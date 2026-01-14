ETV Bharat / sports

এদেশে আসার ভিসা 'অমিল' পাক বংশোদ্ভূত চার ক্রিকেটারের, বিশ্বকাপের আগে বিতর্ক !

সত্যিই কি ভারতে আসার ভিসা বাতিল হয়েছে আলি খানদের ? জেনে নিন আসল ঘটনাটি ৷

ALI KHAN VISA CONTROVERSY
পাক বংশোদ্ভূত মার্কিন ক্রিকেটার আলি খান (GETTY)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 14, 2026 at 4:53 PM IST

হায়দরাবাদ, 14 জানুয়ারি: এদেশে বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের টি-20 বিশ্বকাপ খেলতে আসা নিয়ে টালবাহান চলছেই ৷ শেষপর্যন্ত পদ্মাপাড়ের দেশ এদেশে আইসিসি টুর্নামেন্ট খেলতে আসে কি না, সেদিকে নজর তো থাকবেই ৷ এরইমধ্য়ে মাথাচাড়া দিয়েছে নয়া বিতর্ক ৷ পাক বংশোদ্ভূত চার মার্কিন ক্রিকেটারের ভারতে আসার ভিসার আবেদন নাকি খারিজ করা হয়েছে ৷ এমনই খবরে শোরগোল ক্রিকেটমহলে ৷ কিন্তু সত্যিই কি ভারতে আসার ভিসা পাচ্ছেন না আলি খান, শায়ান জাহাঙ্গীর, মহম্মদ মহসিন কিংবা এহসান আদিলরা ? আসুন জেনে নেওয়া যাক সত্যিটা ৷

বিশ্বকাপের চূড়ান্ত প্রস্তুতি সারতে এই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কায় রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট দল ৷ দ্বীপরাষ্ট্রের রাজধানী কলম্বোয় ভারতীয় দূতাবাসে ভিসা সংক্রান্ত বিষয়ে মঙ্গলবার হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল সংশ্লিষ্ট চার ক্রিকেটারের ৷ কিন্তু নিয়ম মেনে সবকিছু করলেও ভিসার ছাড়পত্র তাঁরা পাননি ৷ প্রাথমিকভাবে পাক বংশোদ্ভূত মার্কিন ক্রিকেটারেদের আবেদন প্রত্যাখ্যান হলেও আলি-শায়ানরা যে ভারতে আসার ভিসা পাচ্ছেন না, এমনটা নয় ৷ তাঁদের আবেদন পর্যালোচনা করা হচ্ছে বর্তমানে এবং সমগ্র প্রক্রিয়াটি বর্তমানে চলমান ৷ হয়তো শীঘ্রই তাঁরা ভিসার ছাড়পত্র পেয়েও যাবেন ৷

জনপ্রিয় ক্রিকেট ওয়েবসাইট ক্রিকবাজকে এবিষয়ে আইসিসি'র এক আধিকারিক বলেন, "শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় দূতাবাসে এদিন চার ক্রিকেটারকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল ৷ আইসিসি'র নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা সমস্ত পেপারওয়ার্ক সম্পূর্ণ করেছেন ৷ তবে দূতাবাসের তরফে তাঁদের জানানো হয়েছে এই মুহূর্তে ভিসার ছাড়পত্র আসেনি ৷ সন্ধ্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র টিম ম্যানেজমেন্টকে ভারতীয় দূতাবাসের তরফে টেলিফোনে জানানো হয় বিদেশমন্ত্রকের তরফে কিছু অতিরিক্ত তথ্য আসা বাকি রয়েছে ৷ তা চলে এলেই পুনরায় ক্রিকেটারদের ডেকে নেওয়া হবে ৷"

অর্থাৎ, নিয়ম মেনেই চলছে সমস্তকিছু ৷ কিন্তু সমস্যা তৈরি হয় আলি খান এই সংক্রান্ত বিষয়ে ইনস্টাগ্রামে একটি স্টোরি পোস্ট করলে ৷ যেখানে তিনি উল্লেখ করেন যে, তাঁদের ভারতের ভিসা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে ৷ সোশাল মিডিয়ায় যা হু হু করে ভাইরাল হয় ৷ এ প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভালো পাক বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার বা অন্য়ান্য খেলার সঙ্গে যুক্ত প্লেয়ারদের ভারতে আসার ভিসা পেতে অতিরিক্ত কাঠখড় পোড়াতে হয় ৷ এটা নতুন কোনও বিষয় নয় ৷ অতীতে মইন আলি, শোয়েব বশির, উসমান খোয়াজার মত পাক বংশোদ্ভূত অন্য়ান্য দেশের ক্রিকেটারদেরও ভিসা পেতে অতিরিক্ত স্ক্রুটিনির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে ৷ আলিদের ক্ষেত্রেও একইভাবে সময় কিছুটা অতিরিক্ত লাগছে ৷ তবে তাঁদের আবেদন এখনও সক্রিয় রয়েছে ৷

