আইসিসি ব়্যাংকিংয়ে ইতিহাস বরুণের, সর্বোচ্চ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে মিস্ট্রি স্পিনার

আইসিসি ব়্যাংকিংয়ে ইতিহাস বরুণের, সর্বোচ্চ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে মিস্ট্রি স্পিনার
বুধবার প্রকাশিত বোলারদের টি-20 ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন বরুণ ৷ তবে রেটিং পয়েন্ট বাড়িয়ে নিলেন তিনি ৷
Published : December 18, 2025 at 11:49 AM IST
হায়দরাবাদ, 18 ডিসেম্বর: চতুর্থ ম্য়াচ জিতে বুধবার ভারতের কাছে সিরিজ জিতে নেওয়ার সুযোগ থাকলেও তীব্র কুয়াশা তা হতে দিল না ৷ ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের চতুর্থ টি-20 ম্য়াচ পণ্ড হল কোনও বল না-খেলেই ৷ ঘন ধোঁয়াশার কারণে এদিন তিন ঘণ্টা বাদেও টস সম্ভব না-হওয়ায় ম্য়াচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন ম্য়াচ অফিসিয়ালরা ৷ ম্য়াচ না-হলেও বুধবার আইসিসি ব়্যাংকিংয়ে ইতিহাস গড়লেন বরুণ চক্রবর্তী ৷
বুধবার প্রকাশিত বোলারদের টি-20 ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন এই মিস্ট্রি স্পিনার ৷ তবে রেটিং পয়েন্ট বাড়িয়ে 818 করে নিয়েছেন বরুণ ৷ এখনও পর্যন্ত টি-20'তে বোলারদের ব়্যাংকিংয়ে এত পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারেননি কোনও ভারতীয় বোলার ৷ সার্বিকভাবে যা অষ্টম সর্বাধিক ৷ ধরমশালায় তৃতীয় ম্য়াচে 11 রানে দুই উইকেট-সহ চলতি ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে এই মুহূর্তে বরুণের ঝুলিতে ছয় উইকেট ৷ গতবছর অক্টোবরে স্কোয়াডে প্রত্যাবর্তনের পর সূর্যকুমারের দলে উইকেট তুলে নিতে অন্যতম ভরসা 34 বছরের এই বোলার ৷ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ব়্যাংকিংয়ে প্রথম দশে একমাত্র ভারতীয় বরুণই ৷
Highest rated. No.1 in the world. Varun Chakaravarthy 💙 pic.twitter.com/ELyVniYcjl— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) December 17, 2025
টি-20'তে বোলারদের ক্রমতালিকায় বরুণের ঠিক পরেই রয়েছেন জ্য়াকব ডাফি ৷ কিন্তু তাঁর সঙ্গে ভারতীয় বোলারের রেটিং পয়েন্টের ফারাক 119 ৷ অর্থাৎ, 699 পয়েন্ট নিয়ে এই মুহূর্তে দ্বিতীয়স্থানে কিউয়ি পেসার ৷ প্রথম দশে প্রবেশ করতে না-পারলেও ব়্যাংকিংয়ে চার ধাপ উন্নতি করেছেন আরেক ভারতীয় বোলার আর্শদীপ সিং ৷ চার ধাপ উঠে আপাতত 16 নম্বরে বাঁ-হাতি পেসার ৷ বরুণ ও ডাফির পর সেরা টি-20 বোলারদের তালিকায় প্রথম পাঁচে রয়েছেন যথাক্রমে আব্রার আহমেদ, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ও আদিল রশিদ ৷
𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞: The fourth India-South Africa T20I is called off due to excessive fog.#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/QWDUVFxVlP— BCCI (@BCCI) December 17, 2025
টি-20'তে ব্যাটরদের ক্রমতালিকায় প্রথম পাঁচে রয়েছেন দুই ভারতীয় ৷ শীর্ষে ওপেনার অভিষেক শর্মার পর চারে রয়েছেন আরেক বাঁ-হাতি ব্যাটার তিলক বর্মা ৷ আর প্রথম দশ ধরলে ব়্য়াংকিংয়ে ভারতের উপস্থিতি তিন ৷ ব্য়াট হাতে সাম্প্রতিক সময়ে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে গেলেও এক ধাপ নেমে দশে রয়েছেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ৷
লখনউয়ের একানায় বুধবারের ম্য়াচ পরিত্যক্ত হওয়ায় আমেদাবাদের ম্য়াচ নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়াল ৷ সিরিজে ভারতের হারের সম্ভাবনাও আর রইল না ৷ আগামিকাল অর্থাৎ 19 নভেম্বর নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে লম্বা সফরের শেষ ম্য়াচে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ বাঁচাতে মুখোমুখি হবে ভারতের ৷