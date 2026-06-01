কমলা টুপি-সহ অধিকাংশ অ্য়াওয়ার্ডই বৈভবের ঝুলিতে, কী বললেন আইপিএলের MVP ?

কমলা টুপি-সহ অধিকাংশ অ্য়াওয়ার্ডই বৈভবের ঝুলিতে, কী বললেন আইপিএলের MVP ?
কোন কোন পুরস্কার গেল কার ঝুলিতে, দেখে নিন একনজরে ৷
Published : June 1, 2026 at 7:27 AM IST
আমেদাবাদ, 1 জুন: গুজরাত টাইটান্সকে হেলায় হারিয়ে আইপিএল খেতাব ধরে রাখল রয়্যাল চ্য়ালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৷ কিন্তু ব্য়ক্তিগত স্তরে বিভিন্ন অ্য়াওয়ার্ডের কথা যদি ধরা হয়, তাহলে 2026 আইপিএলটা কার্যত নিজের নামে করে নিলেন বৈভব সূর্যবংশী ৷ ফাইনালে বড় রানের ইনিংস খেলে তাঁকে ছাপিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল গুজরাতের দুই ওপেনার শুভমন গিল ও সাই সুদর্শনের কাছে ৷ কিন্তু দু'জনে স্বল্প রানে ফিরতেই কমলা টুপি নিশ্চিত হয়ে যায় 'বেবি বস' বৈভবের ৷
16 ইনিংসে 776 রান করে কনিষ্ঠ ব্য়াটার হিসেবে আইপিএলে কমলা টুপির মালিক হলেন বৈভব ৷ এছাড়াও সর্বাধিক ছক্কা হাঁকানোর পুরস্কার-সহ অন্য়ান্য একাধিক পুরস্কার এল 'বিস্ময় বালক'-এর ঝুলিতে ৷ ভুবনেশ্বর কুমারকে পিছনে ফেলে সর্বাধিক উইকেট শিকারি হলেন গুজরাত টাইটান্সের কাগিসো রাবাদা ৷ তবে সকলকে ছাপিয়ে ব্যক্তিগত অ্যাওয়ার্ড জয়ের নিরিখে তাবড়-তাবড় ক্রিকেটারদের পিছনে ফেললেন 'আনক্যাপড' বৈভব ৷
Swept the field with his skills. Swept the season with awards 🏆— IndianPremierLeague (@IPL) May 31, 2026
1️⃣5️⃣ years old and already needing a bigger trophy cabinet 👏#TATAIPL | #Final | #TheFinalLeap | #RCBvGT pic.twitter.com/bIYKIHfgRD
সদ্য শেষ হওয়া মরশুমে 237.31 স্ট্রাইক-রেটে ব্য়াটিং করেছেন রয়্য়ালস ওপেনার ৷ একটি সেঞ্চুরি এবং পাঁচ-পাঁচটি হাফসেঞ্চুরি এসেছে তাঁর ব্য়াটে ৷ এর মধ্য তিনটি ক্ষেত্রে নব্বইয়ের ঘরে আউট হয়েছেন তিনি ৷ কার্যত একার কাঁধে রয়্য়ালস'কে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার পর্যন্ত নিয়ে এসেছিলেন বৈভব ৷
Keep dreaming. Keep believing. Keep visualising yourself doing what you do behind the stumps because truly, the sky is the limit. 💗🚀— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) May 31, 2026
So proud of you, Vaibhav Sooryavanshi 👏 pic.twitter.com/NEJ43G1jGq
উল্লেখ্য, এলিমিনেটরে ক্রিস গেইলের 30 বলে দ্রুততম আইপিএল সেঞ্চুরির রেকর্ড প্রায় ভেঙে দিচ্ছিলেন তিনি ৷ কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে 29 বলে 97 রানে আউট হয়ে ফিরতে হয় বিধ্বংসী ওপেনারকে ৷ সে যাইহোক, শেষমেশ মরশুমজুড়ে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের পুরস্কার এদিন সব হাতে পেলেন বছর পনেরোর ক্রিকেটার ৷ যিনি সদ্য জাতীয়-এ দলে ডাক পেয়েছেন ৷
Age no bar for this truly special teenager 👏🙌— IndianPremierLeague (@IPL) May 31, 2026
Vaibhav Sooryavanshi is the winner of the 𝙈𝙤𝙨𝙩 𝙑𝙖𝙡𝙪𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙋𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧 Award with 4⃣3⃣6⃣.5⃣ points 🩷#TATAIPL | #Final | #TheFinalLeap | #RCBvGT pic.twitter.com/DowJeSDF5X
পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানে এসে এদিন বৈভব বলেন, "দারুণ অনুভূতি হচ্ছে ৷ তবে এই সাক্ষাৎকারের জন্য চাপটা বেশ অনুভব করছি ৷ আগামী মরশুমে আরও কঠোর পরিশ্রম করে আরও ভালো পারফরম্যান্স উপহার দেওয়ার চেষ্টা করব ৷" রয়্যালস ক্রিকেটারের সংযোজন, "চাপের মুখে কীভাবে খেলতে হয়, এই আইপিএল আমাকে সেই শিক্ষা দিয়েছে ৷ কখনও একতরফাভাবে খেলা যায় না ৷ পরিস্থিতি অনুযায়ী দলের প্রয়োজন বুঝেও খেলতে হয় ৷"
- একনজরে আইপিএলের বিভিন্ন পুরস্কার বিজেতারা:
- মরশুমের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার (MVP): বৈভব সূর্যবংশী (436.5 পয়েন্ট)
- কমলা টুপি: বৈভব সূর্যবংশী (776 রান)
- বেগুনি টুপি: কাগিসো রাবাদা (29 উইকেট)
- ফেয়ার-প্লে: পঞ্জাব কিংস
- মরশুমের সেরা ক্যাচ: মণীশ পাণ্ডে (আরসিবি ম্য়াচ)
- সবচেয়ে বেশি ডট বল: মহম্মদ সিরাজ (172)
- সবচেয়ে বেশি বাউন্ডারি: সাই সুদর্শন (75)
- সবচেয়ে বেশি ছক্কা: বৈভব সূর্যবংশী (72)
- মরশুমের সুপার স্ট্রাইকার: বৈভব সূর্যবংশী
- সেরা প্রতিশ্রুতিমান ক্রিকেটার: বৈভব সূর্যবংশী