বৈভবের মধ্যে লারাকে দেখছেন বর্ডার
বৈভব এমন কিছু শট খেলছে, যা ওর মতো বয়সে খেলা অত্যন্ত কঠিন ৷ রয়্য়ালস ব্যাটারের ভূয়সী প্রশংসায় অজি গ্রেট ৷
Published : April 20, 2026 at 2:49 PM IST
কলকাতা, 20 এপ্রিল: দেশের প্রথম অধিনায়ক হিসেবে অস্ট্রেলিয়াকে তিনি বিশ্বকাপ এনে দিয়েছিলেন ইডেন গার্ডেন্সে ৷ কিন্তু মজার বিষয় হল 1987 বিশ্বকাপের পর আর ইডেনে খেলেননি ৷ সেই অ্যালান বর্ডার চার দশক বাদে রবিবার এসেছিলেন ক্রিকেটের নন্দনকাননে ৷ বেল বাজিয়ে সূচনা করলেন কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রজাস্থান রয়্যালস ম্যাচের ৷ আর ম্য়াচের পর জানিয়ে গেলেন বৈভব সূর্যবংশীর মধ্যে ব্রায়ান লারাকে খুঁজে পাচ্ছেন তিনি ৷
কনিষ্ঠ ব্য়াটার হিসেবে আইপিএল সেঞ্চুরি, ভারতীয় ব্য়াটার হিসেবে দ্রুততম সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে গত আইপিএলে পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছিলেন বৈভব সূর্যবংশী ৷ এরপর গত এক বছরে ভারতের বয়সভিত্তিক দল হোক কিংবা ঘরোয়া ক্রিকেটে রাজ্য দল ৷ সব স্তরেই নিজেকে প্রমাণ করে বর্তমানে সিনিয়র দলের কড়া নাড়ছেন বিহারের বছর পনেরোর ক্রিকেটার ৷
রবিবার ইডেনেও আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিলেন তিনি ৷ কিন্তু হাফসেঞ্চুরি হাতছাড়া করে 28 বলে 46 রানে আউট হন রয়্য়ালস ওপেনার ৷ এরপর বিস্ময় বালককে নিয়ে অজি কিংবদন্তি বলেন, "আমার মনে হয় ও একজন দারুণ ক্রিকেটার ৷ ওর ব্য়াটিংয়ে (ব্রায়ান) লারার একটা ছাপ রয়েছে ৷ 15 বছর বয়সে ও অনেক ভুলচুক করবে ৷ অনেকে ভাবতে পারেন, ওই সময় দাঁড়িয়ে ওরকম একটা শট খেলার কী প্রয়োজন ছিল ? কিন্তু আমি বলব নিঃসন্দেহে ও একজন আকর্ষণীয় ক্রিকেটার ৷"
বর্ডারের সংযোজন, "এই বয়সে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ও যে সমস্ত শট খেলছে তার জন্য সাহস দরকার ৷ আমি জানি ফরম্য়াটটা টি-20 ৷ এই ফরম্য়াটে একজন ব্য়াটার সেই অর্থে পরীক্ষিত হন না ৷ তবে বৈভবের মধ্যে স্পেশাল কিছু রয়েছে ৷" প্রথম বিশ্বজয়ী অজি অধিনায়ক বলছেন, "বৈভবের বেশ কিছু শট আমি দেখলাম যা ওর বয়সে খেলা অত্যন্ত কঠিন ৷ এখন ও নাবালক ৷ তাহলেই ভাবুন যুবকে উত্তীর্ণ হলে ও কী করবে ৷"
When two cricketing greats come together! 🤝— CABCricket (@CabCricket) April 19, 2026
Sourav Ganguly, President of CAB, meets Australian cricket legend Allan Border. A timeless moment of leadership, legacy, and pure cricketing class at the iconic Eden Gardens. 🏏✨#CAB #SouravGanguly #AllanBorder #IPL2026 pic.twitter.com/MmB53q0qFV
সবমিলিয়ে ভবিষ্যত যে অত্যন্ত উজ্জ্বল, শেষবেলায় এমনটা বলে রয়্যালস ব্যাটারকে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়ে গেলেন বর্ডার ৷ বৈভব ও যশস্বীর সৌজন্যে রবিবার প্রথম ব্য়াট করতে নেমে শুরুটা ভালোই হয়েছিল রাজস্থান রয়্যালসের ৷ তবে পরের দিকে ব্য়াটিং ব্যর্থতায় এবং নাইট স্পিনারদের তাণ্ডবে 20 ওভারে নয় উইকেটে 155 রানের বেশি তুলতে পারেনি পিঙ্ক ব্রিগেড ৷ জবাবে 85 রান ছয় উইকেট হারাতে হলেও রিঙ্কু সিং'য়ের ব্য়াটে আইপিএলের প্রথম জয় তুলে নেয় নাইটরা ৷ 34 বলে 53 রানে অপরাজিত থাকেন কেকেআর সহ-অধিনায়ক ৷