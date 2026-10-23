ছিটকে গেলেন ঈশান, নিউজিল্যান্ড সফরের দ্বিতীয় টি-20তে একাদশে সূর্যবংশী ?

ছিটকে গেলেন ঈশান, নিউজিল্যান্ড সফরের দ্বিতীয় টি-20তে একাদশে সূর্যবংশী ?
শুক্রবার এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে দ্বিতীয় টি-20 থেকে বাঁ-হাতি ব্যাটারের ছিটকে যাওয়ার বিষয়টি ছিটকে যাওয়ার কথা ঘোষণা করল বিসিসিআই ৷
Published : October 23, 2026 at 1:39 PM IST
ক্রাইস্টচার্চ, 23 অক্টোবর: প্রথম টি-20 জিতে নিউজিল্যান্ড সফরের শুরুটা ভালো হলেও ভারতীয় শিবিরে কাঁটা হয়ে এল তারকা ব্য়াটারের চোট সংবাদ ৷ ঊরুর মাংসপেশির চোটে শনিবার ক্রাইস্টচার্চে অনুষ্ঠিত হতে চলা দ্বিতীয় টি-20 থেকে ছিটকে গেলেন ঈশান কিষাণ ৷ শুক্রবার এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে বাঁ-হাতি ব্যাটারের ছিটকে যাওয়ার বিষয়টি ঘোষণা করল বিসিসিআই ৷ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার প্রথম টি-20 ম্যাচ চলাকালীনই চোটের কবলে পড়েছেন ঈশান ৷ বোর্ডের মেডিক্যাল টিম তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছে ৷
আর ঈশান কিষাণ ছিটকে যেতেই জোরালো হয়েছে দ্বিতীয় ম্য়াচে বৈভব সূর্যবংশীর একাদশের সুযোগ পাওয়ার বিষয়টি ৷ দুই ওপেনার অভিষেক শর্মা এবং সঞ্জু স্যামসন নিয়মিত রানের মধ্যে থাকার কারণে তাঁদের বসিয়ে বছর ষোলোর বৈভবকে একাদশে সুযোগ দেওয়ার সাহস দেখাচ্ছে না ভারতীয় দল ৷ এমনকী এশিয়ান গেমসের সোনাজয়ী দলের সদস্য হওয়ার পরেও ৷
এমন সময় ঈশানের চোটের কারণে ক্রাইস্টচার্চে শনিবার শিকে ছিঁড়তে পারে সূর্যবংশীর ৷ প্রথম টি-20 ম্য়াচের পর ব্য়াটিং কোচ সীতাংশু কোটাকের মন্তব্য বৈভবের প্রথম একাদশে খেলার সম্ভাবনা আরও জোরালো করেছে বৈকি ৷ ঈশানের চোট নিয়ে বলতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সামনে উত্থাপিত হয়েছে কিশোর ক্রিকেটারের একাদশে সুযোগ পাওয়ার বিষয়টি ৷ এ বিষয়ে কোটাক বলেন, "অনেক জল্পনা আমার নজরেও এসেছে ৷ ঈশানের কুঁচকিতে একটা সমস্য়া হয়েছিল বলেই ব্য়াটিং-অর্ডারে আমরা বদল এনেছি ৷ আমার মনে হয় না পরের ম্য়াচে ও খেলতে পারবে বলে ৷" সীতাংশু কোটাকের সংযোজন, "যতক্ষণ না ঈশান পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠছে এবং মেডিক্যাল টিমের সবুজ সঙ্কেত পাচ্ছে, তাঁর পরিবর্তে বৈভব আসতেই পারে ৷ সবচেয়ে জোরালো দাবিদার ও-ই ৷"
𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲: Ishan Kishan is ruled out of the second T20I against New Zealand due to a low grade right adductor strain, which he sustained during the first T20I of the series. The BCCI Medical Team is monitoring his progress. #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/QbZpuVh1hQ— BCCI (@BCCI) October 23, 2026
এখনও পর্যন্ত ভারতের জার্সিতে আটটি টি-20 ম্য়াচ খেলা বৈভবকে নিয়ে সিরিজ শুরুর আগে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে রেখেছিলেন অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার ৷ ক্যাপ্টেন জানিয়েছিলেন অভিষেক এবং সঞ্জুকে টপকে একাদশে সুযোগ করে নিতে বৈভবকে এখনও অপেক্ষা করতে হবে ৷ কারণ অভিষেক এবং সঞ্জুর টি-20 বিশ্বজয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে ৷ এমনকী এখনও তাঁরা নামের প্রতি সুবিচার করে যাচ্ছেন ৷ এখন দেখার দ্বিতীয় ম্য়াচে একাদশে জায়গা করে নিলেও সীমিত সুযোগে বৈভব নিউজিল্য়ান্ডের আবহাওয়ায় কিউয়ি বোলারদের বিরুদ্ধে কতোটা সফল হতে পারেন ৷
উল্লেখ্য, ক্রাইস্টচার্চে বৃহস্পতিবার প্রথম টি-20 ম্য়াচে 226 রান তাড়া করে জিতেছে ভারত ৷ যা সংক্ষিপ্ত ফরম্য়াটে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয় ৷ যে রান তাড়ায় মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন সঞ্জু স্যামসন ৷ 33 বলে 67 রান করে ম্য়াচের সেরা ভারতীয় ওপেনার ৷ 15 বলে 42 রানে অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন নমন ধির ৷