ETV Bharat / sports

নয়া মানদণ্ড ধার্য করে এশিয়াডে ভিনেশের প্রত্যাবর্তন রুখল ফেডারেশন

প্য়ারিস অলিম্পিক্সের পর অবসর ঘোষণা করায় গতবছর কিংবা চলতি মরশুমে কোনও প্রতিযোগিতায় অংশ নেননি ভিনেশ ৷ যা তাঁর এশিয়াডে প্রত্যাবর্তন স্বপ্নে বাধা হয়ে দাঁড়াল ৷

VINESH PHOGAT
ভিনেশ ফোগত (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 7, 2026 at 12:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 7 মে: অলিম্পিক্সে পদকজয়ের স্বপ্ন জিইয়ে রাখতে অবসর ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি ৷ যার প্রাথমিক ধাপ হিসেবে চলতি বছর এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণ করে ভালো ফলাফলের প্রত্যাশী ছিলেন ভিনেশ ফোগত ৷ কিন্তু তারকা কুস্তিগীরের এশিয়াডে প্রত্যাবর্তনের রাস্তা বন্ধ করে দিল দেশের কুস্তি ফেডারেশন ৷

সম্প্রতি ট্রায়ালের জন্য যে মানদণ্ড দেশের কুস্তি ফেডারেশন ধার্য করেছে, তাতে জাপানে অনুষ্ঠিত হতে চলা এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণের কোনও সম্ভাবনা রইল না ভিনেশের ৷ 2024 প্য়ারিস অলিম্পিক্সের গোল্ড মেডেল ম্য়াচে অনভিপ্রেত ঘটনার পর ম্য়াট থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন তারকা কুস্তিগীর ৷ এদিকে ডব্লুএফআই (WFI) জানিয়েছে এশিয়াডের ট্রায়ালে সুযোগ পেতে 2025 ও 2026 মরশুমে ফেডারেশন অনুমোদিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পদকজয়ীদেরই কেবল অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ৷ কিন্তু এই সময়কালে 2018 জাকার্তা এশিয়াডে সোনাজয়ী ভিনেশ কুস্তি থেকে দূরে থাকায় তাঁর পদকজয়ের কোনও সম্ভাবনাই নেই ৷ ফলত এশিয়ান গেমসের ট্রায়ালে ডাক পাবেন না হরিয়ানা কুস্তিগীর ৷

সাম্প্রতিক অতীতে কুস্তি ফেডারেশনের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন হরিয়ানার কংগ্রেস বিধায়িকা ভিনেশ ফোগত ৷ ঘরোয়া টুর্নামেন্টের মধ্য়ে দিয়ে তিনি মূলস্রোতে ফেরার চেষ্টা করলেও কুস্তি ফেডারেশন তাঁকে বাধা দিচ্ছে, এই মর্মে সরব হয়েছিলেন মহিলা পহেলবান ৷ ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে নাম নথিভুক্ত করতে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ ছিল তাঁর ৷ যদিও পরবর্তীতে তিনি অভিযোগ সামনে আনতেই সমস্যার সমাধান হয় ৷ 28 এপ্রিল নাম নথিভুক্ত করতে পারেন ভিনেশ ৷ কিন্তু তাঁর সেই সুখ দীর্ঘস্থায়ী হল না ৷

ফেডারেশনের তরফে নয়া মানদণ্ড ধার্য করে ভিনেশের ফেরার রাস্তা কার্যত বন্ধ করে দেওয়া হল ৷ এশিয়ান গেমসের জন্য মহিলা কুস্তিগীরদের ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হবে আগামী 30 মে নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ৷ পরদিন অর্থাৎ, 31 মে লখনউ সাই'য়ে ফ্রি-স্টাইল এবং গ্রিকো-রোমান বিভাগে ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হবে পুরুষদের ৷ উল্লেখ্য, 2025 সালের ডিসেম্বরে আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত সিনিয়র জাতীয় কুস্তি প্রতিযোগিতা, 2026 সালের ফেব্রুয়ারিতে গাজিয়াবাদে অনুষ্ঠিত সিনিয়র ফেডারেশন কাপ ও চলতি বছরের এপ্রিলে ভিলাইয়ে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-20 জাতীয় কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে সকল পদকজয়ীদের ট্রায়ালে ডাকা হয়েছে ফেডারেশনের তরফে ৷

আরও পড়ুন:

TAGGED:

WFI NEW CRITERIA
ASIAN GAMES 2026
ভিনেশ ফোগত
WRESTLING FEDERATION OF INDIA
VINESH PHOGAT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.