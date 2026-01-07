63 বলে সেঞ্চুরি, বিস্ফোরক ব্য়াটিংয়ে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সারলেন বৈভব

63 বলে সেঞ্চুরি, বিস্ফোরক ব্য়াটিংয়ে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সারলেন বৈভব
অধিনায়ক বৈভবের পাশাপাশি প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে তৃতীয় ম্য়াচে সেঞ্চুরি করলেন অ্যারন জর্জও ৷
Published : January 7, 2026 at 6:15 PM IST
হায়দরাবাদ, 7 জানুয়ারি: দিনদু'য়েক আগে দ্বিতীয় ম্য়াচ জিতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে তাঁদের বিরুদ্ধে সিরিজও জিতে নিয়েছিল ভারতের যুব দল ৷ যে ম্য়াচে ভারতীয় ব্য়াটার হিসেবে যুব ওয়ান-ডে'তে দ্রুততম হাফসেঞ্চুরির নজির গড়েছিলেন বৈভব সূর্যবংশী ৷ বুধবার নিয়মরক্ষার ম্যাচেও ঝলসে উঠল অধিনায়কের ব্য়াট ৷ 63 বলে বছরের প্রথম সেঞ্চুরিটি হাঁকালেন বৈভব ৷ যা যুব ওয়ান-ডে'র চতুর্থ দ্রুততম শতরান ৷
অধিনায়ক বৈভবের পাশাপাশি সেঞ্চুরি এল আরেক ওপেনার অ্যারন জর্জের ব্য়াটেও ৷ জোড়া শতরানে প্রথম ব্য়াট করে 50 ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে 393 রান তুলল ভারত ৷ 74 বলে 127 রানের ইনিংস বৈভব সাজালেন 10টি ছক্কা ও ন'টি বাউন্ডারি দিয়ে ৷ অন্যদিকে 106 বলে 118 রানের ইনিংসে অ্যারন জর্জ মারলেন 16টি বাউন্ডারি ৷ দু'জনের ওপেনিং জুটিতে উঠল 227 রান ৷
মঙ্গলবারের আগে পর্যন্ত যুব ওয়ান-ডে'তে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড ছিল বৈভব সূর্যবংশীর দখলেই ৷ গতবছর জুলাইয়ে ওর্চেস্টারে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে 52 বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন বিহারের ক্রিকেটার ৷ গতকাল তাঁর সেই নজির ভেঙে যুব ওয়ান-ডে'তে নয়া বিশ্বরেকর্ড তৈরি করেন পাকিস্তানের সমীর মিনহাস ৷ জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে মাত্র 42 বলে তিন অঙ্কের রানে পৌঁছন পাক ব্য়াটার ৷ এদিন সেই রেকর্ড পুনরায় ভেঙে দিতেই হয়তো শুরু থেকে ব্য়াট হাতে রণমূর্তি ধারণ করেন বছর চোদ্দর বৈভব ৷ পাক ব্যাটারের বিশ্বরেকর্ড ভাঙতে ব্যর্থ হলেও বিস্ফোরক ইনিংস এল যুব দলের স্টপগ্য়াপ অধিনায়কের ব্য়াটে ৷
বেনোনির উইলমুর পার্কে এদিন মাত্র 63 বলে সেঞ্চুরি করে পুষ্পা স্টাইলে সেলিব্রেশনে মেতে ওঠেন বৈভব ৷ যা যুব ওডিআই ক্রিকেটে যুগ্মভাবে চতুর্থ দ্রুততম ৷ 2022 সালে সমসংখ্যক বলে শতরান এসেছিল পাক ব্যাটার কাসিম আক্রামের ব্য়াটে ৷ প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্য়াচে 24 বলে ঝোড়ো 68 রানের ক্য়ামিয়ো খেলেছিলেন বৈভব সূর্যবংশী ৷ সেই ম্য়াচে ভারতীয় হিসেবে দ্রুততম হাফসেঞ্চুরিয়ও (যুব ওয়ান-ডে'তে) হয়ে যান রাজস্থান রয়্যালস ক্রিকেটার ৷ সূর্যবংশীর ব্যাটিং 'বৈভবে' ভেঙে যায় ঋষভ পন্তের দশ বছরের পুরনো রেকর্ড ৷
🚨 HUNDRED FOR VAIBHAV SURYAVANSHI 🚨— Sports Culture (@SportsCulture24) January 7, 2026
- Smashed 100* runs off 63balls vs SA U19.
- With 8 sixes and 6 fours. pic.twitter.com/al1eebWiVu
পন্তের 18 বলের নজির ভেঙে মাত্র 15 বলে হাফসেঞ্চুরি করেন যুব দলের অধিনায়ক ৷ আর বুধবার সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে আসন্ন অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপের প্রস্তুতিটা জমকালো ভাবেই সেরে রাখলেন বিধ্বংসী ওপেনার ৷ যা শুরু হচ্ছে আগামী 15 জানুয়ারি ৷