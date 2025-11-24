ETV Bharat / sports

দেশের চতুর্থ বোলার হিসেবে টি-20 হ্য়াটট্রিক তারিকের, ফাইনালে পাকিস্তান

চার ওভার হাত ঘুরিয়ে 18 রানে চার উইকেট তুলে নিলেন মিস্ট্রি স্পিনার উসমান তারিক ৷

USMAN TARIQ
অভিবাদন কুড়োচ্ছেন তারিক (GETTY)
রাওয়ালপিন্ডি, 24 নভেম্বর: দেশের মাটিতে ত্রিদেশীয় টি-20 সিরিজের ফাইনালে পৌঁছে গেল পাকিস্তান ৷ গ্রুপ পর্বে এক ম্যাচ বাকি থাকতে প্রতিযোগিতার প্রথম দল হিসেবে ফাইনাল নিশ্চিত করল সলমন আঘা অ্যান্ড কোম্পানি ৷ ফাইনাল নিশ্চিত করার পথে রাওয়ালপিন্ডিতে রবিবার জিম্বাবোয়েকে 69 রানে হারাল পাকিস্তান ৷ এদিন ব্যাট হাতে বাবর আজমের পাশাপাশি বল হাতে পাকিস্তানের জয়ের নায়ক স্পিনার উসমান তারিক ৷ হ্যাটট্রিক-সহ চার উইকেট গেল তাঁর ঝুলিতে ৷

রাওয়ালপিন্ডিতে এদিন পাকিস্তানের 195 রানের জবাবে 126 রানে গুটিয়ে গেল জিম্বাবোয়ে ৷ টস জিতে এদিন প্রথম ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন পাক অধিনায়ক সলমন আলি আঘা ৷ সইম আয়ুব (13) দ্রুত ফিরলেও দ্বিতীয় উইকেটে আরেক ওপেনার শাহিবজাদা ফারহান এবং বাবর আজমের 103 রানের জুটি জয়ের ভিত গড়ে দেয় পাকিস্তানের ৷ 41 বলে ঝোড়ো 63 রানের ইনিংস খেলেন ফারহান ৷ সাতটি চার, দু'টি ছয়ে 52 বলে 74 রান আসে বাবর আজমের ব্য়াটে ৷ শেষদিকে 10 বলে 27 রানের ক্য়ামিয়ো খেলেন ফকহর জামান ৷ সবমিলিয়ে 20 ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে বড় রান তোলে পাকিস্তান ৷

  • শাহিবজাদা ফারহানের ছক্কার রেকর্ড: এর আগে শনিবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ম্যাচেও 45 বলে 80 রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেছিলেন শাহিবজাদা ফারহান ৷ সেই ম্য়াচে পাঁচটি ছক্কা হাঁকিয়ে ঐতিহাসিক কীর্তিও গড়েছিলেন পাক ওপেনার ৷ প্রথম পাক ব্যাটার হিসেবে টি-20 ক্রিকেটে একটি ক্যালেন্ডার বর্ষে 100টি ছক্কা হাঁকানোর নজির গড়েছিলেন তিনি ৷ গতকাল তাঁর 63 রানের ইনিংসে ছিল চারটি চার ও তিনটি ছক্কা ৷
  • চতুর্থ পাক বোলার হিসেবে হ্যাটট্রিক তারিকের: ব্য়াট হাতে নায়ক যদি বাবর এবং ফারহান হন ৷ রবিবার বল হাতে তবে পাকিস্তানের নায়ক উসমান তারিক ৷ চার ওভারে 18 রান দিয়ে চার উইকেট নিলেন তিনি ৷ সবচেয়ে বড় কথা দেশের চতুর্থ বোলার হিসেবে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে হ্যাটট্রিকের নজির গড়ে ফেলেন এই মিস্ট্রি স্পিনার ৷ দশম ওভারের দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ বলে একে একে তারিক ফেরান টনি মুনিয়োঙ্গা, তাসিঙ্গা মুসেকিওয়া এবং ওয়েলিংটন মাসাকাদজাকে ৷ একইসঙ্গে ফহিম আসরফ, মহম্মদ হাসনাইন এবং মহম্মদ নওয়াজের সঙ্গে এলিট ক্লাবে প্রবেশ করে যান তারিক ৷ এছাড়া জোড়া উইকেট নেন নওয়াজ ৷ একটি করে উইকেট যায় নাসিম শাহ, মহম্মদ ওয়াসিম ও ফহিম আসরফের ঝুলিতে ৷ 19 ওভারে 125 রানে গুটিয়ে যায় জিম্বাবোয়ে ৷
  • ফাইনালে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ: ফাইনালে পাকিস্তান কার মুখোমুখি হবে তা অবশ্য এখনও স্পষ্ট নয় ৷ সেক্ষেত্রে মঙ্গলবার শ্রীলঙ্কা বনাম জিম্বাবোয়ে ম্য়াচটিকে ভার্চুয়াল সেমিফাইনাল বললে ভুল হয় না ৷ সেই ম্যাচে দ্বীপরাষ্ট্র জিতলে ফাইনালে যাওয়ার প্রশ্নে টিকে থাকবে তাঁরা ৷ অন্যদিকে চলতি সিরিজে দ্বিতীয়বার শ্রীলঙ্কাকে হারালে ফাইনাল নিশ্চিত করবে সিকন্দর রাজা অ্যান্ড কোম্পানি ৷

