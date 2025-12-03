দেড় দশক বাদে বিজয় হাজারেতে নামছেন কোহলি

দেড় দশক বাদে বিজয় হাজারেতে নামছেন কোহলি
ঘরোয়া ওয়ান-ডে প্রতিযোগিতায় খেলে কিউয়ি সিরিজের প্রস্তুতি সারবেন 'কিং কোহলি'
Published : December 3, 2025 at 9:52 AM IST
হায়দরাবাদ, 3 ডিসেম্বর: টি-20 এবং টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়ে গত মে থেকে ওয়ান ফরম্যাট প্লেয়ার দু'জনে ৷ তবু রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি এখনও ভারতীয় ক্রিকেটের দুই আনমোল রতন ৷ টেস্ট সিরিজে পর্যুদস্ত হওয়ার পর এই দু'য়ের ব্যাটিং বিক্রমেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওয়ান-ডে সিরিজে এগিয়েছে টিম ইন্ডিয়া ৷ এর মধ্যে প্রথমজন বিজয় হাজারে খেলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন আগেই ৷ এবার ঘরোয়া ওয়ান-ডে টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করলেন দ্বিতীয়জন ৷ অর্থাৎ, 15 বছর পর বিজয় হাজারে খেলবেন বিরাট কোহলি ৷
2027 বিশ্বকাপ খেলার তাগিদ যে তাঁর কতোটা, সেটা রাঁচিতে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে স্পষ্ট করেছেন কোহলি ৷ পাশাপাশি ম্য়াচ ফিট থাকতে বোর্ডের ফতোয়া তো রয়েইছে ৷ সবমিলিয়ে রোহিত নিশ্চিত করার পর বিজয় হাজারে 'বিরাট' অংশগ্রহণ নিয়েও জল্পনা চলছিল বিস্তর ৷ সেই জল্পনার নিরসণ করে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক দিল্লি (ডিস্ট্রিক্ট) ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে তাঁর বিজয় হাজারে খেলার বিষয়টি নিশ্চিত করলেন প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওয়ান-ডে খেলতে নামার ঠিক আগে ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআই'কে সে কথা জানিয়েছেন ডিডিসিএ প্রেসিডেন্ট রোহন জেটলি ৷
শেষবার 2010 সালে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে ট্রফিতে দেখা গিয়েছিল আন্তর্জাতিক ওয়ান-ডে'তে 52টি শতরানের মালিককে ৷ অর্থাৎ, দেড় দশক বাদে এই টুর্নামেন্টে প্রত্যাবর্তন করতে চলেছেন তিনি ৷ এ বিষয়ে সংবাদসংস্থাকে রোহন জেটলি বলেন, "বিজয় হাজারে অংশগ্রহণের বিষয়টি সে (বিরাট কোহলি) আমাদেরকে নিশ্চিত করেছে ৷ তবে ক'টি ম্যাচ সে খেলবে, সেটা অবশ্য স্পষ্ট নয় এখনও ৷ তবে তাঁর অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে সতীর্থদের অনুপ্রাণিত করবে ভীষণভাবে ৷"
“Virat Kohli has confirmed his availability for the Vijay Hazare Trophy to us,” DDCA president Rohan Jaitley told IANS pic.twitter.com/lNta5dp1ey— IANS (@ians_india) December 2, 2025
বিজয় হাজারে ট্রফির গ্রুপ-ডি'তে অন্ধ্র, গুজরাত, সৌরাষ্ট্র, ওড়িশা, সার্ভিসেস, রেলওয়েজ এবং হরিয়ানার সঙ্গে রয়েছে দিল্লি ৷ আগামী 24 ডিসেম্বর টুর্নামেন্ট ওপেনারে দিল্লির সামনে অন্ধ্র ৷ দিল্লির গ্রুপ পর্বের ম্য়াচগুলি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা বেঙ্গালুরুর আলুর এবং চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ৷ তবে চিন্নাস্বামী ম্য়াচ আয়োজনের ছাড়পত্র পাবে কি না, বিষয়টি স্পষ্ট নয় এখনও ৷ তবে চিন্নাস্বামীতে ম্যাচ হলে তাঁর সেকেন্ড হোমে খেলার সুযোগ পাবেন কোহলি ৷
গ্রুপ পর্বে খেললেও দিল্লি নকআউটে পৌঁছলে বিরাটের খেলার সম্ভাবনা একেবারেই নেই ৷ কারণ জাতীয় দলের হয়ে আগামী 11 জানুয়ারি থেকে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ খেলবেন 'দ্য রানমেশিন' ৷ এদিকে বিজয় হাজারের কোয়ার্টার ফাইনাল শুরু হচ্ছে 12 জানুয়ারি ৷ ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে আগামী 18 জানুয়ারি ৷ সবমিলিয়ে নতুন বছরের সন্ধিক্ষণে গ্রুপ পর্বে হাতে গোনা কয়েকটি ম্য়াচে অংশ নিয়ে কিউয়ি সিরিজের প্রস্তুতি সারবেন কোহলি ৷