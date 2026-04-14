সূর্যর 'বৈভবে' ভাঙছে সচিনের রেকর্ড ! আয়ারল্যান্ড সফরে বিবেচনার বিস্ময় বালকের নাম

সূর্যর 'বৈভবে' ভাঙছে সচিনের রেকর্ড ! আয়ারল্যান্ড সফরে বিবেচনার বিস্ময় বালকের নাম
জুনে আয়ারল্যান্ড সফরে দু'ম্যাচের টি-20 সিরিজ খেলবে ভারতীয় দল ৷ সেই সফরের স্কোয়াডে নির্বাচকদের বিবেচনায় ব্যাপকভাবে রয়েছেন বৈভব ৷
Published : April 14, 2026 at 3:08 PM IST
হায়দরাবাদ, 14 এপ্রিল: 16 বছর 205 দিন বয়সে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের হয়ে প্রথম আন্তর্জাতিক (টেস্ট) ম্য়াচ খেলেছিলেন সচিন তেন্ডুলকর ৷ পরে শেফালি বর্মা তাঁর চেয়ে কম বয়সে ভারতীয় দলের জার্সিতে আত্মপ্রকাশ করলেও পুরুষ দলে কনিষ্ঠ হিসেবে অভিষেকের রেকর্ড এখনও 'মাস্টার-ব্লাস্টারে'রই দখলে ৷ কিন্তু সচিনের সেই রেকর্ড আর নিরাপজ মনে হচ্ছে না মোটেই ৷ কারণ আগামী জুনে আয়ারল্যান্ড সফরে জোড়া টি-20 ম্যাচের জন্য বৈভব সূর্যবংশীর নাম বিবেচনা করছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের রিপোর্ট তেমনটাই ৷
সোমবার সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে গোল্ডেন ডাক হতে হলেও চলতি আইপিএলে ইতিমধ্যেই জোড়া অর্ধশতরান এসেছে বৈভবের ব্যাটে ৷ যার মধ্যে রয়্য়াল চ্য়ালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে 26 বলে 78 রানের ইনিংস যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে 17 বলে 52 রানের ইনিংস ৷ জসপ্রীত বুমরা, ট্রেন্ট বোল্ট, জোশ হ্য়াজলউডদেরও রেয়াত করেননি তিনি ৷ পাঁচ ম্য়াচে 200 রান করে অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়ে দারুণভাবে রয়েছেন বৈভব ৷ ফলত জুলাইয়ে ইংল্য়ান্ড সফরে সাদা-বলের সিরিজের আগে আয়ারল্যান্ডে বিহার ক্রিকেটারকে দেখে নেওয়ার ভাবনায় রয়েছেন নির্বাচকরা ৷
গত আইপিএলে ভারতীয় হিসেবে দ্রুততম এবং কনিষ্ঠ শতরানকারী হয়ে পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছিলেন বৈভব ৷ এরপর ঘরোয়া ক্রিকেটের বিভিন্ন টুর্নামেন্ট হোক কিংবা ইমার্জিং এশিয়া কাপ অথবা অনূর্ধ্ব-19 বিশ্বকাপ, সবেতেই নিজেকে প্রমাণ করে বৈভব বুঝিয়েছেন তিনি লম্বা রেসের ঘোড়া ৷
'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে'র রিপোর্ট অনুযায়ী তাই নির্বাচকরা আর অপেক্ষায় বিশ্বাসী নন ৷ ফলত বৈভব যদি জুনে আয়ারল্যান্ড সফরে ভারতের হয়ে আত্মপ্রকাশ করেন তাহলে তিনিই হবেন দেশের হয়ে খেলা কনিষ্ঠ ক্রিকেটার ৷ সেক্ষেত্রে শেফালি বর্মারও (15 বছর সাত মাস 27 দিন) নজির ভেঙে দেবেন বাঁ-হাতি ওপেনার ৷ গত 27 মার্চ চোদ্দ পূর্ণ করে পনেরোয় পা দিয়েছেন যিনি ৷
উল্লেখ্য, চলতি আইপিএলে তাবড় বোলারদের সামনে তাঁর নির্ভীক ব্যাটিং নিয়ে মুখ খুলেছেন বৈভব ৷ রয়্যালস ব্যাটার জানান, তিনি কখনও বোলারদের নিয়ে ভাবেন না ৷ বরং বলেই ফোকাস থাকে তাঁর ৷