'ভারতীয় সিনেমার সত্যিকারের কিংবদন্তি', নানা পাটেকরের প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন বাইশ গজের তারকাদের

'ভারতীয় সিনেমার সত্যিকারের কিংবদন্তি', নানা পাটেকরের প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন বাইশ গজের তারকাদের
ভারতীয় ছবির এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের প্রয়াণে সোশাল মিডিয়ায় শোকবার্তা জানালেন বিরাট কোহলি থেকে সচিন তেন্ডুলকর ৷
Published : October 8, 2026 at 4:15 PM IST
হায়দরাবাদ, 8 অক্টোবর: মাঝরাতে এক বন্ধুকে জানিয়েছিলেন শরীর খারাপের কথা ৷ কিন্তু রাত গভীর থাকায় স্বাভাবিকভাবেই ওপাশ থেকে কোনও উত্তর মেলেনি ৷ আর দিনের আলো একটু একটু করে ফুটতেই সব শেষ ৷ চলে গেলেন ভারতীয় সিনেমার এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক নানা পাটেকর ৷ যাঁকে অভিনয়ের প্রতিষ্ঠান বললে একটুও বাড়িয়ে বলা হয় না ৷
বৃহস্পতিবার ভোরে পারিন্দা, ক্রান্তিবীর, আব তক ছাপ্পানের মত দুর্ধর্ষ সব ছবি উপহার দেওয়া অভিনেতা প্রয়াত হন গোয়ার বাসভবনে ৷ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই বর্ষীয়ান অভিনেতার মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা ৷ স্থানীয় মনিপাল হাসপাতালের অঙ্কোলজি বিভাগের প্রধান ডঃ শেখর সালকর জানান, ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ অভিনেতাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে তখন সব শেষ ৷ ময়নাতদন্তের জন্য ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে দেহ ৷
নানা পাটেকরের প্রয়াণের খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকবার্তা জানাতে শুরু করেন বলিউড-সহ দেশের অন্যান্য সব ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির তাবড় সব অভিনেতা, প্রযোজক, পরিচালকরা ৷ পিছিয়ে নেই ক্রীড়াজগতও ৷ জাতীয় পুরস্কার জয়ী অভিনেতার প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন করেছেন ভারতীয় ক্রিকেটাররাও ৷ তারকা ব্যাটার তথা ভারতীয় দলে প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলি সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "ভারতীয় সিনেমার একজন সত্যিকারের কিংবদন্তি ৷ তাঁর কাজ এবং উত্তরাধিকার প্রজন্মের পর প্রজন্মের মধ্যে রয়ে যাবে ৷ শান্তিতে ঘুমোন নানা পাটেকর জি ৷ ওম শান্তি ৷"
A true legend of Indian cinema. His work and legacy will live on for generations. Rest in peace, Nana Patekar ji. Om Shanti. 🙏— Virat Kohli (@imVkohli) October 8, 2026
ক্রিকেট ঈশ্বর সচিন তেন্ডুলকর এক্সে লেখেন, "আমি নানা পাটেকরকে মনে রাখব একজন সোজাসাপ্টা এবং মাটির মানুষ হিসেবে ৷ তাঁর মতো তাঁর কাজেও সমান সততা ছিল ৷ তা সে মারাঠি ছবিতে হোক বা হিন্দি ছবিতে ৷ উনি যখনই কোনও চরিত্রে অভিনয় করেছেন সেটাকে পর্দায় বাস্তব করে তুলেছেন ৷ তাঁর প্রয়াণের খবরে আমি ব্যথিত ৷ ওঁর পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল ৷ ওম শান্তি ৷"
I remember Nana Patekar as a very straightforward and grounded person. His work had that same honesty to it. Whether it was in Marathi or Hindi, he always brought something very real to the characters he played. Very sad to hear about his passing. My condolences to his family and loved ones. Om Shanti.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 8, 2026
1978 সালে 'গামান' ছবি দিয়ে চলচ্চিত্র জগতে আত্মপ্রকাশ নানা পাটেকরের ৷ এরপর একে একে পারিন্দা, প্রহার, আঙ্গার, ক্রান্তিবীর, তিরঙ্গা, খামোসি, আব তক ছাপ্পানের মতো সব ছবিতে অভিনয় গুণে মুগ্ধ করেছেন তিনি ৷ 1989 সালে বিধু বিনোদ চোপড়া পরিচালিত 'পারিন্দা' ছবির জন্য সেরা সহ-অভিনেতা হিসেবে জাতীয় পুরস্কার জিতেছিলেন নানা পাটেকর ৷
নানা পাটেকরের সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি শাহিদ কাপুর অভিনীত ও'রোমিয়ো ৷ যা চলতি বছরেই মুক্তি পেয়েছে ৷ তাঁর শেষ ছবি শক্তি শালিনীর শুটিং শেষ হলেও তা মুক্তির অপেক্ষায় ৷ ভারতীয় সিনেমায় তাঁর সারাজীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারত সরকার তাঁকে চতুর্থ সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'পদ্মশ্রী'তে ভূষিত করেছিল 2013 সালে ৷