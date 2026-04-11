বৈভবে মোহিত কোহলি, ম্য়াচ জিতিয়ে 'বিরাট' অটোগ্রাফ জুটল বিস্ময় বালকের

বৈভবে মোহিত কোহলি, ম্য়াচ জিতিয়ে 'বিরাট' অটোগ্রাফ জুটল বিস্ময় বালকের
এদিন ম্য়াচ জেতানো ইনিংসের পর অরেঞ্জ ক্যাপও উঠল বৈভবের মাথায় ৷ চার ম্য়াচে রাজস্থান ব্যাটারের ঝুলিতে আপাতত 200 রান ৷
Published : April 11, 2026 at 9:49 AM IST
গুয়াহাটি, 11 এপ্রিল: ক্রিকেট কেন জেন্টলম্যান'স গেম, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঘটনা তার স্বপক্ষে সাক্ষ্য বহন করে ৷ তেমনই এক ঘটনা শুক্রবার ঘটে গেল গুয়াহাটিতে ৷ বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এদিন বেঙ্গালুরু বনাম রাজস্থান রয়্যালসের দ্বৈরথকে অনেকে কোহলি বনাম সূর্যবংশীর লড়াই হিসেবে দেখছিলেন ৷ আর সেই লড়াইয়ে কিংবদন্তিকে পিছনে ফেললেন পনেরোর বৈভব ৷ 26 বলে 78 রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে দলকে তো জেতালেনই ৷ ম্য়াচ সেরার পুরস্কার হিসেবে জুটল বিরাট কোহলির অটোগ্রাফ ৷
ম্য়াচ শেষে বৈভবের সঙ্গে কোহলির সৌজন্য বিনিময়ের ছবি এবং ভিডিয়ো ভাইরাল হতে শুরু করেছিল সোশাল মিডিয়ায় ৷ পরে বৈভবের ক্য়াপে কোহলির 'বিরাট' অটোগ্রাফের ছবি শেয়ার করা হয় রাজস্থান রয়্যালসের তরফে ৷ যেখানে ক্যাপশন হিসেবে লেখা হয়, "সকলকে শুভরাত্রি আর হ্য়াঁ যাই হয়ে যাক নিজের প্রতি বিশ্বাস কখনও হারিয়ে ফেল না ৷"
যে ছবি রয়্যালসের তরফে এদিন শেয়ার করা হয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে বৈভবের ক্য়াপে বিরাট লিখে দিয়েছেন, "প্রিয় বৈভব, ওয়েল ডান ৷" এরপর নীচে স্বাক্ষর করেছেন 'কিং কোহলি' ৷ তার এক পাশে রাখা অরেঞ্জ ক্যাপ ৷ আরেক পাশে ম্য়াচ সেরার ট্রফি ৷ উল্লেখ্য, এদিন ম্য়াচে প্রথমে ব্য়াটিং করা আরসিবি'র হয়ে বিরাট কোহলির ইনিংস লম্বা হয়নি ৷ ঝোড়ো ব্য়াট করলেও 16 বল খেলে 32 রানে ফিরে যান আরসিবি'র পোস্টার বয় ৷
অন্যদিকে জোশ হ্য়াজলউড, ভুবনেশ্বর কুমারদের সাধারণ স্তরে নামিয়ে বর্ষাপাড়ায় 15 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন বৈভব সূর্যবংশী ৷ চলতি মরশুমে দ্রুততম হাফসেঞ্চুরির নিরিখে নিজের রেকর্ড নিজেই স্পর্শ করেন বাঁ-হাতি ওপেনার ৷ শেষ পর্যন্ত দলকে জয়ের রাস্তা দেখিয়ে 26 বলে 78 রানে ফেরেন তিনি ৷ বৈভবের ইনিংসে ছিল আটটি চার ও সাতটি ছক্কা ৷
আরসিবি'র বিরুদ্ধে 78 রানের ম্য়াচ জেতানো ইনিংস খেলে অরেঞ্জ ক্য়াপেরও মালিক হয়ে যান রয়্য়ালস ব্যাটার ৷ জোড়া হাফসেঞ্চুরি সহযোগে চার ম্য়াচে বর্তমানে তাঁর নামের পাশে 200 রান ৷ বৈভব আউট হওয়ার পর 43 বলে 81 রানে অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন ধ্রুব জুরেল ৷ দু'ওভার বাকি থাকতেই 202 রান তাড়া করে ম্য়াচ জিতে নেয় পিঙ্ক ব্রিগেড ৷ চার ম্য়াচ জিতে লিগ টেবলের শীর্ষে তারা ৷