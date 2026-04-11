সূর্যর 'বৈভবে' ছারখার আরসিবি, চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে শীর্ষে রাজস্থান

সূর্যর 'বৈভবে' ছারখার আরসিবি, চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে শীর্ষে রাজস্থান
ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের দেওয়া 202 রানের টার্গেট তাড়া করে শীর্ষে রাজস্থান রয়্যালস ৷ চার ম্যাচের সবক'টি জিতল তারা ৷
Published : April 11, 2026 at 1:24 AM IST
গুয়াহাটি, 11 এপ্রিল: প্রথম দু'ম্যাচ জয়ের পর আইপিএলের তৃতীয় ম্যাচে এসে হোঁচট খেল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ৷ শুক্রবার রাজস্থান রয়্যালসের কাছে ছয় উইকেটে হারল তারা ৷ সৌজন্যে 'ওন্ডার কিড' সূর্যবংশীর ব্যাটিং বৈভব ৷ যার গড়ে দেওয়া মঞ্চে রয়্যালসকে জয় এনে দিলেন ধ্রুব জুরেল ৷ 202 রানে তাড়া করতে নেমে 26 বলে 78 রানের বিস্ফোরক ইনিংস এল সূর্যবংশীর ব্যাটে ৷ যার ফলে দু'ওভার আগেই রান তুলে দিল রয়্যালস ৷
এই জয়ের অর্থ চার ম্যাচের সবক'টি জিতে লিগ টেবলের মগডালে রিয়ান পরাগ অ্যান্ড কোম্পানি ৷ জসপ্রীত বুমরা, ট্রেন্ট বোল্টদের বিরুদ্ধে গত ম্যাচে লেটার মার্কস নিয়ে পাশ করা সূর্যবংশী এদিন গুয়াহাটিতে রেয়াত করলেন না অজি স্পিডস্টার জোশ হ্যাজলউডকে ৷ গত মরশুমে 22 উইকেট নেওয়া হ্যাজলউডের চলতি আইপিএলে আজ ছিল প্রথম ম্যাচ ৷ জোড়া উইকেট পেলেও পনেরো বছরের ব্যাটারের কাছে বেদম প্রহৃত হলেন তিনি ৷ তাঁর দ্বিতীয় ওভারে টানা তিন চার ও একটি ছক্কা হাঁকিয়ে 18 রান সংগ্রহ করেন সূর্যবংশী ৷
1️⃣5️⃣ years of age. 1️⃣5️⃣ deliveries for a half-century 🤯— IndianPremierLeague (@IPL) April 10, 2026
এদিন মাত্র 15 বলে হাফসেঞ্চুরি আসে ম্যাচের সেরা সূর্যবংশীর ব্যাটে ৷ যা আইপিএলের ইতিহাসে তৃতীয় দ্রুততম ৷ যশস্বী জয়সওয়ালের 13 বলের নজির ছুঁতে না-পারলেও ফের নিজের রেকর্ড স্পর্শ করলেন রয়্যালস ওপেনার ৷ 8.1 ওভার ক্রুনাল পান্ডিয়ার বলে বিরাট কোহলির হাতে ক্যাচ দিয়ে যখন সূর্যবংশী ফিরছেন তখন দলের রান দুই উইকেটে 129 ৷ তাঁর বিস্ফোরক ইনিংস সাজানো আটটি চার ও সাতটি ছক্কায় ৷ 200 রান করে এদিন অরেঞ্জ ক্যাপও পেয়ে গেলেন সূর্যবংশী ৷
পরের বলেই আউট হন শিমরন হেটমেয়ার ৷ এরপর দ্রুত রয়্যালস অধিনায়ক রিয়ান পরাগকে (3) ফেরান হ্যাজলউড ৷ কিন্তু দলের জয় কখনোই কঠিন হতে দেননি জুরেল ৷ 43 বলে 81 রানে অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন স্টাম্পার-ব্যাটার ৷ মারেন আটটি চার ও তিন ছক্কা ৷ রবীন্দ্র জাদেজা অপরাজিত থেকে যান 24 রানে ৷
দুই উইকেট নিলেও চার ওভারে 44 রান দেন হ্যাজলউড ৷ 30 রানে বাকি দুই উইকেট নেন পান্ডিয়া ৷ এদিন টস জিতে বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে আরসিবি'কে প্রথম ব্যাটিংয়ে ডাকেন রিয়ান পরাগ ৷ রজত পাতিদারের 40 বলে 63 রানের ঝোড়ো ইনিংস দু'শোর গণ্ডি পার করতে সাহায্য করে গতবারের চ্যাম্পিয়নদের ৷ কোহলি করেন 16 বলে 32 রান ৷ শেষদিকে ভেঙ্কটেশ আইয়ারের 15 বলে অপরাজিত 29 রানে আট উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 201 রান তোলে আরসিবি ৷