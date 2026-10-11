বিপক্ষ ফুটবলারের চুল টেনে লাল-কার্ড দেখলেন ভিনি, তবু জয়ে ফিরল রিয়াল

বিপক্ষ ফুটবলারের চুল টেনে লাল-কার্ড দেখলেন ভিনি, তবু জয়ে ফিরল রিয়াল
ভিনিসিয়াসকে রেফারি লাল-কার্ড দেখালেও লা-লিগায় জয়ে ফিরল রিয়াল মাদ্রিদ ৷ ভিলারিয়ালকে 1-0 গোলে হারাল তারা ৷
Published : October 11, 2026 at 12:34 PM IST
মাদ্রিদ, 11 অক্টোবর: এক সপ্তাহ আগে তাঁর পায়ের জাদু দেখার আশায় বুঁদ ছিল কলকাতার ফুটবলপ্রেমীরা ৷ তবে দল জিতলেও ভারতের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচে যুবভারতীতে নিরাশ করেছিলেন তিনি ৷ আর ম্যাচের পর কলকাতা থেকেই রওনা হয়েছিলেন মাদ্রিদের উদ্দেশে ৷ তবে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ক্লাব ফুটবলে প্রত্যাবর্তনটাও সুখের হল না ভিনিসিয়াস জুনিয়রের ৷ রবিবার (ভারতীয়) ভিলারিয়ালের বিরুদ্ধে বিপক্ষ এক ফুটবলারের চুল টেনে মার্চিং-অর্ডার পেলেন ব্রাজিল তারকা ৷
তবে ভিনিসিয়াসকে রেফারি লাল-কার্ড দেখালেও লা-লিগায় জয়ে ফিরল রিয়াল মাদ্রিদ ৷ ভিলারিয়ালকে 1-0 গোলে হারাল তারা ৷ 'লস ব্ল্যাঙ্কসে'র হয়ে 63 মিনিটে একমাত্র গোলটি এদিন করেন ইয়ান ডিওমান্ডে ৷ ফেডেরিকো ভালভের্দের বাড়ানো বল ধরে কোণাকুনি শটে বল জালে জড়িয়ে দেন আইভরি কোস্টের উইঙ্গার ৷ এর ঠিক ন'মিনিট বাদেই 2-0 করেন পরিবর্ত ভিনিসিয়াস জুনিয়র ৷ মাঝমাঠ থেকে বল তৈরি করে জুড বেলিংহ্যামের সঙ্গে যুগলবন্দিতে স্কোরশিটে নাম তোলেন তিনি ৷
কিন্তু ভিলারিয়াল ফুটবলারের অভিযোগের ভিত্তিতে VAR-এর সাহায্য় নেন রেফারি ৷ রিপ্লেতে দেখা যায় আক্রমণ বিল্ড-আপের সময় বিপক্ষ মিডফিল্ডার ন্যাথন সালিবার চুল ধরে টানেন তিনি ৷ রেফারি লাল-কার্ড দেখাতে এতটুকু কার্পণ্য করেননি ৷ ফলত বাকি সময়টা দশজনে খেলতে হয় রিয়ালকে ৷
Vinicius Jr. fue expulsado del partido ante el Villarreal por una agresión previa a lo que había sido el segundo gol del Madrid 🟥😳. https://t.co/XRQoClHOwp— ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 10, 2026
প্রাথমিকভাবে রেফারির লাল-কার্ডের সিদ্ধান্তে খুশি হতে পারেননি ভিনিসিয়াস ৷ মাঠেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে থাকেন তিনি ৷ সতীর্থরা তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করেন ৷ এমনকী ঘটনার অভিঘাতে ম্য়াচ পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলন বয়কট করেন কোচ হোসে মোরিনহো ৷ তবে পরবর্তীতে সোশাল মিডিয়া পোস্টে অনুরাগীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন তিনি ৷
এই জয় সত্ত্বেও লিগ টেবলে আপাতত তিনেই রইল রিয়াল ৷ আট ম্য়াচে 18 পয়েন্ট তাদের ঝুলিতে ৷ সমসংখ্যক ম্য়াচে 24 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা ৷ শনিবার গেটাফে'কে 3-0 গোলে হারিয়েছে তারা ৷ আট ম্য়াচে 19 পয়েন্ট নিয়ে দু'য়ে অ্য়াটলেটিকো মাদ্রিদ ৷