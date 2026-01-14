সাড়ে চার বছর বাদে আবারও শীর্ষে বিরাট, তিনে নামলেন রোহিত
শেষবার 2021 সালের জুলাইয়ে ব়্য়াংকিংয়ে শীর্ষস্থানে ছিলেন বিরাট কোহলি ৷
Published : January 14, 2026 at 2:53 PM IST
হায়দরাবাদ, 14 জানুয়ারি: কেরিয়ারের শেষবেলায় এসে যেন আরও বেশি শাণিত, আরও ক্ষুরধার তাঁর ব্য়াটিং ৷ 2027 বিশ্বকাপ খেলবেন কি না, সময় বলবে ৷ তবে আগামী বছর বিশ্ব ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় ইভেন্টে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সব বক্সে বোধহয় টিক দিয়ে চলেছেন বিরাট কোহলি ৷ শেষ পাঁচটি আন্তর্জাতিক ওয়ান-ডে'তে জোড়া সেঞ্চুরি-সহ তাঁর ঝুলিতে এসেছে 469 রান ৷ নিদেনপক্ষে হাফসেঞ্চুরি করেছেন যার সবকটি'তেই ৷ আর স্বপ্নের ফর্মে বিরাজ করে ফের ওডিআই ব্য়াটিং ব়্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থানটা পুনরুদ্ধার করলেন 'কিং কোহলি' ৷
সতীর্থ রোহিত শর্মাকে সরিয়ে ফের এক নম্বর ব্যাটার হলেন তিনি ৷ শেষবার 2021 সালের জুলাইয়ে ব়্য়াংকিংয়ে শীর্ষস্থানে ছিলেন তিনি ৷ অর্থাৎ, সাড়ে চার বছর বাদে ফের পয়লা নম্বর কোহলি ৷ বুধবার রাজকোটে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে নামার আগেই সুখবরটা পেয়ে গেলেন দিল্লি ব্য়াটার ৷ এদিন প্রকাশিত আইসিসি'র নয়া ব়্যাংকিংয়ে দু'ধাপ অধঃপতন হল রোহিত শর্মার ৷ আপাতত তিন নম্বরে মুম্বইকর ৷
India's linchpin regains top spot after hitting a purple patch in ODIs 🔝— ICC (@ICC) January 14, 2026
More on the latest ICC Men's rankings 👇https://t.co/IKDkNetwgG
কিউয়িদের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম ওয়ান-ডে'তে অল্পের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া হয়েছিল বিরাট কোহলির ৷ 91 বলে 93 রান করে ফেরেন তিনি ৷ তবে সেঞ্চুরি হাতছাড়া হলেও গত ম্যাচে বড়সড় মাইলস্টোন স্পর্শ করেন কোহলি ৷ সর্বাধিক আন্তর্জাতিক রানের নিরিখে শ্রীলঙ্কা কিংবদন্তি কুমার সাঙ্গাকারাকে (28,016 রান) ছাপিয়ে দ্বিতীয়স্থানে উঠে আসেন 'দ্য রানমেশিন' ৷ আর এই নিয়ে 11 বার কেরিয়ারে পয়লা নম্বর ব্যাটার হলেন কোহলি ৷
বুধবার প্রকাশিত আইসিসি ব়্যাংকিংয়ে 785 রেটিং পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করেছেন কোহলি ৷ দ্বিতীয়স্থানে থাকা কিউয়ি ব্যাটার ডারিল মিচেলের রেটিং পয়েন্ট 784 ৷ সবমিলিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখার ক্ষেত্রে চলতি সিরিজের বাকি দুই ম্য়াচে কোহলি-মিচেলের লড়াইটা জমবে ভালোই ৷ তৃতীয়স্থানে থাকা রোহিতের ঝুলিতে এই মুহূর্তে 775 রেটিং পয়েন্ট ৷
শেষ পাঁচ ম্য়াচে কোহলির সংগৃহিত রানসংখ্য়া যথাক্রমে 74*, 135, 102, 65, 93 ৷ কোহলি-রোহিত ছাড়াও প্রথম দশে রয়েছেন ভারতের আরও দুই ব্য়াটার ৷ পাঁচে রয়েছেন অধিনায়ক শুভমন গিল আর দশে সহঅধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার ৷