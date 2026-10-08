ETV Bharat / sports

'ভারতীয় সিনেমার সত্যিকারের কিংবদন্তি', নানা পাটেকরের প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন বাইশ গজের তারকাদের

ভারতীয় ছবির এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের প্রয়াণে সোশাল মিডিয়ায় শোকবার্তা জানালেন বিরাট কোহলি থেকে সচিন তেন্ডুলকর ৷

CRICKETERS MOURN NANA PATEKAR DEATH
প্রয়াত কিংবদন্তি নানা পাটেকর (GETTY)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 8, 2026 at 4:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 8 অক্টোবর: মাঝরাতে এক বন্ধুকে জানিয়েছিলেন শরীর খারাপের কথা ৷ কিন্তু রাত গভীর থাকায় স্বাভাবিকভাবেই ওপাশ থেকে কোনও উত্তর মেলেনি ৷ আর দিনের আলো একটু একটু করে ফুটতেই সব শেষ ৷ চলে গেলেন ভারতীয় সিনেমার এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক নানা পাটেকর ৷ যাঁকে অভিনয়ের প্রতিষ্ঠান বললে একটুও বাড়িয়ে বলা হয় না ৷

বৃহস্পতিবার ভোরে পারিন্দা, ক্রান্তিবীর, আব তক ছাপ্পানের মত দুর্ধর্ষ সব ছবি উপহার দেওয়া অভিনেতা প্রয়াত হন গোয়ার বাসভবনে ৷ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই বর্ষীয়ান অভিনেতার মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা ৷ স্থানীয় মনিপাল হাসপাতালের অঙ্কোলজি বিভাগের প্রধান ডঃ শেখর সালকর জানান, ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ অভিনেতাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে তখন সব শেষ ৷ ময়নাতদন্তের জন্য ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে দেহ ৷

নানা পাটেকরের প্রয়াণের খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকবার্তা জানাতে শুরু করেন বলিউড-সহ দেশের অন্যান্য সব ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির তাবড় সব অভিনেতা, প্রযোজক, পরিচালকরা ৷ পিছিয়ে নেই ক্রীড়াজগতও ৷ জাতীয় পুরস্কার জয়ী অভিনেতার প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন করেছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররাও ৷ তারকা ব্যাটার তথা ভারতীয় দলে প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলি সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "ভারতীয় সিনেমার একজন সত্যিকারের কিংবদন্তি ৷ তাঁর কাজ এবং উত্তরাধিকার প্রজন্মের পর প্রজন্মের মধ্যে রয়ে যাবে ৷ শান্তিতে ঘুমোন নানা পাটেকর জি ৷ ওম শান্তি ৷"

ক্রিকেট ঈশ্বর সচিন তেন্ডুলকর এক্সে লেখেন, "আমি নানা পাটেকরকে মনে রাখব একজন সোজাসাপ্টা এবং মাটির মানুষ হিসেবে ৷ তাঁর মতো তাঁর কাজেও সমান সততা ছিল ৷ তা সে মারাঠি ছবিতে হোক বা হিন্দি ছবিতে ৷ উনি যখনই কোনও চরিত্রে অভিনয় করেছেন সেটাকে পর্দায় বাস্তব করে তুলেছেন ৷ তাঁর প্রয়াণের খবরে আমি ব্যথিত ৷ ওঁর পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল ৷ ওম শান্তি ৷"

1978 সালে 'গামান' ছবি দিয়ে চলচ্চিত্র জগতে আত্মপ্রকাশ নানা পাটেকরের ৷ এরপর একে একে পারিন্দা, প্রহার, আঙ্গার, ক্রান্তিবীর, তিরঙ্গা, খামোসি, আব তক ছাপ্পানের মতো সব ছবিতে অভিনয় গুণে মুগ্ধ করেছেন তিনি ৷ 1989 সালে বিধু বিনোদ চোপড়া পরিচালিত 'পারিন্দা' ছবির জন্য সেরা সহ-অভিনেতা হিসেবে জাতীয় পুরস্কার জিতেছিলেন নানা পাটেকর ৷

নানা পাটেকরের সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি শাহিদ কাপুর অভিনীত ও'রোমিয়ো ৷ যা চলতি বছরেই মুক্তি পেয়েছে ৷ তাঁর শেষ ছবি শক্তি শালিনীর শুটিং শেষ হলেও তা মুক্তির অপেক্ষায় ৷ ভারতীয় সিনেমায় তাঁর সারাজীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারত সরকার তাঁকে চতুর্থ সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'পদ্মশ্রী'তে ভূষিত করেছিল 2013 সালে ৷

আরও পড়ুন:

TAGGED:

প্রয়াত নানা পাটেকর
নানা পাটেকরের প্রয়াণে শোকবার্তা
নানা পাটেকরের মৃত্যুতে শোকাহত সচিন
শোকবার্তা কোহলির
CRICKETERS MOURN NANA PATEKAR DEATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.