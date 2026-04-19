বরুণ-মন্ত্রে জয়ে ফিরল কেকেআর, নজিরে নাম তুললেন মিস্ট্রি স্পিনার

বরুণ-মন্ত্রে জয়ে ফিরল কেকেআর, নজিরে নাম তুললেন মিস্ট্রি স্পিনার
দ্রুততম ভারতীয় স্পিনার হিসেবে 200 টি-20 উইকেটের মালিক হলেন বরুণ ৷ ম্য়াচের সেরাও হলেন তিনি ৷
Published : April 19, 2026 at 8:45 PM IST
কলকাতা, 19 এপ্রিল: 'ফর্ম ইজ টেম্পোরারি, ক্লাস ইজ পার্মানেন্ট' ৷ বরুণ চক্রবর্তীর ক্ষেত্রে এই কথাটা নিশ্চিতভাবে প্রযোজ্য আজকের পর ৷ ইডেনে ফিরল মিস্ট্রি স্পিনারের চেনা মেজাজ ৷ যে মেজাজে অতীতে ঘায়েল হয়েছেন তাবড় ব্যাটাররা ৷ আর বরুণ-মন্ত্রেই 2026 মরশুমের প্রথম জয়ের স্বাদ পেল কলকাতা নাইট রাইডার্স ৷ 13টি ডট বল-সহযোগে চার ওভারে 14 রানে তিন উইকেট ৷ দুরন্ত পারফরম্য়ান্সে ম্য়াচের সেরা তো হলেনই, সেইসঙ্গে রবিবাসরীয় ইডেনে একটি নজিরেও নাম তুলে ফেললেন নাইটদের রহস্য স্পিনার ৷
দেশের দ্রুততম স্পিনার হিসেবে টি-20 ক্রিকেটে 200 উইকেটের মাইলস্টোন এদিন নন্দনকাননে ছুঁলেন বরুণ ৷ টস জিতে প্রথম ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে ইডেনে বেশ জাঁকিয়েই বসেছিলেন রয়্য়ালসের দুই ওপেনার বৈভব সূর্যবংশী ও যশস্বী জয়সওয়াল ৷ এর মধ্যে প্রথমজনকে ফিরিয়ে এদিন নজিরে নাম তুলে ফেলেন বরুণ ৷ টি-20 বিশ্বকাপে সর্বাধিক 14 উইকেট পেলেও যথেচ্ছ রান দেওয়া মিস্ট্রি স্পিনারকে নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল অনুরাগী মহলে ৷ আইপিএলের শুরুতেও সেই একই সমস্যা শুরু হয় ৷ মাঝে চোটের কারণে দু'টো ম্য়াচে খেলেনওনি ৷ চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে চোট সারিয়ে একাদশে ফিরলেও বরুণের আসল প্রত্যাবর্তন বোধহয় হল রবিবার রয়্যালসের বিরুদ্ধে ৷
এদিন তিন উইকেটের মধ্য়ে ব্য়ক্তিগত প্রথম ওভারেই বরুণের প্রথম শিকার হন বৈভব ৷ 46 রানে বিস্ময় বালককে ফিরিয়ে জাতীয় দলের সতীর্থ কুলদীপ যাদবকে টপকে যান তিনি ৷ 155 টি-20 ইনিংসে 200 উইকেটের মাইলস্টোন স্পর্শ করেন নাইট স্পিনার ৷ নাইটদের প্রাক্তনী চায়নাম্য়ান কুলদীপ এই নজির ছুঁয়েছিলেন 160 ইনিংসে ৷ তবে ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সার্বিকভাবে দ্রুততম দু'শো উইকেটের তালিকায় দ্বিতীয়স্থানে রয়েছেন বরুণ ৷ 151 ইনিংসে এই নজির সম্পূর্ণ করে শীর্ষে বাঁ-হাতি পেসার আর্শদীপ সিং ৷
Varun Chakaravarthy delivered exactly what the Knights needed to get back in the game! ✨
মাইলস্টোন গড়ার ম্যাচে বরুণ এদিন সঙ্গ পান সুনীল নারিনেরও ৷ মাত্র 26 রান দিয়ে জোড়া উইকেট নেন ক্য়ারিবিয়ান স্পিনার ৷ গত দু'ম্য়াচেও ভালো বোলিং করেছেন তিনি ৷ সে যাইহোক, বরুণ ও সুনীলের জুটিতে প্রত্যাবর্তনের দিন 20 ওভারে নয় উইকেটে 155 রানের বেশি তুলতে পারেনি রয়্য়ালস ৷ 22 রানে তিন উইকেট নেন তরুণ পেসার কার্তিক ত্যাগীও ৷
🎥 Spinners spinning #KKR back into the contest ☝️☝️
জবাবে 85 রানে ছয় উইকেট হারিয়েও কাঙ্খিত জয় তুলে নেয় নাইটরা ৷ সপ্তম উইকেটে রিঙ্কু সিং ও অনুকূল রায়ের অবিভক্ত 76 রানের জুটি চার উইকেটে জয় এনে দেয় পার্পল ব্রিগেডকে ৷ 16 বলে 29 রানে অপরাজিত থাকেন অনুকূল ৷ 34 বলে 54* করে দু'বল বাকি থাকেত দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন সহ-অধিনায়ক রিঙ্কু ৷