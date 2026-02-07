টস হেরে ব্য়াটিং, বুমরাকে ছাড়াই ট্রফি ধরে রাখার অভিযান শুরু ভারতের

টস হেরে ব্য়াটিং, বুমরাকে ছাড়াই ট্রফি ধরে রাখার অভিযান শুরু ভারতের
হর্ষিতের পরিবর্তে গতকাল স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত হয়েই প্রথম ম্য়াচের একাদশে সিরাজ ৷
Published : February 7, 2026 at 6:40 PM IST
মুম্বই, 7 ফেব্রুয়ারি: আশঙ্কা সত্যি হল ৷ স্পিডস্টার জসপ্রীত বুমরাকে ছাড়াই বিশ্বকাপের ওপেনিং ম্য়াচ মাঠে নামল ভারতীয় দল ৷ শারীরিক অসুস্থতা বোধ করায় শুক্রবার দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি জসপ্রীত বুমরা ৷ তাঁর জ্বর এসেছিল বলে সূত্রের খবর ৷ এদিন সেই খবরে সিলমোহর দিলেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ৷ ঝুঁকি না-নিয়ে গুজরাত পেসারকে ছাড়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে টুর্নামেন্ট ওপেনারে নামল ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নরা ৷
পরিবর্ত হিসেবে প্রথম ম্য়াচে মাঠে নামলেন মহম্মদ সিরাজ ৷ যিনি হর্ষিত রানার পরিবর্ত হিসেবে স্কোয়াডে যোগদান করেছেন শুক্রবারই ৷ ওয়াংখেড়েতে এদিন টসভাগ্য অবশ্য সঙ্গ দিল না ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমারের ৷ টস হেরে প্রথমে ব্য়াটিং করছে ভারতীয় দল ৷ স্ঞ্জু স্যামসন যে প্রথম ম্য়াচের একাদশে থাকছেন না, সেটা প্রাক-ম্য়াচ সাংবাদিক সম্মেলনে গতকালই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক ৷ সূর্য জানিয়েছিলেন ঈশান কিষাণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিশ্চিভাবে খেলছেন ৷ এদিন সেইমতো একাদশে ঈশান থাকলেও নেই কেরল স্টাম্পার-ব্যাটার সঞ্জু ৷ অর্থাৎ, উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্বও ঈশানের কাঁধে ৷
পেস বিভাগে সিরাজকে সঙ্গ দেবেন আর্শদীপ সিং ও ইউটিলিটি অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া ৷ স্পিন বিভাগে বরুণ চক্রবর্তীর সঙ্গে থাকছেন সহঅধিনায়ক অক্ষর প্য়াটেল ৷ অর্থাৎ জায়গা হল না 'চায়নাম্যন' কুলদীপ যাদবের ৷ তবে টস হেরে হতাশ নন ভারত অধিনায়ক ৷ টস জিতলে তিনিও যে প্রথমে ব্য়াটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিতেন, তা জানিয়ে দিলেন 'স্কাই' ৷ প্রথমে ব্য়াটিং করে অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষ যুক্তরাষ্ট্রের কাঁধে বড় রানের বোঝা চাপানোই লক্ষ্য ভারতের ৷ খানিকটা হলেও যে দল চাপের প্রেসার কুকারে সেটা স্বীকার করলেও দল যে ছন্দে খেলছে সেইমতোই খেলবে বলে প্রত্যাশা সূর্যর ৷
এর আগে টি-20 বিশ্বকাপে একবারই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুখোমুখি হয়েছে ভারতীয় দল ৷ 2024 সালে সেই ম্য়াচে সাত উইকেটে জিতেছিল ভারত ৷ এবারও জয়ের ধারা বজায় রেখে কাপযুদ্ধে ইতিবাচক শুরুর লক্ষ্যে দু'বারের চ্যাম্পিয়নরা ৷
- একনজরে ভারতীয় একাদশ: অভিষেক, ঈশান (উইকেটরক্ষক), তিলক, সুর্যকুমার (অধিনায়ক), রিঙ্কু, হার্দিক, শিবম, অক্ষর, আর্শদীপ, সিরাজ ও বরুণ ৷
- একনজরে যুক্তরাষ্ট্র একাদশ: গাউস (উইকেটরক্ষক), সইতেজা, মিলিন্দ, মোনাঙ্ক (অধিনায়ক), সঞ্জয়, শুভম, হরমিত, মহসিন, শ্যাডলে ভ্য়ান, আলি এবং সৌরভ ৷