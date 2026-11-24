লিস্ট-এ ক্রিকেটের ইতিহাসে দ্রুততম ডাবল-সেঞ্চুরি, দোহায় বিশ্বরেকর্ড গড়লেন সূর্যবংশী
রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপে আমিরশাহীর বিরুদ্ধে 52 বলে ডাবল-সেঞ্চুরি করে তাক লাগালেন সূর্যবংশী ৷ ভারতীয়-এ দল জিতল সাত উইকেটে ৷
Published : November 24, 2026 at 4:41 PM IST
দোহা, 24 নভেম্বর: প্রথম দু'ম্যাচে ছিলেন নিষ্প্রভ ৷ তাঁর অফ-ফর্ম নিয়ে চলছিল চর্চাও ৷ কিন্তু রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপের তৃতীয় ম্য়াচে বিশ্বরেকর্ড গড়ে নিন্দুকদের জবাব দিলেন বৈভব সূর্যবংশী ৷ সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিরুদ্ধে মঙ্গলবার দোহায় ভারতীয়-এ দলের হয়ে 52 বলে ডাবল-সেঞ্চুরি করলেন 'বিস্ময় বালক' ৷ সেইসঙ্গে বিশ্বরেকর্ডে নাম তুলে ফেললেন তিনি ৷ লিস্ট-এ ক্রিকেটে দ্রুততম ডাবল-সেঞ্চুরির নিরিখে নিউজিল্যান্ডের চ্যাড বোয়েসের রেকর্ড ভাঙলেন বৈভব ৷
103 বলে ডাবল-সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে এতদিন লিস্ট-এ ক্রিকেটের দ্রুততম ডাবল-সেঞ্চুরিয়ন ছিলেন বোয়েস ৷ এদিন সূর্যবংশীর ব্য়াটিং 'বৈভবে' ভেঙে গেল কিউয়ি ব্যাটারের দু'বছরের পুরনো রেকর্ড ৷ প্রথম ব্যাট করে বিপক্ষের 249 রানের জবাবে অভিষেক শর্মার সঙ্গে ইনিংসের গোড়াপত্তনে নামেন সূর্যবংশী ৷ অভিষেক 12 এবং প্রভসিমরন সিং তিন রানে আউট হলেও তাঁর মনোসংযোগে চিড় ধরানো যায়নি ৷ প্রথমে 28 বলে এদিন সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ভারতীয় ক্রিকেটের 'বিস্ময় বালক' ৷ সেটিও বিশ্বরেকর্ড ৷ 14টি ছক্কা ও চারটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে এদিন শতরান পূর্ণ করেন সূর্যবংশী ৷ তিন অঙ্কের রানে পৌঁছনোর পথে অজি ব্যাটার জ্যাক ফ্রেসার ম্য়াকগার্ককে ছাপিয়ে যান বিহার ক্রিকেটার ৷
কেবল শতরানে থমকে থাকা নয় ৷ এরপর বিপক্ষ বোলারদের ক্লাবস্তরে নামিয়ে পরবর্তীতে শতরানকে দ্বিশতরানের রূপ দেন সূর্যবংশী ৷ 40 বলে দেড়শতরান এবং 52 বলে ছক্কা হাঁকিয়ে দ্বিশতরানের গণ্ডি ছুঁয়ে ফেলেন তিনি ৷ লিস্ট-এ ক্রিকেটে দ্রুততম দেড়শতরান করার পথে নিজেরই বিশ্বরেকর্ড এদিন ভেঙে দেন কিশোর ওপেনার ৷ শেষ পর্যন্ত 53 বলে 204 করে সূর্যবংশী যখন আউট হন, ভারতীয়-এ দল তখন জয়ের গন্ধ পেয়ে গিয়েছে ৷ 14.2 ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে 254 রান তুলে জয়ের সরণিতে ফেরে ভারত ৷ গত ম্য়াচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হারের পর জোরালো প্রত্যাবর্তন করল তিলক বর্মা অ্যান্ড কোম্পানি ৷
FASTEST DOUBLE CENTURY IN LIST A CRICKET 🤯💯💯 Take a bow, Vaibhav Sooryavanshi 🫡 Updates ▶️ https://t.co/6Vwvc5BnWQ #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/ZKJcJR9SDv— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
তবে ভারতের জয় ছাপিয়ে এদিন শিরোনামে শুধুই সূর্যবংশী ৷ এদিন সূর্যবংশীর অতিমানবিক ইনিংস সাজানো ছিল সাতটি চার ও 28টি ছক্কায় ৷ লিস্ট-এ ক্রিকেটে ব্যক্তিগত একটি ইনিংসে যা সর্বাধিক ছক্কা হাঁকানোর নজিরও বটে ৷ সূর্যবংশী আউট হলেও 27 রানে অপরাজিত থেকে যান রিঙ্কু ৷ এক রানে নটআউট থাকেন কুমার কুশাগ্র ৷ 214 বলে বাকি থাকতে ম্য়াচ জিতে নেয় ভারতীয়-এ দল ৷ এদিন হরপ্রীত সিংয়ের সেঞ্চুরিতে ভর করে প্রথম ব্যাটিং করে আট উইকেটে 249 রান তোলে আমিরশাহী ৷ 144 বলে 130 রান করেন ভারতের প্রাক্তন অনূর্ধ্ব-19 ক্রিকেটার হরপ্রীত ৷
2️⃣0️⃣4️⃣ Runs 5️⃣3️⃣ Balls 2️⃣8️⃣ Sixes 7️⃣ Fours 3️⃣8️⃣5️⃣ Strike Rate We are running out of superlatives for Vaibhav Sooryavanshi 👏🫡 Updates ▶️ https://t.co/6Vwvc5BnWQ #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/H3kJoSezGV— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
- লিস্ট-এ ক্রিকেটে দ্রুততম ডাবল-সেঞ্চুরি:
- বৈভব সূর্যবংশী- 52 বল
- চ্যাড বোয়েস- 103 বল
- ট্রাভিস হেড- 114 বল
- নারায়ণ জগদীশন- 114 বল
- ট্রাভিস হেড- 117 বল