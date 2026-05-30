নেই সূর্য-গিল, এশিয়ান গেমসের সম্ভাব্য 30 জনের দলে বৈভব

নেই সূর্য-গিল, এশিয়ান গেমসের সম্ভাব্য 30 জনের দলে বৈভব
আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এশিয়ান গেমস ৷ সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতার জন্য IOA'র কাছে 30 জন সম্ভাব্য সদস্যের তালিকা জমা করেছে বোর্ড ৷
Published : May 30, 2026 at 5:36 PM IST
মুম্বই, 30 মে: আইপিএলে দুর্ধর্ষ পারফরম্য়ান্সের সুবাদে বৈভব সূর্যবংশীকে জাতীয় দলে সুযোগ দেওয়ার দাবি জোরালো হয়েছে ইতিমধ্যেই ৷ রাজস্থান রয়্য়ালস কোচ কুমার সাঙ্গাকারাও শুক্রবার গুজরাত টাইটান্স ম্য়াচের পর দাবি করেছেন, ভারতীয় দলে জায়গা করে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুত বছর পনেরোর ক্রিকেটার ৷ ইতিমধ্যেই ভারতীয়-এ দলে সুযোগ পেয়েছেন বিহার ক্রিকেটার ৷ এবার এশিয়ান গেমসের সম্ভাব্য 30 জনের দলে সুযোগ করে নিলেন বৈভব ৷
আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে জাপানের আইচি-নাগোয়ায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এশিয়ান গেমস ৷ সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতার জন্য দেশের অলিম্পিক সংস্থার (IOA) কাছে 30 জন সম্ভাব্য সদস্যের তালিকা জমা করেছে বোর্ড ৷ সেই তালিকায় বৈভবের নাম থাকলেও উল্লেখযোগ্য ভাবে নেই টি-20 বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও টেস্ট এবং ওয়ান-ডে অধিনায়ক শুভমান গিলের নাম ৷
একই সময় দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সাদা-বলের সিরিজ খেলবে ভারতীয় দল ৷ তাই বিসিসিআই'কে দু'টি পৃথক দল যে নির্বাচন করতে হবে সেকথা পূর্বনির্ধারিত ৷ উল্লেখ্য, 27 সেপ্টেম্বর থেকে 17 অক্টোবর ভারতের মাটিতে তিনটি ওয়ান-ডে ও পাঁচটি টি-20 ম্য়াচের সিরিজ খেলবে ক্য়ারিবিয়ানরা ৷ এদিকে এশিয়ান গেমস চলবে 19 সেপ্টেম্বর থেকে 4 অক্টোবর পর্যন্ত ৷ সব ঠিক থাকলে ক্য়ারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে দেশের মাটিতে ওয়ান-ডে সিরিজে নেতৃত্ব প্রদান করবেন গিল ৷ সে কারণেই এশিয়াডের সম্ভাব্য দলে রাখা হয়নি তাঁকে ৷ অন্যদিকে 2028 লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক্স এবং পরবর্তী টি-20 বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে বোর্ডের ভাবনায় নেই সূর্যকুমার ৷ আর সে কারণেই আইওএ'কে পাঠানো 30 জনের লম্বা তালিকায় 'স্কাই'য়ের নাম নেই বলে মনে করা হচ্ছে ৷
তাহলে সূর্যকুমারের পরিবর্তে এশিয়াডে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব সামলাবেন কে ? দৌড়ে রয়েছে শ্রেয়স আইয়ার, সঞ্জু স্য়ামসন ও তিলক বর্মার নাম ৷ সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে দলের পেস বিভাগের প্রধান ভরসা জসপ্রীত বুমরার অগ্রাধিকার ওয়ান-ডে বিশ্বকাপ হলেও টি-20 ফরম্য়াটে অনুষ্ঠিত হতে চলা এশিয়ান গেমসের সম্ভাব্য স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন তিনি ৷ পাশাপাশি হর্ষিত রানা সেই সময়ের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠবেন ধরে নিয়ে তাঁকে স্কোয়াডে রাখা হয়েছে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ও আর্শদীপ সিংয়ের সঙ্গে ৷
স্পিনারদের মধ্যে সম্ভাব্য স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্য়াটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর এবং হর্ষ দুবে ৷ তবে এদের মধ্যে দু'জনকে এশিয়ান গেমসের চূড়ান্ত দলে সুযোগ দিয়ে বাকিদের সম্ভবত বেছে নেওয়া হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের জন্য ৷ উল্লেখ্য, রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের নেতৃত্বে গত এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছিল ভারত ৷
- সম্ভাব্য 30 সদস্যের তালিকা: যশস্বী জয়সওয়াল, অভিষেক শর্মা, বৈভব সূর্যবংশী, ঈশান কিষাণ, সঞ্জু স্য়ামসন (উইকেটরক্ষক), শ্রেয়স আইয়ার, ঋষভ পন্ত (উইকেটরক্ষক), হার্দিক পান্ডিয়া, রিঙ্কু সিং, তিলক বর্মা, জসপ্রীত বুমরা, অক্ষর প্য়াটেল, আর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদব, নীতীশ রেড্ডি, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা, বরুণ চক্রবর্তী, অনুকূল রায়, আয়ুষ বাদোনি, হর্ষ দুবে, ধ্রুব জুরেল, খলিল আহমেদ, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, রবি বিষ্ণোই, শাহবাজ আহমেদ, শিবম দুবে, ভিপরাজ নিগম, হর্ষিত রানা, যশ ঠাকুর, ওয়াশিংটন সুন্দর ৷