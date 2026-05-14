ভারতীয়-এ দলে বৈভব, শ্রীলঙ্কা সফরে ত্রিদেশীয় সিরিজে ডাক পেলেন 'বিস্ময় বালক'

ভারতীয়-এ দলে বৈভব, শ্রীলঙ্কা সফরে ত্রিদেশীয় সিরিজে ডাক পেলেন 'বিস্ময় বালক'
সিনিয়র দলে প্রবেশের চূড়ান্ত ধাপ হিসেবে ভারতীয়-এ দলে ডাক পেলেন বিহারের 'বিস্ময় বালক' ৷
Published : May 14, 2026 at 5:30 PM IST
মুম্বই, 14 মে: কেরিয়ারের দ্বিতীয় আইপিএল মরশুমেও দারুণ ছন্দে বিরাজ করছেন তিনি ৷ 11 ম্য়াচে ইতিমধ্যেই 440 রান এসেছে তাঁর ব্য়াটে ৷ ফলস্বরূপ ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের মাঝেই সুখবর পেলেন বৈভব সূর্যবংশী ৷ সিনিয়র দলে প্রবেশের চূড়ান্ত ধাপ হিসেবে ভারতীয়-এ দলে ডাক পেলেন বিহারের 'বিস্ময় বালক' ৷ বৃহস্পতিবার আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরে ত্রিদেশীয় ওডিআই সিরিজের জন্য স্কোয়াড ঘোষণায় বৈভবকে ডেকে নেওয়াই বোর্ডের সবচেয়ে বড় চমক ৷
আগামী জুনে দ্বীপরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হতে চলা ত্রিদেশীয় সিরিজে শ্রীলঙ্কা-এ ছাড়াও অংশ নেবে আফগানিস্তান-এ দল ৷ সেই সিরিজের জন্য ঘোষিত 15 সদস্যের স্কোয়াডের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন তিলক বর্মা ৷ আইপিএল শেষ হওয়ার পর আগামী 9 জুন শুরু হবে ত্রিদেশীয় সিরিজ ৷ যার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে 21 জুন ৷ পরবর্তীতে শ্রীলঙ্কা-এ দলের বিরুদ্ধে লাল-বলের সিরিজেও অংশ নেবে ভারতীয়-এ দল ৷ যে স্কোয়াড পরবর্তীতে ঘোষিত হবে ৷
উল্লেখ্য চলতি বছর ভারতীয় যুব দলের হয়ে বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছেন বৈভব সূর্যবংশী ৷ জিম্বাবোয়ের মাটিতে আয়ুষ মাত্রে নেতৃত্বাধীন অনূর্ধ্ব-19 ভারতীয় দলের বিশ্বজয়ের অন্যতম কাণ্ডারী ছিলেন তিনি ৷
India A squad for ODI tri-series in Sri Lanka announced.
The upcoming tri-series is scheduled to be held in June, 2026.
গত আইপিএলে ভারতীয় হিসেবে দ্রুততম এবং কনিষ্ঠ শতরানকারী হয়ে পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছিলেন বৈভব ৷ এরপর ঘরোয়া ক্রিকেটের বিভিন্ন টুর্নামেন্ট হোক কিংবা ইমার্জিং এশিয়া কাপ অথবা অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপ, সবেতেই নিজেকে প্রমাণ করে বৈভব বুঝিয়েছেন তিনি লম্বা রেসের ঘোড়া ৷ এবার ভারতীয়-এ দলের দরজা খুলল তাঁর জন্য ৷
- দ্বীপরাষ্ট্র সফরের জন্য ঘোষিত ভারতীয়-এ স্কোয়াড: তিলক বর্মা (অধিনায়ক), প্রিয়াংশ আর্য, বৈভব সূর্যবংশী, রিয়ান পরাগ (সহ-অধিনায়ক), আয়ুষ বাদোনি, নিশান্ত সান্ধু, হর্ষ দুবে, সুর্যাংশ শেডগে, প্রভসিমরন সিং (উইকেটরক্ষক), কুমার কুশাগ্র (উইকেটরক্ষক), ভিপরাজ নিগম, যশ ঠাকুর, যুধবীর সিং, অংশুল কম্বোজ ও আরশাদ খান ৷