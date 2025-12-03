কোহলির 53তম সেঞ্চুরির দিনে শতরানের আলোয় রুতুরাজ

কোহলির 53তম সেঞ্চুরির দিনে শতরানের আলোয় রুতুরাজ
December 3, 2025
রাইপুর, 3 ডিসেম্বর: একজনের প্রথম ওয়ান-ডে শতরানের দিনে কেরিয়ারের 53তম সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে বর্ণময় কেরিয়ারকে আরেকটু সমৃদ্ধ করলেন আরেকজন ৷ আর জোড়া ব্যাটারে সেঞ্চুরির আলোয় রাইপুরে প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে বড় রান তুলল টিম ইন্ডিয়া ৷ রাঁচিতে সেঞ্চুরির পর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওয়ান-ডে ম্যাচেও সেঞ্চুরি হাঁকালেন বিরাট কোহলি ৷ একইদিনে কেরিয়ারের অষ্টম ওয়ান-ডে'তে প্রথম সেঞ্চুরির স্বাদ পেলেন রুতুরাজ গায়কোয়াড় ৷ শেষে অধিনায়কের ঝোড়ো ব্যাটে 358 রান তুলল ভারত ৷
রাইপুরে এদিন সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে নেমেছে টিম ইন্ডিয়া ৷ তবে গত 19 ম্যাচের মত এদিনও টসভাগ্য সঙ্গ দেয়নি ভারতকে ৷ টস হেরে প্রথম ব্য়াটিংয়ে নেমে শুরুটাও এদিন ভালো হয়নি ভারতের ৷ গত ম্য়াচে হাফসেঞ্চুরি এলেও এদিন মাত্র 14 রানে কট বিহাইন্ড হয়ে ফেরেন ওপেনার রোহিত শর্মা ৷ লম্বা হয়নি আরেক ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালের ইনিংসও ৷ 38 বলে 22 রানে মার্কো জানসেনের শিকার হন তিনি ৷ এরপর সাঁইত্রিশের কোহলির সঙ্গে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের হাল ধরেন আঠাশের রুতুরাজ ৷
দক্ষিণ আফ্রিকা বোলারদের বিরুদ্ধে প্রতি আক্রমণের রাস্তায় হাঁটেন দু'জনে ৷ ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে তৃতীয় উইকেটে 195 রান যোগ করেন কোহলি এবং রুতুরাজ ৷ ঝোড়ো ব্য়াটিংয়ে 'কিং কোহলি'র আগেই এদিন তিন অঙ্কের রানে পৌঁছে যান রুতুরাজ ৷ মাত্র 77 বলে কেরিয়ারের প্রথম ওডিআই সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন মহারাষ্ট্র ক্রিকেটার ৷ 34 ওভারের চতুর্থ বলে করবিন বশকে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে সেঞ্চুরির স্বাদ পান চেন্নাই সুপার কিংস অধিনায়ক ৷ তবে লম্বা হয়নি রুতুরাজের ইনিংস ৷ দলকে আড়াইশোর দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে 36তম ওভারে 105 রানে মার্কো জানসেনের শিকার হন তিনি ৷ তাঁর 83 বলের ইনিংসে রয়েছে 12টি চার ও দু'টি ছক্কা ৷
রুতুরাজ আউট হওয়ার পরপরই টানা দ্বিতীয় ম্য়াচে সেঞ্চুরি হাঁকান বিরাট কোহলি ৷ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এদিন কোহলির 84তম সেঞ্চুরিটি আসে 90 বলে ৷ ওডিআই ক্রিকেটে এটি 53তম শতরান 'রানমেশিন'-এর ৷ এই নিয়ে ওয়ান-ডে'তে সর্বাধিক 34টি ভিন্ন ভেন্যুতে তিন অঙ্কের রান ছুঁয়ে সচিন তেন্ডুলকরের নজিরও স্পর্শ করলেন তিনি ৷ রুতুরাজের মতোই অবশ্য লম্বা হয়নি কোহলির ইনিংস ৷ 40তম ওভারের প্রথম বলে লুঙ্গি এনগিদির শিকার হন তিনি ৷ সাতটি চার, দু'টি ছক্কায় 93 বলে 102 রান আসে প্রাক্তন অধিনায়কের ব্যাটে ৷
ষষ্ঠ উইকেটে কেএল রাহুল ও রবীন্দ্র জাদেজার অবিভক্ত 69 রানের জুটি 50 ওভারে ভারতের রান সাড়ে তিনশো পার করে ৷ ছ'টি চার, দু'টি ছক্কায় 43 বলে 66 রান করেন রাহুল ৷ 24 রানে অপরাজিত থেকে যান জাদেজা ৷ 50 ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে 358 রানে শেষ করে ভারত ৷ আট ওভারে সর্বাধিক 79 রান খরচ করেন করবিন বশ ৷ জোড়া উইকেট পেলেও 10 ওভারে 63 রান দেন জানসেন ৷