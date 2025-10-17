ETV Bharat / sports

প্রাথমিক ধাক্কা সামলে প্রতিরোধ উত্তরাখণ্ডের, ইডেনে জয়ের স্বপ্ন কঠিন বাংলার

প্রথম ইনিংসে 110 রানে এগিয়ে থেকেও উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে বাংলার ম্যাচ জেতার স্বপ্ন কঠিন ৷ দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র 2 উইকেটে 165 রান উত্তরাখণ্ডের ৷

কলকাতা, 17 অক্টোবর: দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতেই আকাশদীপের বলে প্রথম উইকেট হারায় উত্তরাখণ্ড। ইডেনে বাংলার বোলারদের দ্রুত শিকারে অনেকেই ভেবেছিলেন বোধহয় শামি-আকাশদীপদের সামনে উত্তরাখণ্ড হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে । সহজ হবে রঞ্জি ট্রফিতে বাংলার প্রথম জয়। কিন্তু নিষ্ঠুর স্কোরবোর্ড বলছে, দিনের শেষে উত্তরাখণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসে দুই উইকেটে 165 রানে দাঁড়িয়ে ৷ হাতে মাত্র আর একটি দিন ৷ ফলে এই ম্যাচের ভাগ্য সম্ভবত নিষ্ফলা জয় ৷ প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে তিন পয়েন্ট নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হতে পারে বাংলাকে।

শুক্রবার উত্তরাখণ্ড ম্যাচের তৃতীয় দিনে বাংলার বোলারদের পারফরম্যান্স অনেক প্রশ্ন সামনে তুলে নিয়ে আসল। মহম্মদ শামি, আকাশদীপ সমৃদ্ধ বাংলার বোলিং আক্রমণ যেকোনও প্রতিপক্ষের কাছে দুঃস্বপ্ন । অন্তত দেশীয় সার্কিটে না কি, সেভাবে বাংলার বোলিংকে ব্যাখা করা হয় ৷ অথচ ইডেনে দেখা গেল, অনাসায়ে বাংলার বোলারদের সামলাচ্ছেন উত্তরাখণ্ডের ব্যাটাররা ৷ প্রথম ইনিংসে সূরজ সিন্ধু জয়সওয়াল এবং ঈশান পোড়েল জ্বলে না উঠলে উত্তরাখণ্ডের ইনিংস আরও 213 রানের থেকেও বড় হত । বাংলার ব্যাটার সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের 98 এবং সুমন্ত গুপ্তর 82 রান ছাড়া বাকি সকলেই বড় রান করতে ব্যর্থ।

বোলারদের ব্যর্থতায় প্রাথমিক ধাক্কা সামলে এগিয়ে উত্তরাখণ্ড (ইটিভি ভারত)

অভিমন্যু ঈশ্বরণ, অভিষেক পোড়েল, অনুষ্টুপ মজুমদার কেউ নিজেদের মেলে ধরতে পারেননি। শুক্রবার 6 উইকেটে 274 রান নিয়ে খেলা শুরু করে বাংলার প্রথম ইনিংস থামে 323 রানে। 82 রানে দেবেন্দ্র বোড়ার বলে থামল সুমন্ত গুপ্তর ইনিংস। সুদীপের পরে সুমন্তও সেঞ্চুরি করতে ব্যর্থ। এরপর আকাশদীপ (19), মহম্মদ শামি(10) ফিরে যান ।

বাংলা 110 রানে এগিয়ে থেকে প্রথম ইনিংস শেষ করে । তবে বাংলার বোলারদের প্রাথমিক ধাক্কা সামলে উত্তরাখণ্ড দিনের শেষে 2 উইকেট হারিয়ে 165 রান তুলেছে । অর্থাৎ উত্তরাখণ্ড এগিয়ে 55 রানে । অভনীশ সুধা (1) দিনের শুরুতে আউট হওয়ার পরে শেষলগ্নে প্রশান্ত চোপড়া 82 রানে আউট হন। ক্রিজে রয়েছেন কুনাল চাণ্ডেলা (68) এবং ভূপেন লালওয়ানি (12)।

দ্বিতীয় ইনিংসে ঘুরে দাঁড়াল উত্তরাখণ্ড (ইটিভি ভারত)

বাংলা শিবির ঘরের মাঠে পিচের সুবিধা না-পাওয়ার জন্য অসন্তুষ্ট । পেসারদের জন্য ইডেনের বাইশ গজে কিছু নেই বলে অভিযোগ করছেন তারা। একই সঙ্গে বলা হচ্ছে, শেষ দিনের প্রথম ঘণ্টায় ভালো কিছু করতে পারলে সরাসরি জয় পাওয়া সম্ভব।

