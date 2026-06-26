কনিষ্ঠ ভারতীয় হিসেবে আন্তর্জাতিক অভিষেক, সচিনকে টপকানোর অপেক্ষা বাড়ল বৈভবের

কনিষ্ঠ ভারতীয় হিসেবে আন্তর্জাতিক অভিষেক, সচিনকে টপকানোর অপেক্ষা বাড়ল বৈভবের
তিনজন ভারতীয় ক্রিকেটার আয়ারল্যান্ড সফরের স্কোয়াডে প্রথমবার ডাক পেলেও প্রথম ম্য়াচে অভিষেক হল না তাঁদের কারও ৷
Published : June 26, 2026 at 6:03 PM IST
বেলফাস্ট, 26 জুন: সচিন তেন্ডুলকরকে টপকে সবচেয়ে কম বয়সে জাতীয় দলে প্রথম ডাক পেয়েছিলেন আগেই ৷ আর শুক্রবার দেশের কনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশ করে 'ক্রিকেট ঈশ্বর'কে আবারও ছাপিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল বৈভব সূর্যবংশীর সামনে ৷ কিন্তু সেই অপেক্ষা বাড়ল ৷ কারণ আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টি-20 ম্য়াচে ভারতীয় দলের ক্যাপ হাতে পেলেন না বিহারের বিস্ময় বালক ৷
16 বছর 205 দিন বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন সচিন তেন্ডুলকর ৷ কনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে ভারতীয় দলের জার্সিতে মাঠে নামার রেকর্ড এখনও অক্ষত 'মাস্টার-ব্লাস্টারে' ৷ তবে 15 বছর 91 দিন বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশ করে সেই নজির টপকে যাওয়ার সুযোগ শুক্রবার ছিল বৈভব সূর্যবংশীর সামনে ৷ কিন্তু টস করতে এসে ভারতীয় দলের নয়া টি-20 অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার জানিয়ে দিলেন, দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটাই সত্যি যে, বৈভবের আত্মপ্রকাশ হচ্ছে না আজ ৷
এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো প্রাক-ম্য়াচ সাংবাদিক সম্মেলনে দলের ব্য়াটিং কোচ সীতাংশু কোটাক জানিয়ে রেখেছিলেন, বৈভবকে সুযোগ দেওয়ার জন্য রানের মধ্যে থাকা কোনও ব্য়াটারকে বসানো হবে না ৷ অর্থাৎ, বৈভবের আন্তর্জাতিক অভিষেক পিছিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিতটা ছিলই ৷ এদিন সেই ইঙ্গিতেই সিলমোহর পড়ল ৷ 2026 আইপিএলে সর্বাধিক 776 রান করে টুর্নামেন্টের সেরা ক্রিকেটারের তকমা ছিনিয়ে নেওয়ার পরেই জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন বৈভব ৷ আয়ারল্যান্ডের পাশাপাশি আসন্ন ইংল্যান্ড সফরের টি-20 স্কোয়াডেও রয়েছেন বাঁ-হাতি ব্যাটার ৷ ফলত অপেক্ষা দীর্ঘায়িত হলেও কনিষ্ঠ ভারতীয় হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের রেকর্ড যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে দিতে পারেন বিহার ক্রিকেটার ৷
Here is how #TeamIndia lines up for the 1️⃣st T20I against Ireland 📝— BCCI (@BCCI) June 26, 2026
Updates ▶️ https://t.co/gdoXw2dAKR#IREvIND pic.twitter.com/H5nvE6XpQE
উল্লেখ্য, আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধেই বিশ্বকাপ জয় পরবর্তী সময় প্রথম টি-20 সিরিজ খেলছে ভারতীয় দল ৷ বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে সরিয়ে নির্বাচকরা নয়া নেতা হিসেবে বেছে নিয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার'কে ৷ অর্থাৎ, মুম্বইকরের নেতৃত্বে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে শুক্রবার নতুন অভিযান শুরু করল বিশ্বচ্য়াম্পিয়নরা ৷ বৈভবের পাশাপাশি প্রিন্স যাদব এবং সূর্যাংশ শেড়গে-ও প্রথম জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন আয়ারল্যান্ড সফরে ৷ তবে অভিষেক হল না বাকি দু'জনেরও ৷ বেলফাস্টের অচেনা পিচে টস জিতে রান তাড়া করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভারত অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার ৷ নয়া অধিনায়ক লরকান টাকারের নেতৃত্বে অভিযান শুরু করছে আইরিশরাও ৷ আয়ারল্যান্ড দলে আত্মপ্রকাশ হল জেই মুন্ড্রা ও ম্য়াট হল্যার্ডের ৷
- ভারতীয় দলের একাদশ: অভিষেক, সঞ্জু, ঈশান, শ্রেয়স (অধিনায়ক), তিলক, শিবম, অক্ষর, ওয়াশিংটন, হর্ষিত, আর্শদীপ ও কৃষ্ণা ৷