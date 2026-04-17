প্রথম নেট সেশনে ইডেনে ঝড়ের পূর্বাভাস দিয়ে রাখলেন বৈভব

প্রথম নেট সেশনে ইডেনে ঝড়ের পূর্বাভাস দিয়ে রাখলেন বৈভব
হাতে সময় থাকায় আগেভাগেই কলকাতায় পা রেখেছে রাজস্থান রয়্যালস ৷ বৃহস্পতিবার শহরে পৌঁছেই অনুশীলন করেছে পিঙ্ক ব্রিগেড ৷
Published : April 17, 2026 at 3:28 PM IST
কলকাতা, 17 এপ্রিল: প্রথম চার ম্য়াচে 200 রান করে মাথায় উঠেছিল অরেঞ্জ ক্যাপ ৷ কিন্তু সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে শেষ ম্য়াচে গোল্ডেন ডাক হয়ে ফিরতে হয়েছে তাঁকে ৷ যা তাঁর সংক্ষিপ্ত আইপিএল কেরিয়ারে প্রথমবার ৷ তবে গোল্ডেন ডাকের জেরে মুষড়ে না-পড়ে নতুনভাবে স্টান্স নিচ্ছেন বৈভব সূর্যবংশী ৷ রবিবার ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে তিনি যে ফের জ্বলে উঠতে মরিয়া, বৃহস্পতিবার প্রথম প্র্যাকটিস সেশনে তার পূর্বাভাস দিয়ে রাখলেন 'বিস্ময় বালক' ৷
সানরাইজার্স ম্য়াচের ছ'দিনের ব্যবধানে কলকাতায় নাইট রাইডার্সের ম্য়াচ ৷ পরিবেশের সঙ্গে আত্মস্থ হতে বেশ আগেভাগেই শহরে চলে এসেছে রয়্যালস শিবির ৷ আর শহরে পৌঁছে লক্ষ্মীবারে প্রস্তুতিও শুরু করে দিল তারা ৷ সেখানে 25 মিনিট ব্য়াটিং অনুশীলন সারলেন বৈভব ৷ যার শটে পায়ে চোটও পেলেন সতীর্থ লেগস্পিনার যশরাজ পুঞ্জা ৷ নেটে তাঁর দুর্দমনীয় ব্য়াটিং দেখে রবিবার সূর্যবংশীর 'বৈভব' প্রত্যাশা করতেই পারেন অনুরাগীরা ৷
উল্লেখ্য চলতি আইপিএলে এখনও পর্যন্ত পাঁচ ম্যাচে 200 রান বৈভবের ঝুলিতে ৷ দু'টি ক্ষেত্রে 15 বলে হাফসেঞ্চুরি ৷ সর্বাধিক 26 বলে 78 ৷ স্ট্রাইক রেট 266.67 ৷ জসপ্রীত বুমরা, জশ হ্যাজেলউডদের মানের বোলারদের শাসন করলেও গত ম্য়াচে অবশ্য অনামী প্রফুল হিঙ্গের শর্ট বলে পুল করতে গিয়ে ঠকে যান বৈভব ৷ ব্যাটে-বলে সংযোগ সঠিক না-হওয়ার ফলে হায়দরাবাদ উইকেটরক্ষক সাহিল অরোরার হাতে তালুবন্দি হন বছর পনেরোর ব্য়াটার ৷ হিঙ্গের খাটো লেংথের বলে আউট হওয়ার পর থেকেই চারিদিকে জল্পনা, তাহলে শর্ট বলের বিরুদ্ধে কি দুর্বলতা রয়েছে বৈভবের ?
বৃহস্পতিবার 20-25 মিনিটের ব্য়াটিং অনুশীলন দেখে অবশ্য তা মনে হল না ৷ কারণ এদিনের ব্যাটিং অনুশীলনে শর্ট বলের বিরুদ্ধে আলাদা করে মহড়া সারতে দেখা যায়নি বৈভবকে ৷ ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোর, সহকারি ট্রেভর পেনি, শ্যেন বন্ডরা তাঁর ব্যাটিংয়ে তীক্ষ্ণ নজর রাখলেও শরীর লক্ষ্য করা বল কীভাবে সামলাবেন, তা নিয়ে আলাদা করে বৈভবকে কোনরকম পরামর্শ দিতে দেখা যায়নি তাঁদের ৷ নেটে শর্ট বলের বিরুদ্ধে সাবলীলই লাগল তাঁকে ৷ চার-পাঁচটি ক্ষেত্রে সপাটে পুলও মারেন ৷ নান্দ্রে বার্গার কিংবা নেট বোলাররা বৈভবকে সেভাবে পরীক্ষার সামনে ফেলতে পারেননি শর্টপিচ ডেলিভারিতে ৷ শর্ট বলের বিরুদ্ধে বৈভবের ব্যর্থতা নিয়ে চিন্তিত নয় রাজস্থান ম্যানেজমেন্ট ৷ ইডেন ছাড়ার সময় একজন শুধু বলে গেলেন, "বৈভব জিনিয়াস ৷"
অনুশীলনে অবশ্য এদিন প্রথমে নেটে ঢোকেননি বৈভব ৷ মাঠে হেলে-দুলে ঘুরে বেড়ান ৷ ঘণ্টাখানেক মত সতীর্থদের ব্যাটিং অনুশীলন দেখে, এরপর সাপোর্ট-স্টাফদের সঙ্গে কথা বলে প্রবেশ করে যান সাজঘরে। বের হন মিনিট পঁয়তাল্লিশেক পর ৷ যদিও ইডেনে এদিন প্রথমদিনের অনুশীলনে ছিলেন না রবীন্দ্র জাদেজা, জোফ্রা আর্চার, শিমরন হেটমায়ার, যশস্বী জয়সওয়ালরা ৷