জিততে নিজের সবটুকু উজাড় করে দিতে প্রস্তুত তিনি ৷ একইসঙ্গে আগামী বছর বিশ্বকাপই যে তাঁর বর্ণময় কেরিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ, তাও স্পষ্ট করে দিলেন বিরাট কোহলি ৷ রবিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ শুরুর প্রাক্কালে 'রানমেশিন'-এর সাফ কথা ওডিআই বিশ্বকাপের উন্মাদনা বাকি সবকিছুর তুলনায় এগিয়ে ৷
2024 সালে টি-20 বিশ্বকাপ জয়ের পর সরে দাঁড়িয়েছিলেন সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াট থেকে ৷ এরপর টেস্টেও ইতি টেনেছেন গতবছর ৷ সবমিলিয়ে বর্তমানে কেবল ওয়ান-ডে ক্রিকেটার কোহলি একমাত্র যে বিষয়টিকে চাঁদমারি করে এগিয়ে চলেছেন, তা হল বিশ্বকাপ ৷ এদিন ভারত বনাম ওয়েস্ট সিরিজের সম্প্রচারকারী ওটিটি প্ল্যাটফর্ম 'জিওস্টার'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিষয়টি আরেকটু খোলসা করলেন 54টি ওয়ান-ডে সেঞ্চুরির মালিক ৷
জিওস্টারকে বিরাট বলেন, "50 ওভারের বিশ্বকাপে উন্মাদনা যে পর্যায়ের সেটা বাকি সবকিছুর তুলনায় এগিয়ে ৷ এখানে 10টা টি-20 ম্য়াচের সমান উন্মাদনা ৷ অথচ একদিনে খেলতে হচ্ছে আড়াইখানা টি-20 ম্য়াচ ৷ বিশ্বকাপের মতো বড় পর্যায়ে 10টি টি-20 ম্য়াচের সমান সেই উত্তাপটা আগাগোড়া ধরে রাখা মুখের কথা নয় ৷ তাছাড়া বিদেশের মাটিতে টুর্নামেন্টের অর্থ তোমার সামনে পরীক্ষা আরও কঠিন ৷"
কোহলির সংযোজন, "ভারতের হয়ে আগামী বছর কেরিয়ারের শেষ বিশ্বকাপটা আমি খেলতে চলেছি ৷ আর এটাই আমার সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা ৷ কারণ লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বকাপটা ঘরে আনা ৷ তার জন্য আমায় যা কিছু দিতে হবে, আমি প্রস্তুত ৷" ইতিমধ্যেই চার-চারটি বিশ্বকাপে অংশ নিয়ে ফেলেছেন নয়াদিল্লির তারকা ব্য়াটার ৷ তার মধ্যে 2011 সালে কেরিয়ারে প্রথম বিশ্বকাপেই খেতাব জয়ের স্বাদ তিনি পেয়েছেন ৷ 37টি বিশ্বকাপ ম্য়াচে 59.83 ব্য়াটিং গড়ে কোহলির নামের পাশে রয়েছে 1,795 রান ৷ সেঞ্চুরি পাঁচটি ৷ আর সার্বিক তাঁর ওডিআই পরিসংখ্য়ানে যদি চোখ বোলানো যায়, তাহলে যে কোনও ব্য়াটারের কাছে তা ঈর্ষার কারণ ৷ 54টি সেঞ্চুরি সহযোগে 58.59 ব্য়াটিং গড়ে তাঁর ঝুলিতে প্রায় 15 হাজার রান ৷ ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজে 15 হাজার রানের মাইলফলকটা স্পর্শ করতে পারেন তিনি ৷ তার জন্য মাত্র 59 রান দরকার কোহলির ৷
STORY | It's the last World Cup I'm going to play for India: Kohli— Press Trust of India (@PTI_News) September 26, 2026
Indian batting superstar Virat Kohli has said that next year's ODI World Cup is going to be his last for the country and he is going to "leave everything out there" to win the trophy.
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সেপ্টেম্বর থেকে আগামী জানুয়ারি পর্যন্ত দ্বিপাক্ষিক সিরিজের অংশ হিসেবে 14টি ওডিআই ভারতীয় নিশ্চিতভাবে খেলবে ৷ এরপর এশিয়া কাপের আরও কিছু ম্য়াচ আগামী বছর যোগ হবে বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ৷ সবমিলিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে ও নামিবিয়ায় অনুষ্ঠিত হতে চলা 2027 বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতি হিসেবে এখনও 20টি'র মতো ম্য়াচ পাচ্ছে 'মেন ইন ব্লু' ৷ যার চূড়ান্ত ধাপটা রবিবার সম্ভবত শুরু হচ্ছে ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধেই ৷ তিরুঅনন্তপুরমে প্রথম ম্য়াচের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে বাকি দু'টি ওডিআই ভারত খেলবে গুয়াহাটি ও নিউ চণ্ডীগড়ে ৷