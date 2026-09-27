দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে 15 হাজার ওডিআই রান, সচিন'কে ছাপিয়ে দ্রুততম কোহলি

দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে 15 হাজার ওডিআই রান, সচিন'কে ছাপিয়ে দ্রুততম কোহলি
303তম ওডিআই ইনিংসে দ্বিতীয় ব্য়াটার হিসেবে 15 হাজার রানের এলিট ক্লাবে প্রবেশ করলেন 'রানমেশিন' কোহলি ৷
Published : September 27, 2026 at 8:58 PM IST
তিরুঅনন্তপুরম, 27 সেপ্টেম্বর: আগামী বছর 50 ওভারের বিশ্বকাপ তাঁর বর্ণময় কেরিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ হতে চলেছে ৷ আর এটিকে মাথায় রেখেই তিনি বাড়তি মোটিভেট হচ্ছেন ৷ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ শুরুর আগে জানিয়েছেন বিরাট কোহলি ৷ একইসঙ্গে বিশ্বকাপে সর্বস্ব নিংড়ে দেওয়ার কথাও জানিয়েছিলেন তিনি ৷ সেই কোহলি রবিবার তিরুঅনন্তপুরমে ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে পৌঁছে গেলেন এক অনন্য ওডিআই মাইলস্টোনে ৷ সচিন তেন্ডুলকরের পর গ্রহের দ্বিতীয় ব্য়াটার হিসেবে এই মাইলস্টোন ছুঁলেন দিল্লি ব্য়াটার ৷
দ্বিতীয় ব্য়াটার হিসেবে ওডিআই ক্রিকেটে 15,000 রানের মাইলফলক এদিন স্পর্শ করলেন আধুনিক ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ব্যাটার ৷ দ্বিতীয় ব্য়াটার হিসেবে এই মাইলস্টোন ছুঁলেও দ্রুততম হিসেবে এই নজিরে 'মাস্টার-ব্লাস্টার'কে পিছনে ফেললেন কোহলি ৷ 303তম ওডিআই ইনিংসে দ্বিতীয় ব্য়াটার হিসেবে 15 হাজার রানের এলিট ক্লাবে প্রবেশ করলেন দেশের প্রাক্তন অধিনায়ক ৷ সচিন তেন্ডুলকর ওডিআই ক্রিকেটে এই রানে পৌঁছতে খরচ করেছিলেন 377টি ইনিংস ৷
এদিন ব্য়াট হাতে নামার সময় 15 হাজারের ক্লাবে পৌঁছতে কোহলির প্রয়োজন ছিল 59 রান ৷ ভারতীয় ইনিংসের 29তম ওভারে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে তা পূর্ণ করেন তিনি ৷ তার ঠিক দু'ওভার আগে আলজারি জোশেফ'কে ছক্কা হাঁকিয়ে 40 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন দিল্লি ব্য়াটার ৷ যা তাঁর 80তম ওডিআই হাফসেঞ্চুরি ৷ 29তম ওভারে আলজারি জোসেফের শেষ তিন বলে তিনটি বাউন্ডারি হাঁকান কোহলি ৷ যার মধ্যে দ্বিতীয় বাউন্ডারিটি মারার সঙ্গে দ্রুততম ব্য়াটার হিসেবে 15 হাজারের ক্লাবে পা রাখেন তিনি ৷ 2007 সালে কেরিয়ারের 377তম ইনিংসে এই মাইলস্টোনে পৌঁছেছিলেন সচিন ৷ অর্থাৎ, কোহলি তাঁর পূর্বসূরিকে 74 ইনিংসে পিছনে ফেললেন ৷
#ViratKohli etches his name into another elite record! 👑— Star Sports (@StarSportsIndia) September 27, 2026
15,000 ODI runs in just 303 innings, faster than anyone before him! 🐐
A landmark only two have ever reached! 🔥#INDvWI 1st ODI 👉 LIVE NOW 👉 https://t.co/zk2ABY21JG pic.twitter.com/4JD71yGDG3
বিরাট কোহলি ছাড়াও তিরুঅনন্তপুরমে এদিন ব্যাট হাতে অনবদ্য ভারত অধিনায়ক শুভমন গিল ৷ দশম ওডিআই সেঞ্চুরিটি পূর্ণ 110 রানে ফেরেন পঞ্জাব ব্য়াটার ৷ তবে দ্বিতীয় উইকেটে গিল ও কোহলি জুটিতে প্রথম ম্য়াচে জয়ের গন্ধ পেয়ে গিয়েছে ভারত ৷ জুটিতে 151 রান তোলেন দু'জনে ৷ মাত্র 96 বলে এদিন শতরান পূর্ণ করেন ভারত অধিনায়ক ৷ জাস্টিন গ্রিভসের সেঞ্চুরিতে (101) ভর করে এদিন প্রথম ব্যাট করে সাত উইকেটে 295 রান তোলে ক্যারিবিয়ানরা ৷ জবাবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ভারতের রান 34 ওভারে দুই উইকেটে 225 ৷ সিরিজে এগোতে 16 ওভারে 71 রান চাই ভারতের ৷