পদ্মভূষণ বিজয় অমৃতরাজ, পদ্মশ্রী পাচ্ছেন দুই বিশ্বজয়ী অধিনায়ক রোহিত-হরমনপ্রীত

পদ্মভূষণ বিজয় অমৃতরাজ, পদ্মশ্রী পাচ্ছেন দুই বিশ্বজয়ী অধিনায়ক রোহিত-হরমনপ্রীত
ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশের আটজন এবার ভূষিত হচ্ছেন পদ্ম সম্মানে ৷
Published : January 25, 2026 at 7:56 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 জানুয়ারি: নিয়ম মেনে প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের সন্ধেয় ঘোষণা হয়ে 2026 পদ্ম পুরস্কার প্রাপকদের নাম ৷ 131 জন পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে ক্রীড়াক্ষেত্রে আটজন ভূষিত হতে চলেছেন পদ্ম সম্মানে ৷ 2026 সালে পদ্মভূষণ সম্মান পাচ্ছেন টেনিস কিংবদন্তি বিজয় অমৃতরাজ ৷ পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হতে চলেছেন বিশ্বজয়ী দুই ক্রিকেট অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও হরমনপ্রীত কৌর-সহ সাত ক্রীড়াব্যক্তিত্ব ৷
টেনিসে সারাজীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ 1983 সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হওয়া বিজয় অমৃতরাজ এবার তৃতীয় সর্বাধিক নাগরিক সম্মানে সম্মানিত হতে চলেছেন ৷ 1974 এবং 1983 সালে ভারতকে ডেভিস কাপের ফাইনালে তোলার পাশাপাশি 1973 সালে উইম্বলডন এবং যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের শেষ আটে ওঠার কৃতিত্ব রয়েছে অমৃতরাজের ঝুলিতে ৷ 1980 সালে পুরুষ সিঙ্গলসে ব্যক্তিগত সর্বাধিক ব়্যাংকিংয়ে (16) পৌঁছেছিলেন তিনি ৷ 1974 সালে অর্জুন পুরস্কারেও সম্মানিত হয়েছেন চেন্নাইজাত এই প্রাক্তন টেনিস তারকা ৷
তবে সক্রিয় হিসেবে 2026 পদ্ম পুরস্কারে সম্মানিত সবচেয়ে বড় দু'টি নাম অবশ্যই রোহিত শর্মা এবং হরমনপ্রীত কৌর ৷ 2024 সালে প্রথমজনের নেতৃত্বে টি-20 বিশ্বকাপ জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া ৷ এরপর গতবছর রোহিতের নেতৃত্বে তৃতীয়বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়েরও স্বাদ পেয়েছে ভারত ৷ আর হরমনপ্রীতের নেতৃত্বে গতবছর শেষদিকে প্রথমবার বিশ্বজয়ের স্বাদ পেয়েছে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল ৷ খুব স্বাভাবিকভাবেই এই দু'জনকে দেশের চতুর্থ সর্বাধিক নাগরিক সম্মানে সম্মানিত করতে বিশেষ ভাবতে হয়নি নির্বাচকদের ৷
রোহিত-হরমনপ্রীত ছাড়াও পদ্মশ্রী পাচ্ছেন প্যারা-অ্য়াথলিট প্রবীণ কুমার ও মহিলা হকি দলের গোলরক্ষক সবিতা পুনিয়া ৷ 2020 টোকিয়ো প্য়ারালিম্পিক্সে রুপো জয়ের পর 2024 প্যারিস প্যারালিম্পিক্সে ভারতকে সোনা দিয়েছেন প্য়ারা-হাইজাম্পার প্রবীণ ৷ অন্যদিকে 2021 সালে অলিম্পিক্সে ভারতের সেরা পারফরম্যান্সের (চতুর্থ স্থান) অন্যতম কারিগর ছিলেন সবিতা পুনিয়া ৷
এছাড়া ক্রীড়াক্ষেত্রে পদ্মশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত হবেন প্রাক্তন হকি খেলোয়াড় এবং কোচ বলদেব সিং ৷ প্রশিক্ষক হিসেবে মহিলা হকিতে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ পদ্ম সম্মান পেতে চলেছেন 1976 অলিম্পিক্সে অংশ নেওয়া প্রাক্তন খেলোয়াড় ৷ এছাড়া ক্রীড়াক্ষেত্রে পদ্মশ্রী পাচ্ছেন ভগবান দাস রাইকর এবং মার্শাল আর্টিস্ট শ্রী কে পজনিভেল ৷ বুন্দেলি ওয়ার আর্টে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 82 বছরের ভগবানদাস রাইকর এবং ঐতিহ্যবাহী তামিল মার্শাল আর্ট শিলামবামে অবদানের পুরস্কার হিসেবে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হচ্ছেন পজনিভেল ৷
- একনজরে ক্রীড়াক্ষেত্রে পদ্মপ্রাপকদের নাম:
- বিজয় অমৃতরাজ- পদ্মভূষণ
- রোহিত শর্মা- পদ্মশ্রী
- হরমনপ্রীত কৌর- পদ্মশ্রী
- বলদেব সিং -পদ্মশ্রী
- ভগবানদাস রাইকর- পদ্মশ্রী
- প্রবীণ কুমার- পদ্মশ্রী
- সবিতা পুনিয়া- পদ্মশ্রী
- শ্রী কে পজনিভেল- পদ্মশ্রী