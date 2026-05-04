নারিনের মাইলস্টোন মঞ্চে নায়ক বরুণ, নিজামের শহরে জয়ের হ্যাটট্রিক নাইটদের

নারিনের মাইলস্টোন মঞ্চে নায়ক বরুণ, নিজামের শহরে জয়ের হ্যাটট্রিক নাইটদের
তৃতীয় বোলার হিসেবে আইপিএলে 200 উইকেট শিকারের কৃতিত্ব অর্জন করলেন মিস্ট্রি স্পিনার সুনীল নারিন ৷
Published : May 4, 2026 at 12:37 AM IST
হায়দরাবাদ, 3 মে: প্রথম ছ'ম্যাচে জয়হীন কলকাতা নাইট রাইডার্সের দুরন্ত প্রত্যাবর্তন আইপিএলে ৷ রাজস্থান রয়্যালস, লখনউ সুপার জায়ান্টসের পর সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে তাদেরই ঘরের মাঠে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করল পার্পল ব্রিগেড ৷ শুধু তাই নয়,সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে প্রথম পর্বে হারের বদলা নিয়ে প্লে-অফের দৌড়ে দারুণভাবে টিকে রইল আজিঙ্কা রাহানে অ্যান্ড কোম্পানি ৷ রবিবার নিজামের শহরে নাইটরা জিতল সাত উইকেটে ৷
আইপিএলে নাইটদের টানা তৃতীয় জয়ের রূপকার দলের বোলাররা ৷ পরে ব্যাট হাতে সহজ জয়ে সিলমোহর দেন অঙ্গকৃশ রঘুবংশী ও অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে ৷ যদিও টস জিতে ঘরের মাঠে এদিন প্রথম ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে শুরুটা ভালোই করেছিল গত পাঁচ ম্যাচে টানা জয় পাওয়া অরেঞ্জ ব্রিগেড ৷ অভিষেক শর্মা 15 রানে ফিরলেও আরেক ওপেনার ট্রাভিস হেডের বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে চিন্তার বলিরেখা চওড়া হচ্ছিল রাহানের কপালে ৷
দ্বিতীয় উইকেটে ঈশান কিষাণের সঙ্গে জুটিতে হেড যোগ করেন 61 রান ৷ 22 বলে হাফসেঞ্চুরি আসে অজি তারকার ব্যাটে ৷ এরপর বরুণ-নারিনের ঘূর্ণি সঙ্গে দুর্ধর্ষ ফিল্ডিংয়ে ম্য়াচে ফেরে নাইটরা ৷ 28 বলে 61 রান করে আউট হন হেড ৷ তাঁর ইনিংসে ছিল ন'টি চার ও তিনটি ছক্কা ৷ কিষাণ করেন 29 বলে 42 রান ৷ এক উইকেটে 105 তোলা সানরাইজার্স ব্যাটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে 19 ওভারে গুটিয়ে যায় 165 রানে ৷ চার ওভারে 36 রানে তিন উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা বরুণ চক্রবর্তী ৷ যার মধ্যে রয়েছে হেডের গুরুত্বপূর্ণ উইকেট ৷
𝑭𝑰𝑹𝑬 𝑾𝑰𝑵, 𝑹𝑨! 🔥💜 pic.twitter.com/wodaxqf70p— KolkataKnightRiders (@KKRiders) May 3, 2026
দু'টি করে উইকেট নেন সুনীল নারিন ও কার্তিক ত্যাগী ৷ এর মধ্যে প্রথমজন আইপিএলের ইতিহাসে তৃতীয় বোলার হিসেবে 200 উইকেট শিকারের কীর্তি অর্জন করেন এদিন ৷ যুজবেন্দ্র চাহাল ও ভুবনেশ্বর কুমারের পর এই মাইলস্টোন ছুঁলেন ক্যারিবিয়ান মিস্ট্রি স্পিনার ৷
🔘 Third bowler to reach 200 TATA IPL wickets— KolkataKnightRiders (@KKRiders) May 3, 2026
🔘 First overseas bowler to the milestone
🔘 First one to do it for a single franchise
The 🐐, Sunil Narine 💜 pic.twitter.com/qSpGleIrzP
জবাবে ইমপ্যাক্ট-সাব হিসেবে ওপেন করতে নেমে 13 বলে ঝোড়ো 29 রান করেন ফিন অ্যালেন ৷ এরপর দ্বিতীয় উইকেটে রাহানে ও রঘুবংশীর 84 রানের জুটিতে জয়ের গন্ধ পেয়ে যায় নাইট শিবির ৷ যদিও দু'জনের কেউই ম্যাচ শেষ করে আসতে পারেননি ৷ 36 বলে 43 রানে আউট হন অধিনায়ক রাহানে ৷ অন্যদিকে পাঁচটি চার ও দু'টি ছ'য়ে 47 বলে 59 রান করেন রঘুবংশী ৷ 11 বলে 22 রানে অপরাজিত থেকে তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন সহ-অধিনায়ক রিঙ্কু ৷
Delivered & how 👊💜pic.twitter.com/iLGv2b2nXr— KolkataKnightRiders (@KKRiders) May 3, 2026
18.2 ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে 169 রান তুলে ফেলে নাইট রাইডার্স ৷ তিন রানে অপরাজিত থাকেন ক্যামেরন গ্রিন ৷ জয়ের ফলে ন'ম্যাচে সাত পয়েন্ট নিয়ে আটে কেকেআর ৷ অন্যদিকে 10 ম্যাচে 12 পয়েন্ট নিয়ে তিনেই রইল সানরাইজার্স ৷