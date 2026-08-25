ব্যাট হাতে ব্যর্থ বৈভবের জোড়া উইকেট, শাহবাজের দাপটে দলীপে জিতল পূর্বাঞ্চল
কোয়ার্টার-ফাইনালে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে এক ইনিংস ও 210 রানে হারিয়ে সেমিফাইনালে পা রাখল পূর্বাঞ্চল ৷
Published : August 25, 2026 at 4:22 PM IST
বেঙ্গালুরু, 25 অগস্ট: দিনকয়েক আগেই রাহুল দ্রাবিড় বৈভব সূর্যবংশী'কে লাল-বলের ক্রিকেট আরও বেশি করে অংশ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন ৷ 'দ্য় ওয়াল' জানিয়েছিলেন, টেস্ট ক্রিকেটের উন্নতির জন্য তাঁকে ভীষণ প্রয়োজন ৷ ফলত দলীপ ট্রফিতে বছর পনেরোর ক্রিকেটারের পারফরম্য়ান্স দেখতে মুখিয়ে ছিলেন অনুরাগীরা ৷ তবে ব্য়াট হাতে মাত্র ক্রিজে মাত্র ছ'বল টিকতে পেরেছেন বৈভব ৷ আট রানে সাজঘরে ফেরা পূর্বাঞ্চল সহ-অধিনায়ক অবশ্য বল হাতে ভেল্কি দেখালেন মঙ্গলবার ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জোড়া উইকেট তুলে নিলেন 'বিস্ময় বালক' ৷
তিন ওভার হাত ঘুরিয়ে 11 রান দিয়ে কিষাণ লিংডো এবং ইমলিয়াতি লেমচুর'কে সাজঘরে ফেরান তিনি ৷ তবে পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে সফল বোলার আরেক বাঁ-হাতি স্পিনার অনুকূল রায় ৷ পাঁচ উইকেট নিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দ্বিতীয় ইনিংস কার্যত একাই ধসিয়ে দিলেন তিনি ৷ এছাড়া একটি করে উইকেট নিলেন মুকেশ কুমার, অভিজিৎ সরকার ও শাহবাজ আহমেদ ৷
পূর্বাঞ্চলের জয়ের নায়ক অবশ্য শাহবাজ ৷ প্রথম ইনিংসে ব্য়াট হাতে 167 রানের পাশাপাশি ম্য়াচে চার উইকেট নিলেন বাংলার হয়ে খেলা এই অলরাউন্ডার ৷ তবে তাঁর পারফরম্য়ান্স যেন ঢাকা পড়ে গেল বৈভবের বল হাতে সাফল্যে ৷ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এই নিয়ে চারটি উইকেট হয়ে গেল বিহার ক্রিকেটারের ৷ অলরাউন্ড পারফরম্য়ান্সে দলীপ ট্রফির কোয়ার্টার-ফাইনালে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে এক ইনিংস ও 210 রানে হারাল পূর্বাঞ্চল ৷ তারা পৌঁছে গেল শেষ চারে ৷
Vaibhav Sooryavanshi provides Double Delight ✌️— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) August 25, 2026
Picks up 2⃣ wickets in the over. 2 excellent catches as well. 🙌
North East Zone are 79/7 in the 2nd innings after following on.
Scorecard ▶️ https://t.co/XJFhfvvTIU#DuleepTrophy pic.twitter.com/NnYbBPnrja
সহ-অধিনায়ক বৈভব আট রানে আউট হলেও প্রথম ইনিংসে দুই বঙ্গ ক্রিকেটারের সেঞ্চুরিতে স্কোরবোর্ডে পাহাড়প্রমাণ রান তোলে পূর্বাঞ্চল ৷ শাহবাজের কেরিয়ার-বেস্ট 167 রানের পাশাপাশি 146 রান করেন সুদীপ কুমার ঘরামি ৷ 467 রানে অলআউট হয় পূর্বাঞ্চল ৷ জবাবে অভিজিৎ সরকারের পাঁচ উইকেট ও শাহবাজের তিন উইকেটে প্রথম ইনিংসে মাত্র 111 রানে শেষ হয় উত্তর-পূর্বাঞ্চল ৷ ফলো-অন করতে নেমে অনুকূলের পাঁচ উইকেটে উত্তর-পূর্বাঞ্চল গুটিয়ে গেল 146 রানে ৷ সেমিফাইনালে গতবারের চ্য়াম্পিয়ন মধ্যাঞ্চলের মুখোমুখি হবে বৈভবের পূর্বাঞ্চল ৷ সেই ম্য়াচে কি রানে ফিরবেন 'বিস্ময় বালক' ? উত্তর জানতে অপেক্ষা 30 অগস্টের ৷