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'2027 বিশ্বকাপই কেরিয়ারের শেষ', শিরোপা জিততে সর্বস্ব উজাড় করার ডাক কোহলির

50 ওভারের বিশ্বকাপের উন্মাদনা বাকি সবকিছুর তুলনায় এগিয়ে ৷ ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সিরিজ শুরুর আগে জানালেন 'রানমেশিন' ৷

VIRAT KOHLI
বিরাট কোহলি (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2026 at 6:29 PM IST

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তিরুঅনন্তপুরম, 26 সেপ্টেম্বর: আগামী বছর 50 ওভারের বিশ্বকাপ জিততে নিজের সবটুকু উজাড় করে দিতে প্রস্তুত তিনি ৷ একইসঙ্গে আগামী বছর বিশ্বকাপই যে তাঁর বর্ণময় কেরিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ, তাও স্পষ্ট করে দিলেন বিরাট কোহলি ৷ রবিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ শুরুর প্রাক্কালে 'রানমেশিন'-এর সাফ কথা ওডিআই বিশ্বকাপের উন্মাদনা বাকি সবকিছুর তুলনায় এগিয়ে ৷

2024 সালে টি-20 বিশ্বকাপ জয়ের পর সরে দাঁড়িয়েছিলেন সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াট থেকে ৷ এরপর টেস্টেও ইতি টেনেছেন গতবছর ৷ সবমিলিয়ে বর্তমানে কেবল ওয়ান-ডে ক্রিকেটার কোহলি একমাত্র যে বিষয়টিকে চাঁদমারি করে এগিয়ে চলেছেন, তা হল বিশ্বকাপ ৷ এদিন ভারত বনাম ওয়েস্ট সিরিজের সম্প্রচারকারী ওটিটি প্ল্যাটফর্ম 'জিওস্টার'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিষয়টি আরেকটু খোলসা করলেন 54টি ওয়ান-ডে সেঞ্চুরির মালিক ৷

জিওস্টারকে বিরাট বলেন, "50 ওভারের বিশ্বকাপে উন্মাদনা যে পর্যায়ের সেটা বাকি সবকিছুর তুলনায় এগিয়ে ৷ এখানে 10টা টি-20 ম্য়াচের সমান উন্মাদনা ৷ অথচ একদিনে খেলতে হচ্ছে আড়াইখানা টি-20 ম্য়াচ ৷ বিশ্বকাপের মতো বড় পর্যায়ে 10টি টি-20 ম্য়াচের সমান সেই উত্তাপটা আগাগোড়া ধরে রাখা মুখের কথা নয় ৷ তাছাড়া বিদেশের মাটিতে টুর্নামেন্টের অর্থ তোমার সামনে পরীক্ষা আরও কঠিন ৷"

কোহলির সংযোজন, "ভারতের হয়ে আগামী বছর কেরিয়ারের শেষ বিশ্বকাপটা আমি খেলতে চলেছি ৷ আর এটাই আমার সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা ৷ কারণ লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বকাপটা ঘরে আনা ৷ তার জন্য আমায় যা কিছু দিতে হবে, আমি প্রস্তুত ৷" ইতিমধ্যেই চার-চারটি বিশ্বকাপে অংশ নিয়ে ফেলেছেন নয়াদিল্লির তারকা ব্য়াটার ৷ তার মধ্যে 2011 সালে কেরিয়ারে প্রথম বিশ্বকাপেই খেতাব জয়ের স্বাদ তিনি পেয়েছেন ৷ 37টি বিশ্বকাপ ম্য়াচে 59.83 ব্য়াটিং গড়ে কোহলির নামের পাশে রয়েছে 1,795 রান ৷ সেঞ্চুরি পাঁচটি ৷ আর সার্বিক তাঁর ওডিআই পরিসংখ্য়ানে যদি চোখ বোলানো যায়, তাহলে যে কোনও ব্য়াটারের কাছে তা ঈর্ষার কারণ ৷ 54টি সেঞ্চুরি সহযোগে 58.59 ব্য়াটিং গড়ে তাঁর ঝুলিতে প্রায় 15 হাজার রান ৷ ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজে 15 হাজার রানের মাইলফলকটা স্পর্শ করতে পারেন তিনি ৷ তার জন্য মাত্র 59 রান দরকার কোহলির ৷

সেপ্টেম্বর থেকে আগামী জানুয়ারি পর্যন্ত দ্বিপাক্ষিক সিরিজের অংশ হিসেবে 14টি ওডিআই ভারতীয় নিশ্চিতভাবে খেলবে ৷ এরপর এশিয়া কাপের আরও কিছু ম্য়াচ আগামী বছর যোগ হবে বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ৷ সবমিলিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে ও নামিবিয়ায় অনুষ্ঠিত হতে চলা 2027 বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতি হিসেবে এখনও 20টি'র মতো ম্য়াচ পাচ্ছে 'মেন ইন ব্লু' ৷ যার চূড়ান্ত ধাপটা রবিবার সম্ভবত শুরু হচ্ছে ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধেই ৷ তিরুঅনন্তপুরমে প্রথম ম্য়াচের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে বাকি দু'টি ওডিআই ভারত খেলবে গুয়াহাটি ও নিউ চণ্ডীগড়ে ৷

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