সূর্যবংশীর মুকুটে নয়া পালক, টাইমের বিচারে আগামীর 100 তারকার তালিকায় সূর্যবংশী
TIME100 নেক্সট ইন্ডিয়ার তালিকা আত্মপ্রকাশ হল এবারই ৷ আর প্রথমবারই আরও আটজন ক্রীড়াবিদের সঙ্গে জায়গা করে নিলেন সূর্যবংশী ৷
Published : November 19, 2026 at 8:39 PM IST
নয়াদিল্লি, 19 নভেম্বর: বিভিন্ন ক্ষেত্রে আগামিদিনের তারকা, যাঁদের কর্মকাণ্ড কিংবা দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিতে পারে ভারতের ভবিষ্যৎ ৷ এমনই সম্ভাবনাময় আগামীর 100 জনের একটি তালিকা সম্প্রতি প্রস্তুত করেছে টাইম ম্য়াগাজিন ৷ যে তালিকায় জায়গা করে নিলেন বছর পনেরোর বৈভব সূর্যবংশী ৷ TIME100 নেক্সট ইন্ডিয়ার তালিকা আত্মপ্রকাশ হল এবারই ৷ আর প্রথমবারই আরও আটজন ক্রীড়াবিদের সঙ্গে তালিকায় জায়গা করে নিলেন আইপিএলে গত মরশুমের সর্বাধিক রানশিকারি ৷
বৈভব সূর্যবংশীর সঙ্গে ক্রীড়াবিদ হিসেবে TIME100 নেক্সট ইন্ডিয়া 2026-এর তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়িকা হরমনপ্রীত কৌর, অলিম্পিক্সে পদকজয়ী বক্সার লভলিনা বরগোহাইন, ভারোত্তোলক মীরাবাই চানুরা ৷ ক্রীড়াক্ষেত্রের পাশাপাশি বিনোদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিজ্ঞান এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্র থেকেই বেছে নেওয়া হয়েছে সম্ভাবনাময় দেশের ভবিষ্যতের কারিগরদের ৷
এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো দু'মাসেরও কম সময় আগে টাইমের অনুসন্ধানে বিশ্বব্য়াপী যে TIME100 নেক্সটের তালিকা প্রস্তুত হয়েছিল, সেখানেও জায়গা করে নিয়েছিলেন বিহারের 'বিস্ময়-বালক' ৷ 776 রান করে গত মরশুমে আইপিএলের ইতিহাসে কনিষ্ঠ কমলা টুপির মালিক হয়েছিলেন সূর্যবংশী ৷ শুধু কি কমলা টুপি ? পাশাপাশি টুর্নামেন্টের MVP, সেরা প্রতিশ্রুতিমান ক্রিকেটার, সুপার স্ট্রাইকার এবং সুপার সিক্স- মোট পাঁচটি পুরস্কার ঝুলিতে নিয়েছিলেন বিস্ফোরক বাঁ-হাতি ব্যাটার ৷
এই মুহূর্তে রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছেন সূর্যবংশী ৷ তার আগে সৈয়দ মুস্তাক আলিতে সম্প্রতি বিহারকে মাত্র 15 বছর 232 দিন বয়সে নেতৃত্ব দিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন তিনি ৷ টি-20 ক্রিকেটের ইতিহাসে কনিষ্ঠ অধিনায়ক হিসেবে ক্রোয়েশিয়া জাচ ভুকুসিচের নজির ভেঙেছেন তিনি ৷ সবমিলিয়ে টাইমের ঘোষণায় সূর্যবংশীর মুকুটে নয়া পালক যোগ হল বলা যায় ৷
🚨Vaibhav Sooryavanshi in the TIME100 Next 2026 list🤯 - Fifteen year Vaibhav Sooryavanshi has added another major milestone in his short career - He has been named on TIME100 Next 2026, a list of 100 rising stars whom TIME has identified as people who could shape the future of their respective fields - He is the youngest person on this year's list, and one of seven athletes - Other athletes include American football quarterback Arch Manning, NBA star Tyrese Maxey, footballers Naomi Girma & Folarin Balogun, tennis player Alexandra Eala, and basketball player Olivia Miles - Craze of Vaibhav Sooryavanshi is going on next level at the moment— Akshat (@Cricketmythos) October 1, 2026
সূর্যবংশীর নয়া কীর্তিতে উচ্ছ্বসিত অভিনেতা আয়ুষ্মান খুরানা ৷ কিশোর ভারতীয় ক্রিকেটারকে 'বদলে যাওয়া ভারতের প্রতীক' আখ্যা দিয়েছেন তিনি ৷ সূর্যবংশীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ 'ভিকি ডোনার' অভিনেতা লিখেছেন, "14 বছর বয়সে আইপিএলের কনিষ্ঠ ক্রিকেটার থেকে একবছরের মধ্যেই ভারতের হয়ে খেলে রেকর্ড তৈরি পর্যন্ত অভাবনীয় যাত্রাপথ আমাদের শেখায় যে প্রতিভা যে কোনও জায়গা থেকে উঠে আসতে পারে।" ক্রীড়াবিদ হিসেবে তালিকায় জায়গায় করে নিয়েছেন দাবার বিশ্বচ্য়াম্পিয়ন ডি গুকেশ, প্রাক্তন টেনিস তারকা সানিয়া মির্জা, ভারতীয় মহিলা হকি দলের গোলরক্ষক সবিতা পুনিয়ারাও ৷