আফগানদের বিরুদ্ধে বাকি সিরিজে নেই বরুণ, অনিশ্চিত এশিয়ান গেমসেও

আফগানদের বিরুদ্ধে বাকি সিরিজে নেই বরুণ, অনিশ্চিত এশিয়ান গেমসেও
প্রথম টি-20'তে চার ওভার হাত ঘুরিয়ে 16 রানে এক উইকেট নিয়েছিলেন মিস্ট্রি স্পিনার ৷
Published : September 15, 2026 at 10:55 AM IST
নয়াদিল্লি, 15 সেপ্টেম্বর: আফগানদের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার সিরিজের দ্বিতীয় টি-20 ম্য়াচে নামার আগে ভারতীয় শিবিরে দুঃসংবাদ ৷ চোটের কারণে সিরিজের বাকি পর্বে নেই মিস্ট্রি স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী ৷ বিসিসিআই'য়ের তরফে এ ব্য়াপারে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না-করা হলেও পিটিআই জানিয়েছে পার্শ্বিক টানের কারণে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে বাকি দু'টি টি-20'তে নেই বরুণ ৷ এখানেই শেষ নয় ৷ আসন্ন এশিয়ান গেমসেও বরুণের খেলা নিয়ে দানা বেঁধেছে প্রশ্ন ৷
গত জুলাই মাসে ইংল্যান্ড সফরে থাকাকালীন হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন বরুণ ৷ সেই চোট সারিয়ে সুস্থ হয়েই ফিরেছিলেন আফগানিস্তান সিরিজের স্কোয়াডে ৷ গত রবিবার নয়াদিল্লিতে প্রথম ম্য়াচে চার ওভারে 16 রান দিয়ে একটি উইকেট এসেছিল তাঁর ঝুলিতে ৷ কিন্তু চোটের কারণে সিরিজ সেখানেই শেষ হল মিস্ট্রি স্পিনারের ৷ বরুণের পরিবর্ত কোনও ক্রিকেটারের নামও এখনও পর্যন্ত সামনে আসেনি ৷ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক সূত্র সংবাদসংস্থাকে বলেছে, "নতুন করে চোটের কবলে পড়েছেন বরুণ ৷ এমআরআই রিপোর্টে দেখা গিয়েছে পার্শ্বিক টান রয়েছে তাঁর ৷ তাই সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন তিনি ৷ এমনকী এশিয়ান গেমসেও অনিশ্চিত তিনি ৷"
ভারতীয় ক্রিকেটারদের ঘন ঘন চোটের কারণে বেঙ্গালুরুতে বোর্ডের উৎকর্ষ কেন্দ্রের ইনজুরি ম্যানেজমেন্টের ভূমিকা এমনিতেই প্রশ্নের মুখে ৷ বরুণের চোটে তাদের ভূমিকা নতুন করে আতস কাচের নীচে আসবে ৷ আগামী 19 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলা এশিয়ান গেমসে ছেলেদের ক্রিকেট শুরু হচ্ছে আগামী 24 সেপ্টেম্বর ৷ স্বাভাবিকভাবেই সেখানে বরুণ'কে পাওয়া নিয়ে দানা বেঁধেছে বিরাট প্রশ্নচিহ্ন ৷ ভারতীয় দল প্রতিযোগিতায় তাদের প্রথম ম্য়াচটি খেলবে 28 সেপ্টেম্বর ৷ তার আগে অবশ্য 22 সেপ্টেম্বর জাপানের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক ম্য়াচে মুখোমুখি হবে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷
News Alert! India spinner Varun Chakaravarthy ruled out of ongoing T20 series against Afghanistan due to injury. pic.twitter.com/z3uWXnV6ik— Press Trust of India (@PTI_News) September 14, 2026
সম্প্রতি চোট সারিয়ে ভারতীয় দলে ফিরেছেন জসপ্রীত বুমরা, নীতীশ কুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দরের মতো তারকারা ৷ তবে আফগানিস্তান সিরিজের প্রাথমিক স্কোয়াডে নাম থাকলেও সময়ের মধ্যে সুস্থ না-হওয়ায় পেসার হর্ষিত রানা'কে ছিটকে যেতে হয়েছে সিরিজ থেকে ৷ জানা গিয়েছে, বোর্ডের উৎকর্ষ কেন্দ্রে রিহ্যাবের পর সুস্থ হলেও ম্যাচ প্র্য়াকটিসে নতুন করে চোট পেয়েছেন কেকেআর তারকা ৷ এশিয়ান গেমসের স্কোয়াডে থাকলেও অনিশ্চয়তা রয়েছে জাপানের মাটিতে তাঁকে পাওয়ার ব্যাপারে ৷ আফগানিস্তান সিরিজের জন্য যশ ঠাকুর'কে তাঁর পরিবর্ত ঘোষণা করেছে বিসিসিআই ৷
এদিকে প্রথম ম্য়াচে বড় ব্যবধানে জয়ের পর মঙ্গলবার দ্বিতীয় ম্য়াচ জিতে নিয়ে সিরিজ মুঠোয় পুরে নিতে মরিয়া ভারতীয় দল ৷ প্রথম ম্য়াচে অভিষেক শর্মার ব্য়াটিং-ঝড়ে সাত উইকেটে জয় পেয়েছে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ অভিষেকের 32 বলে 82 রানে বিস্ফোরক ইনিংসে আফগানিস্তানের দেওয়া 157 রানের লক্ষ্যমাত্রা মাত্র 13.4 ওভারে তুলে নেয় টিম ইন্ডিয়া ৷