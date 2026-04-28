9000 আইপিএল রানের পাহাড়ে কোহলি, পয়লা ব্য়াটার হিসেবে অনন্য মাইলস্টোন

9000 আইপিএল রানের পাহাড়ে কোহলি, পয়লা ব্য়াটার হিসেবে অনন্য মাইলস্টোন
প্রথম এবং একমাত্র ব্য়াটার হিসেবে এখন আইপিএলে 8,000 ও 9,000 রানের ক্লাবে বিরাট কোহলি ৷
Published : April 28, 2026 at 10:00 AM IST
দিল্লি, 28 এপ্রিল: দল অ্য়াওয়ে ম্য়াচ খেলতে নামলেও তিনি নেমেছিলেন ঘরের মাঠে ৷ আর রয়্য়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ব্যাটার হিসেবে সোমবার ঘরের মাঠে আইপিএলে আরও একটি অনন্য মাইলস্টোন ছুঁলেন বিরাট কোহলি ৷ ছয়, সাত, আট হাজারের পর প্রথম ব্য়াটার হিসেবে কোটিপতি লিগে 9000 রানের মালিক হলেন 'কিং' কোহলি ৷
আরসিবি'র জার্সিতে সবধরনের প্রতিযোগিতায় আগেই 9,000 রান পূর্ণ করেছেন 'দিল্লি বয়' ৷ তবে কেবল আইপিএলে এই ক্লাবে প্রবেশ করতে সোমবার মাত্র 11 রান প্রয়োজন ছিল কোহলির ৷ অপেক্ষা দীর্ঘায়িত না-করে পাওয়ার-প্লে'র শেষ বলে সিঙ্গল নিয়ে মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলেন তিনি ৷ প্রথম এবং একমাত্র ব্য়াটার হিসেবে এখন আইপিএলে 8,000 ও 9,000 রানের ক্লাবে কোহলি ৷
জোশ হ্যাজলউড ও ভুবনেশ্বর কুমারদের দাপটে এদিন কোটলায় 75 রানে গুটিয়ে যায় ক্যাপিটালসের ইনিংস ৷ সহজ লক্ষ্য়মাত্রা তাড়া করতে নেমে 15 বলে 23 রানে অপরাজিত থাকেন আরসিবি'র পোস্টার বয় ৷ মারেন একটি চার ও দু'টি ছক্কা ৷ 275 আইপিএল ম্য়াচে 267 ইনিংসে 9,000 রানের ক্লাবে প্রবেশ করলেন কোহলি ৷ আটটি সেঞ্চুরি ও 66টি হাফসেঞ্চুরি-সহ 40.05 ব্য়াটিং গড়ে এদিনের পর তাঁর নামের পাশে রয়েছে 9,012 রান ৷
9️⃣0️⃣0️⃣0️⃣* runs in the #TATAIPL and the first batter in the history of the league to reach this milestone.
দু'বছর আগে 2024 আইপিএলে এলিমিনেটর ম্যাচে 8,000 রানের এলিট ক্লাবে প্রবেশ করেছিলেন আরসিবি'র প্রাক্তন অধিনায়ক ৷ তার আগের মরশুমে অর্থাৎ, 2023 সালে 233তম আইপিএল ম্য়াচে টুর্নামেন্টের প্রথম ব্য়াটার হিসেবে 7,000 রানের নজিরও গড়েছিলেন 'কিং কোহলি' ৷ এমনকী, প্রথম ব্য়াটার হিসেবে 6,000 আইপিএল রানের রেকর্ডও রয়েছে কোহলির ঝুলিতে ৷ চলতি আইপিএলে এই মুহূর্তে আট ম্য়াচে 351 রান সংগ্রহ করে অরেঞ্জ ক্য়াপের দৌড়ে চতুর্থস্থানে রয়েছেন আরসিবি'র প্রাক্তন অধিনায়ক ৷ সমসংখ্যক ম্য়াচে 380 রান করে শীর্ষে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ওপেনার অভিষেক শর্মা ৷
ম্য়াচের সেরা জোশ হ্যাজলউডের চার উইকেট ও ভুবনেশ্বর কুমারের তিন উইকেটে এদিন ঘরের মাঠে চরম ব্য়াটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় দিল্লি ক্যাপিটালস ৷ আট রানে ছয় উইকেট পড়ে যায় তাদের ৷ শেষমেশ অভিষেক পোড়েলের 30 রানের সৌজন্যে শেষমেশ 75 রান তুলতে সমর্থ হয় হোম টিম ৷ জবাবে 6.3 ওভারে এক উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে যায় ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নরা ৷