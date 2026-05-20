কীর্তিমান বৈভব, লখনউ 'বধে' প্লে-অফ ভাগ্য নিজেদের হাতেই রাখল রাজস্থান
রিয়ানের পরাগের দলের প্লে-অফের ভাগ্য নিজেদের হাতেই ৷ শেষ ম্যাচ জিতলে যা নিশ্চিত ৷ নতুবা অন্যদের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে ৷
Published : May 20, 2026 at 8:00 AM IST
জয়পুর, 20 মে: হারের হ্যাটট্রিকের পর আইপিএলে জয়ের সরণিতে প্রত্যাবর্তন রাজস্থান রয়্যলসের ৷ এমন একটা সময় যখন হয়তো সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল তাদের এই জয় ৷ শুরুটা ভালো করেও শেষ পাঁচ ম্যাচে চার হার প্লে-অফ সম্ভাবনা জটিল করে তুলেছিল গোলাপি শিবিরের ৷ মঙ্গলবার লখনউ সুপার জায়ান্টস'কে হারিয়ে সেই সম্ভাবনাই জোরালো করল রয়্যালস ৷ লিগ টেবলে লাস্ট-বয়'দের সাত উইকেটে হারিয়ে লিগ টেবলে চারে উঠে এল রিয়ান পরাগ অ্যান্ড কোম্পানি সৌজন্যে সূর্যবংশীর ব্যাটিং বৈভব ৷
221 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ব্যাট হাতে এদিন জয়পুরে ঝড় তোলেন বৈভব সূর্যবংশী ৷ অল্পের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া করলেন বটে, তবে বিস্ফোরক ইনিংসে অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়ে শীর্ষে উঠে এলেন 'বিস্ময় বালক' ৷ তাঁর ঝুলিতে এখন 13 ম্যাচে 579 রান ৷ 23 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করা বৈভব এদিন মাত্র 38 বলে করেন 93 রান ৷ মারেন সাতটি চার ও 10টি ছক্কা ৷ সেইসঙ্গে আইপিএলে এদিন একটি নজির গড়ে ফেলেন বছর পনেরোর ব্যাটার ৷ প্রথম ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে একটি আইপিএল মরশুমে 50টি ছক্কা মারার অনন্য কৃতিত্ব অর্জন করেন রয়্যালসের মারকুটে ওপেনার ৷
তাঁর আগে 23 বলে 43 রান করে আউট হন আরেক ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল ৷ দ্বিতীয় উইকেটে বৈভব ও জুরেলের 45 বলে 105 রানের জুটি জয়ের রাস্তা প্রশস্ত করে দেয় রাজস্থান রয়্যালসের ৷ সূর্যবংশী আউট হলেও দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন জুরেল ৷ 38 বলে 53 রানে অপরাজিত থাকেন স্টাম্পার-ব্যাটার ৷ মারেন তিনটি চার ও তিনটি ছয় ৷ 10 বলে 16 রানে নটআউট থাকেন ডোনোভান ফেরেইরা ৷
Outfit of the day: Orange Cap now worn by our very own Vaibhav Sooryavanshi 💗🔥 pic.twitter.com/VCpRlPri3c— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) May 19, 2026
19.1 ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে 225 রান তুলে নেয় রয়্য়ালস ৷ সেইসঙ্গে 13 ম্য়াচে 14 পয়েন্ট সংগ্রহ করে চারে উঠল তারা ৷ মহম্মদ শামিহীন লখনউ বোলিংয়ে এদিন একমাত্র উজ্জ্বল মুখ মহসিন খান ৷ চার ওভারে 31 রানে এক উইকেট নেন তিনি ৷ তিন ওভারে 54 রান দেন আকাশ সিং ৷ চার ওভারে 50 রান খরচ করেন ময়াঙ্ক যাদব ৷
Vaibhav at SMS is just different gravy 🔥 pic.twitter.com/FBSGQJMm61— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) May 19, 2026
এর আগে টস হেরে প্রথম ব্যাটিং করে মিচেল মার্শের মারকাটারি ব্যাটিংয়ে পাঁচ উইকেটে 220 রান তোলে সুপার জায়ান্টস ৷ 57 বলে অজি ব্যাটারের 96 রানের ইনিংসে ছিল 11টি চার ও পাঁচটি ছয় ৷ এছাড়া জস ইংলিস করেন 29 বলে 60 রান ৷ অধিনায়ক ঋষভ পন্ত করেন 23 বলে 35 ৷ 35 রানে দুই উইকেট নিয়ে রয়্যালসের সবচেয়ে সফল বোলার স্পিনার যশরাজ পুঞ্জা ৷
Finally at home. Finally in May. Halla Bol, Rajasthan 💗 pic.twitter.com/l2wMkTO6mM— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) May 19, 2026
এই জয়ের ফলে পঞ্জাবকে সরিয়ে কেবল চারে উঠে আসাই নয়, প্লে-অফ ভাগ্য নিজেদের হাতেই রাখল রয়্যালস ৷ শেষ ম্যাচ জিতলে চতুর্থ দল হিসেবে প্লে-অফে যাবে তারাই ৷ তবে হারলে অনেক যদি-কিন্তুর অবকাশ থাকছে ৷ অন্যদিকে নবম হার হজম করে লিগ টেবলে একেবারে শেষেই রইল লখনউ সুপার জায়ান্টস ৷