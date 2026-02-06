বিশ্বকাপ ফাইনালে ব্য়াটিং 'বৈভব', দ্রুততম সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ইতিহাসে বিস্ময়-বালক

বিশ্বকাপ ফাইনালে ব্য়াটিং 'বৈভব', দ্রুততম সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ইতিহাসে বিস্ময়-বালক
মাত্র 55 বলে শতরান এল ভারতীয় ওপেনারের ব্য়াটে ৷ প্রথম ব্য়াট করে স্কোরবোর্ডে 411 রান তুলল ভারত ৷
Published : February 6, 2026 at 3:45 PM IST
হারারে, 6 ফেব্রুয়ারি: মেগা ফাইনালের মঞ্চে টুর্নামেন্টের সেরা ইনিংসটা এল তাঁর ব্যাট থেকে ৷ শুক্রবার বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপের খেতাবি ম্যাচে ইতিহাস গড়লেন বৈভব সূর্যবংশী ৷ ইংল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে হারারে স্পোর্টস ক্লাবের মাঠে এদিন বিহারের 'বিস্ময় বালক' করলেন 80 বলে 175 রান ৷ মাত্র 55 বলে সেঞ্চুরি করে ফাইনালের দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ন তো হলেনই, পাশাপাশি প্রথম ব্য়াটার হিসেবে যুব বিশ্বকাপের খেতাবি লড়াইয়ে দেড়শো রানের ইনিংস খেলার বিশ্বরেকর্ড গড়লেন চোদ্দ বছরের বৈভব ৷
এছাড়াও এদিন একাধিক নজিরে এদিন নাম উঠে গেল ভারতীয় যুব দলের ওপেনারের ৷ 55 বলে এদিন বৈভবের সেঞ্চুরি অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপের ইতিহাসে দ্বিতীয় দ্রুততম ৷ টস জিতে এদিন ভারত অধিনায়ক প্রথম ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ৷ অনেকে ভ্রূ কুঁচকোলেও অধিনায়কের গৃহিত সিদ্ধান্তকে মর্যাদা দিয়ে শুরু থেকেই পাওয়ার-হিটিং শুরু করেন বৈভব ৷ ইংরেজ বোলারদের অসহায় প্রমাণ করে ছক্কা ও চারের ফুলঝুরি ছোটান বৈভব ৷ এর আগে চলতি টুর্নামেন্টে তিনটি হাফসেঞ্চুরি এলেও বিধ্বংসী ওপেনারের প্রথম সেঞ্চুরি এল ফাইনালে ৷
1⃣7⃣5⃣ runs— BCCI (@BCCI) February 6, 2026
8⃣0⃣ balls
1⃣5⃣ fours & 1⃣5⃣ sixes
A marathon knock by Vaibhav Sooryavanshi on a grand stage 👏👏
India U19 283/3 after 30 overs.
Updates ▶️ https://t.co/hisult7mtv #U19WorldCup pic.twitter.com/NL2r2ux1lT
যুব বিশ্বকাপের একটি সংস্করণে ডেওয়াল্ড ব্রেভিস (2022 সাল) ও ফিন অ্যালেনের (2018) সর্বাধিক ছক্কা হাঁকানোর নজির এদিন ভেঙে দেন সূর্যবংশী ৷ ফাইনালে 175 রানের ইনিংসে 15টি ছক্কা মারেন বৈভব ৷ যা অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপের ইতিহাসে ব্যক্তিগত ইনিংসে সর্বাধিক ছক্কার রেকর্ডও বটে ৷ এদিনের পর যুব বিশ্বকাপে সূর্যবংশীর নামের পাশে 30টি ছক্কার রেকর্ড ৷ যা একটি সংস্করণেই মারলেন ভারতীয় ওপেনার ৷ এছাড়া প্রথম অনূর্ধ্ব-19 ব্য়াটার হিসেবে কেরিয়ারে একশো ছক্কা হাঁকানোর রেকর্ডও এদিন জুড়ে যায় বৈভবের নামের পাশে ৷
Vaibhav Suryavanshi … this really is very very special .. #iccu19worldcup— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) February 6, 2026
আয়ুষ মাত্রের সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটে এদিন 142 রানের জুটি বাঁধেন বৈভব ৷ এরপর তৃতীয় উইকেটে বেদান্ত ত্রিবেদীর সঙ্গে 91 রানের জুটি বেঁধে 175 রানে আউট হয়ে ফেরেন তিনি ৷ তার আগে অবশ্য দলকে রানের পাহাড়ে পৌঁছে দেন বৈভব ৷ 15টি চার ও 15টি ছক্কা সহযোগে 80 বলের মারকাটারি ইনিংস খেলে ভারতীয় ওপেনার যখন আউট হন, তখন দলের রান 25.3 ওভারে তিন উইকেটে 251 ৷ এপ্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো তৃতীয় ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপ ফাইনালে সেঞ্চুরির নজির গড়লেন বৈভব ৷ এর আগে উন্মুক্ত চাঁদ ও মনজোৎ কালরা তিন অঙ্কের রান করেছিলেন অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপের খেতাবি লড়াইয়ে ৷
বৈভব আউট হওয়ার পর রানের গতি স্বাভাবিকভাবেই কমে যায় ভারতের ৷ শেষ পর্যন্ত নয় উইকেটে হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 411 রান তোলে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ বৈভব ছাড়া অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে করেন 53 রান ৷ 31 বলে 40 রান করেন স্টাম্পার-ব্যাটার অভিজ্ঞান কুণ্ডু ৷ 20 বলে 37 রানে অপরাজিত থেকে যান কণিষ্ক চৌহান ৷
- যুব বিশ্বকাপে দ্রুততম সেঞ্চুরি করা প্রথম পাঁচ ব্য়াটার:
- উইল মালাজচুক (অস্ট্রেলিয়া)- 51 বল
- বৈভব সূর্যবংশী (ভারত)- 55 বল
- কাসিম আক্রাম (পাকিস্তান)- 63 বল
- রাজ বাওয়া (ভারত)- 69 বল
- বিরান চামুদিথা (শ্রীলঙ্কা)- 75 বল