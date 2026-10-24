প্রত্যাশামতো একাদশে সূর্যবংশী, দ্বিতীয় ম্য়াচেও টস জিতে রান তাড়ার সিদ্ধান্ত ভারতের

প্রত্যাশামতো একাদশে সূর্যবংশী, দ্বিতীয় ম্য়াচেও টস জিতে রান তাড়ার সিদ্ধান্ত ভারতের
চোট পেয়ে সিরিজের দ্বিতীয় টি-20 থেকে ছিটকে গিয়েছেন ঈশান কিষাণ ৷ পরিবর্তে শিকে ছিঁড়ল সূর্যবংশীর ৷
Published : October 24, 2026 at 12:18 PM IST
ক্রাইস্টচার্চ, 24 অক্টোবর: প্রথম ম্য়াচে ঊরুর মাংসপেশিতে চোট পাওয়ায় নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-20তে নেই ঈশান কিষাণ ৷ ঘোষণাটা বোর্ডের তরফে চলে এসেছিল শুক্রবারই ৷ এমনকী কুমার কুশাগ্রকে দ্বিতীয় ম্য়াচের জন্য কভার হিসেবে স্কোয়াডে জুড়ে নিয়েছিলেন নির্বাচকরা ৷ কিন্তু ঈশানের পরিবর্তে দ্বিতীয় ম্য়াচে একাদশে খেলবেন কে ? সবচেয়ে বেশি চর্চায় ছিল বৈভব সূর্যবংশীর নাম ৷ আর শনিবার প্রত্যাশামতোই একাদশে সুযোগ পেলেন বছর ষোলোর ব্য়াটার ৷
রেকর্ড রান তাড়া করে প্রথম টি-20 জয়ের পর শনিবার ক্রাইস্টচার্চে ব্যবধান 2-0 করতে মরিয়া শ্রেয়স আইয়ার অ্যান্ড কোম্পানি ৷ আর সেই লক্ষ্যে এদিন একাদশে জোড়া পরিবর্তন এল ৷ এর মধ্যে একটি বাধ্যতামূলক হলেও পেসার ময়াঙ্ক যাদবকে রাখা হল না দ্বিতীয় ম্য়াচের একাদশে ৷ পরিবর্তে একাদশে সুযোগ পেলেন প্রিন্স যাদব ৷ টস জিতে প্রথম ম্য়াচের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে রান তাড়ার পথে হাঁটলেন ভারত অধিনায়ক ৷
দ্বিতীয় ম্য়াচের একাদশে একটি বদল করল নিউজিল্যান্ডও ৷ সিরিজে সমতা ফেরানোর লক্ষ্যে জোরে বোলার অ্যাডাম মিলনের পরিবর্তে সুযোগ পেলেন জ্যাকব ডাফি ৷ শিশির ফ্র্যাক্টরের কথা মাথায় রেখেই যে টস জিতে রান তাড়ার সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন, তা স্পষ্ট করেন ভারত অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার ৷ অন্যদিকে কিউয়ি অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার জানান, ওয়ার্কলোড ম্য়ানেজমেন্টের অংশ হিসেবেই মিলনের পরিবর্তে একাদশে জায়গা করে নিয়েছেন ডাফি ৷
A special landmark for a special team 👏 Drop a 💙 to congratulate #TeamIndia and let us know your favourite T20I memory 👇 #NZvIND https://t.co/f4kAb3n9Rd— BCCI (@BCCI) October 24, 2026
এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো নিউজিল্য়ান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় ম্য়াচ ভারতীয় দলের 300তম টি-20 ম্য়াচ ৷ পাকিস্তানের পর দ্বিতীয় দল হিসেবে এই মাইলস্টোন স্পর্শ করল তারা ৷ স্বাভাবিকভাবে জয় দিয়ে মাইলস্টোন ম্য়াচ স্মরণীয় রাখতে বদ্ধপরিকর বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা ৷ সিরিজের প্রথম ম্য়াচে ভারতীয় বোলারদের হতশ্রী পারফরম্য়ান্সের কারণে প্রথম ব্য়াটিং করে স্কোরবোর্ডে 225 রান তুলেছিল নিউজিল্যান্ড ৷ জবাবে সঞ্জু স্যামসনের 33 বলে 67, শ্রেয়স আইয়ারের 28 বলে 42, নমন ধিরের 15 বলে 42 রানে ভর করে রেকর্ড রান তাড়া করে ভারত ৷ দু'বল বাকি থাকতে ছয় উইকেট হারিয়ে 230 রান তুলে ম্য়াচে জেতে সফরকারী দল ৷
- একনজরে ভারতীয় দলের একাদশ: সঞ্জু (উইকেটরক্ষক), অভিষেক, বৈভব, তিলক, শ্রেয়স (অধিনায়ক), অক্ষর, নমন, নীতীশ, ভুবনেশ্বর, আর্শদীপ ও প্রিন্স ৷