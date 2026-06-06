সচিনকে টপকে ইতিহাস, কনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে ভারতীয় দলে বৈভব

সচিনকে টপকে ইতিহাস, কনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে ভারতীয় দলে বৈভব
15 বছর 71 দিন বয়সে ভারতীয় দলে ডাক পেলেন বৈভব সূর্যবংশী ৷ আয়ারল্যান্ড-ইংল্য়ান্ড সফরের পাশাপাশি এশিয়ান গেমসের স্কোয়াডেও রাখা হয়েছে তাঁকে ৷
Published : June 6, 2026 at 3:56 PM IST
মুম্বই, 6 জুন: সদ্য নজির গড়ে আইপিএল মরশুম শেষ করেছেন তিনি ৷ কনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে কোটিপতি লিগে হয়েছেন কমলা টুপির মালিক ৷ আইপিএলের মাঝেই সুযোগ মিলেছিল ভারতীয়-এ দলে ৷ আর আইপিএল শেষ হতে ভারতীয় দলের দরজাও খুলে গেল বৈভব সূর্যবংশীর জন্য ৷ সেইসঙ্গে কনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে সচিন তেন্ডুলকরকে টপকে ভারতীয় দলে ডাক পেলেন বিহার ক্রিকেটার ৷
শনিবার মুম্বইয়ে আসন্ন আয়ারল্য়ান্ড এবং ইংল্যান্ড সফরের জন্য টি-20 স্কোয়াড ঘোষণা করল বিসিসিআই ৷ যে স্কোয়াডে জায়গা করে নিলেন রাজস্থান রয়্যালস ক্রিকেটার ৷ আইপিএলে দুর্ধর্ষ পারফরম্যান্সের পর বৈভবকে বাইরে রাখার সাহস দেখাল না অজিত আগরকর নেতৃত্বাধীন জাতীয় নির্বাচক কমিটি ৷ 15 বছর 71 দিন বয়সে ভারতীয় দলে ডাক পেলেন বিস্ফোরক ব্য়াটার ৷ উল্লেখ্য, 16 বছর 205 দিন বয়সে জাতীয় দলে প্রথম ডাক পেয়েছিলেন সচিন তেন্ডুলকর ৷ অর্থাৎ, 'ক্রিকেট ঈশ্বর'কে এই নজিরে পিছনে ফেললেন বৈভব ৷
বিশ্বকাপ ফাইনালের দিনই বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়া জানিয়েছিলেন, বৈভবকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে তুলে আনার ক্ষেত্রে চেষ্টার কোনও খামতি রাখবে না বিসিসিআই ৷ এদিন বোর্ড সচিবের সেই বক্তব্য়ে যেন সিলমোহর পড়ল ৷ বৈভবকে জাতীয় দলে সুযোগ দেওয়ার পর নির্বাচক কমিটির প্রধান আগরকর বলেন, "পারফরম্য়ান্স করেই সূর্যবংশী জাতীয় দলে সুযোগ করে নিয়েছে ৷ টি-20 ক্রিকেটের এক অসামান্য প্রতিভা ও ৷"
A maiden #TeamIndia call-up at the age of 1️⃣5️⃣ 🌟— BCCI (@BCCI) June 6, 2026
Congratulations to Vaibhav Sooryavanshi on setting a remarkable record 👏 pic.twitter.com/htOt9kci4p
2026 আইপিএলে তাবড় বোলারদের বিরুদ্ধে বৈভব সূর্যবংশীর বিস্ফোরক ব্য়াটিং নিয়ে চর্চা চলেছে নিরন্তর ৷ 48.50 ব্য়াটিং গড় এবং 237.30 স্ট্রাইক-রেটে 16টি ইনিংসে 776 রান সংগ্রহ করেছেন রয়্য়ালস ব্যাটার ৷ এর মধ্যে একটি সেঞ্চুরি ও পাঁচটি হাফসেঞ্চুরি এসেছে বৈভবের ব্য়াটে ৷ কমলা টুপির পাশাপাশি টুর্নামেন্টের সবচেয়ে মূল্যবান প্লেয়ারের (MVP) পুরস্কারও জিতে নিয়েছেন তিনি ৷ এমনকী ক্রিস গেইলকে টপকে একটি আইপিএল মরশুমে সর্বাধিক 72টি ছক্কা হাঁকানোর নজিরও গড়ে ফেলেছেন বৈভব ৷
সবকিছুরই পুরস্কার তিনি পেলেন শনিবার বিসিসিআই'য়ের ঘোষিত স্কোয়াডে ৷ আয়ারল্য়ান্ড এবং ইংল্যান্ড সফরের পাশাপাশি আসন্ন এশিয়ান গেমসের স্কোয়াডেও জায়গা পেয়েছেন সূর্যবংশী ৷ মনে করা হচ্ছে আইরিশদের বিরুদ্ধে টি-20 সিরিজে একাদশেও ঠাঁই করে নেবেন বৈভব ৷ সেক্ষেত্রে ভারতের হয়ে খেলা কনিষ্ঠ ক্রিকেটারের নজিরেও সচিনকে পিছনে ফেলবেন বৈভব সূর্যবংশী ৷ উল্লেখ্য শনিবার ভারতের নয়া টি-20 অধিনায়ক হিসেবে শ্রেয়স আইয়ারের নাম ঘোষণা করেছে বিসিসিআই ৷ অধিনায়কত্ব হারানোর পাশাপাশি দল থেকে বাদ পড়েছেন বিশ্বজয়ী অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ৷