বৈভবের মুকুটে নয়া পালক, দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'বিস্ময় বালক'কে

বৈভবের মুকুটে নয়া পালক, দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'বিস্ময় বালক'কে
গত বুধবার বিজয় হাজারে ট্রফির কনিষ্ঠ সেঞ্চুরিয়ন হয়েছিলেন বিহার ক্রিকেটার ৷
হায়দরাবাদ, 26 ডিসেম্বর: চলতি বছর আইপিএলে যে স্বপ্নের উত্থানটা শুরু হয়েছিল, ব্যাট হাতে প্রতিদিনই তাতে নিত্যনতুন রূপ দিয়ে চলেছেন বৈভব সূর্যবংশী ৷ অরুণাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে ট্রফির ম্য়াচে দিনদু'য়েক আগে হাঁকিয়েছেন বিস্ফোরক শতরান ৷ সেইসঙ্গে টুর্নামেন্টের কনিষ্ঠ সেঞ্চুরিয়নের তকমাও ছিনিয়ে নিয়েছেন ৷ আর শুক্রবার নাবালকদের জন্য (5-18 বয়সি) বরাদ্দ দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মানে ভূষিত হলেন রাজস্থান রয়্যালস ক্রিকেটার ৷
এদিন নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কারে সম্মানিত করেন বছর চোদ্দর বৈভবকে ৷ ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁর সাফল্যের কারণে নাবালকদের জন্য বরাদ্দ দেশের সর্বোচ্চ সম্মান আদায় করে নিলেন বাঁ-হাতি ওপেনিং ব্য়াটার ৷ খেলাধুলো ছাড়াও সাহসিকতা, কলা-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, সমাজবিজ্ঞান-সহ একাধিক বিভাগে এই সম্মান প্রদান করা হয়ে থাকে ৷
রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কারে সম্মানিত হওয়ার কারণে এদিন বিজয় হাজারে ট্রফির ম্য়াচে অংশ নিতে পারেননি বিহারের বিস্ময় প্রতিভা ৷ পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও সাক্ষাতের সূচি রয়েছে বৈভব ও সম্মান পাওয়া অন্য়ান্যদের ৷ প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কারে সম্মানিতদের উদ্দেশে এদিন রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেন, "তোমাদের কীর্তি পুরো দেশকে অনুপ্রাণিত করবে ৷ যে সকল নাবালকরা আজ সম্মানিত হল তাঁরা প্রত্যেকেই সমান গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্য়বান ৷ এই সকল নাবালকদের কারণে বিশ্বজনীন স্তরে ভারত আগামিদিনেও উজ্জ্বল ৷"
বৈভব সূর্যবংশীর সঙ্গেই আরও 19জন নাবালক এদিন নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন ৷ উল্লেখ্য, অরুণাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে ট্রফির প্রথম ম্য়াচে 36 বলে বিস্ফোরক সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন বৈভব ৷ মাত্র 84 বলে 190 রানের ইনিংস খেলেছিলেন বিহার ক্রিকেটার ৷ অরুণাচলের বিরুদ্ধে বৈভবের সেঞ্চুরি ছিল লিস্ট-এ ইতিহাসের ষষ্ঠ দ্রুততম ৷ আর বৈভবের ব্য়াটিং তাণ্ডবে বুধবার প্রথম ম্য়াচে 50 ওভারে 574 রানের বিশাল স্কোর খাড়া করেছিল বিহার ৷ যা লিস্ট-এ ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বাধিক ৷
তবে যা পরিস্থিতি তাতে বিজয় হাজারে ট্রফির বাকি পর্বে হয়তো আর পাওয়া যাবে না বৈভব সূর্যবংশীকে ৷ কারণ সব ঠিক থাকলে জিম্বাবোয়ের মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয় দলের সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছেন তিনি ৷ আগামী 15 জানুয়ারি থেকে শুরু টুর্নামেন্ট ৷ ভারতীয় স্কোয়াড এখনও পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়নি ৷ তবে বৈভব যে বিশ্বকাপগামী বিমানে থাকবেন, সেটা একপ্রকার নিশ্চিত ৷