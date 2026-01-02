পঁয়তাল্লিশে প্রত্যাবর্তন, অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ইতিহাস গড়বেন ভেনাস

পঁয়তাল্লিশে প্রত্যাবর্তন, অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ইতিহাস গড়বেন ভেনাস
পাঁচ বছর বাদে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের মূলপর্বে খেলবেন সাতবারের মেজর জয়ী মার্কিন তারকা ৷
Published : January 2, 2026 at 12:03 PM IST
হায়দরাবাদ, 2 জানুয়ারি: ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি পেয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তন করতে চলেছেন কিংবদন্তি ভেনাস উইলিয়ামস ৷ আগামী 18 জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম ৷ সেখানে পঁয়তাল্লিশের ভেনাস ফিরছেন পাঁচ বছর বাদে ৷
আর মার্কিন টেনিস তারকার এই প্রত্যাবর্তন ঐতিহাসিক কারণ সবচেয়ে বেশি বয়সে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের মূলপর্বে ((মহিলা সিঙ্গলস) অংশগ্রহণ করতে চলেছেন 45 বছরের ভেনাস ৷ এই নজিরে তিনি পিছনে ফেললেন জাপানের কিমিকো ডেত'কে ৷ 2015 সালে 44 বছর বয়সে রড লেভার এরিনায় খেলেছিলেন তিনি ৷
মেলবোর্নে ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তন নিয়ে উচ্ছ্বসিত সাতটি সিঙ্গলস গ্র্য়ান্ড স্ল্য়ামের মালকিন ৷ ভেনাস বলেন, "গ্রীষ্মের অস্ট্রেলিয়ায় প্রত্যাবর্তন এবং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার ব্য়াপারে আমি উত্তেজিত ৷ ওখানে আমার প্রচুর স্মৃতি তাই কেরিয়ারের অনেকটা জুড়ে থাকা জায়গায় ফিরতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ ৷"
2021 সালের পর অর্থাৎ, পাঁচ বছর বাদে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের মূলপর্বে খেলবেন ভেনাস ৷ এই নিয়ে 22 বার রড লেভার এরিনায় দেখা যাবে তাঁকে ৷ কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে কখনও খেতাব জিততে পারেননি ভেনাস ৷ 2003 ও 2017, দু'টি ক্ষেত্রে ফাইনালে পৌঁছলেও রানার্স-আপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল তাঁকে ৷ যদিও মহিলা ডাবলসে চারবার (2001, 2003, 2009, 2020) শিরোপা এসেছে তাঁর ঝুলিতে ৷ 1998 সালে মিক্সড ডাবলসেও খেতাব জিতেছিলেন তিনি ৷
She’s BACK 🙌— #AusOpen (@AustralianOpen) January 1, 2026
7x Grand Slam champion, @Venuseswilliams ✨ pic.twitter.com/KuByXJro2p
1998 সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন আত্মপ্রকাশে দ্বিতীয় রাউন্ডে (সিঙ্গলস) বোন সেরেনা উইলিয়ামসকে হারিয়ে দিয়েছিলেন ভেনাস ৷ কিন্তু শেষ আটে লিন্ডসে ড্যাভেনপোর্টের কাছে পেরে যেতে হয়েছিল তাঁকে ৷ পাঁচবছর বাদে বোন সেরেনার কাছেই ফাইনালে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল তাঁর ৷ উল্লেখযোগ্য, 2017 সালেও ফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন সেরেনা ৷
সবচেয়ে বেশি বয়সে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের মহিলা সিঙ্গলসে অংশগ্রহণকারী হিসেবে তালিকার তৃতীয়স্থানে রয়েছে মার্টিনা নাভ্রাতিলোভার নাম ৷ 1999 সালে 42 বছর বয়সে রড লেভার এরিনায় নেমেছিলেন কিংবদন্তি ৷ চলতি বছর 18 জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের মূলপর্ব ৷ চলবে 1 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৷