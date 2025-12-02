কনিষ্ঠ হিসেবে মুস্তাক আলিতে সেঞ্চুরি, ইডেনে বৈভবের নজির সত্ত্বেও হারল দল
বৈভবের শতরানও পারল না ৷ সৈয়দ মুস্তাক আলিতে টানা চার ম্যাচে হার বিহারের ৷
Published : December 2, 2025 at 5:32 PM IST
কলকাতা, 2 ডিসেম্বর: বয়স মাত্র চোদ্দ হলে কী হবে ৷ সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে আগামিদিনে ব্য়াটিং সেনসেশন হয়ে ওঠার সব রসদ যে তাঁর মধ্যে রয়েছে, তাঁর প্রমাণ একাধিকবার রেখেছেন বৈভব সূর্যবংশী ৷ ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে দ্রুততম আইপিএল সেঞ্চুরির মালিক তিনি ৷ দিনকয়েক আগে রাইজিং স্টার এশিয়া কাপে 32 বলে শতরান হাঁকিয়েছিলেন তিনি ৷ যা ভারতীয় হিসেবে টি-20'তে তৃতীয় দ্রুততম ৷ মঙ্গলবার সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে প্রথম সেঞ্চুরি হাঁকিয়েও নজির গড়ে ফেললেন বিহারের 'বিস্ময় বালক' ৷
দল হারলেও কনিষ্ঠ ব্যাটার হিসেবে ঘরোয়া টি-20 প্রতিযোগিতায় সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে রেকর্ডবুকে নাম তুলে ফেললেন বাঁ-হাতি ওপেনার ৷ এদিন বৈভবের শতরান অবশ্য এল 58 বলে ৷ যা টি-20 ক্রিকেটে তাঁর সবচেয়ে মন্থর শতরানের ইনিংস ৷ মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেন্সে তাঁর ব্য়াট থেকে এল 61 বলে 108 রানের মারকাটারি ইনিংস ৷ সাতটি চার ও সমসংখ্যক ছক্কায় সাজানো ছিল রাজস্থান রয়্যালস ক্রিকেটারের ইনিংস ৷
সূর্যর ব্য়াটিং 'বৈভবে' এদিন প্রথমে ব্য়াট করে ক্রিকেটের নন্দনকাননে 20 ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে 176 রান তোলে বিহার ৷ তবে চলতি প্রতিযোগিতায় প্রথম জয়ের জন্য তা যথেষ্ট ছিল না ৷ জবাবে ওপেনার পৃথ্বী শ'র 30 বলে বিধ্বংসী 66 রানে ভর করে জয় তুলে নেয় মহারাষ্ট্র ৷ সাত উইকেট হারিয়ে পাঁচ বল বাকি থাকতে 182 রান তুলে নেয় তাঁরা ৷
🚨 14-YEAR-OLD VAIBHAV SURYAVANSHI SMASHED 108* FROM JUST 61 BALLS IN SMAT 🤯— Johns. (@CricCrazyJohns) December 2, 2025
- 3rd T20 Hundred from just 16 matches, Madness. pic.twitter.com/gtji1opsvf
ইডেনে সূর্যবংশীর বিস্ফোরক ব্যাটিং সত্ত্বেও বিহারের হার প্রতিযোগিতায় টানা চার ম্যাচে পরাজয়ের স্বাদ দিল তাঁদের ৷ উল্লেখ্য, চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলিতে এখনও কোনও ম্য়াচ জিততে পারেনি বৈভব সূর্যবংশীর বিহার ৷ প্রতিযোগিতার প্রথম ম্য়াচে চণ্ডীগড়ের কাছে হারতে হয়েছিল বিহারকে ৷ এরপর একে একে মধ্যপ্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীরের পর আজ মহারাষ্ট্রের কাছে হারল তাঁরা ৷
দলের সঙ্গে সৈয়দ মুস্তাক আলির প্রথম তিন ম্যাচে নিশ্চুপ ছিল বৈভবের ব্যাটও ৷ ঘরোয়া টি-20 টুর্নামেন্টের প্রথম তিন ম্যাচে যথাক্রমে 14, 13 এবং 5 রান এসেছিল তাঁর ব্য়াটে ৷ তবে চতুর্থ ম্য়াচে এসে কথা বলল বৈভবের ব্যাট ৷ তবে লাভ হল না দলের ৷ বৈভবদের হারিয়ে চার ম্যাচে আট পয়েন্ট নিয়ে (এলিট গ্রুপ-বি) পাঁচে উঠে এল মহারাষ্ট্র ৷ অন্যদিকে এখনও জয়ের মুখ না-দেখা বিহার পয়েন্ট তালিকার একেবারে নীচেই রইল ৷