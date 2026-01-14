এদেশে আসার ভিসা 'অমিল' পাক বংশোদ্ভূত চার ক্রিকেটারের, বিশ্বকাপের আগে বিতর্ক !
সত্যিই কি ভারতে আসার ভিসা বাতিল হয়েছে আলি খানদের ? জেনে নিন আসল ঘটনাটি ৷
Published : January 14, 2026 at 4:53 PM IST
হায়দরাবাদ, 14 জানুয়ারি: এদেশে বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের টি-20 বিশ্বকাপ খেলতে আসা নিয়ে টালবাহান চলছেই ৷ শেষপর্যন্ত পদ্মাপাড়ের দেশ এদেশে আইসিসি টুর্নামেন্ট খেলতে আসে কি না, সেদিকে নজর তো থাকবেই ৷ এরইমধ্য়ে মাথাচাড়া দিয়েছে নয়া বিতর্ক ৷ পাক বংশোদ্ভূত চার মার্কিন ক্রিকেটারের ভারতে আসার ভিসার আবেদন নাকি খারিজ করা হয়েছে ৷ এমনই খবরে শোরগোল ক্রিকেটমহলে ৷ কিন্তু সত্যিই কি ভারতে আসার ভিসা পাচ্ছেন না আলি খান, শায়ান জাহাঙ্গীর, মহম্মদ মহসিন কিংবা এহসান আদিলরা ? আসুন জেনে নেওয়া যাক সত্যিটা ৷
বিশ্বকাপের চূড়ান্ত প্রস্তুতি সারতে এই মুহূর্তে শ্রীলঙ্কায় রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট দল ৷ দ্বীপরাষ্ট্রের রাজধানী কলম্বোয় ভারতীয় দূতাবাসে ভিসা সংক্রান্ত বিষয়ে মঙ্গলবার হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল সংশ্লিষ্ট চার ক্রিকেটারের ৷ কিন্তু নিয়ম মেনে সবকিছু করলেও ভিসার ছাড়পত্র তাঁরা পাননি ৷ প্রাথমিকভাবে পাক বংশোদ্ভূত মার্কিন ক্রিকেটারেদের আবেদন প্রত্যাখ্যান হলেও আলি-শায়ানরা যে ভারতে আসার ভিসা পাচ্ছেন না, এমনটা নয় ৷ তাঁদের আবেদন পর্যালোচনা করা হচ্ছে বর্তমানে এবং সমগ্র প্রক্রিয়াটি বর্তমানে চলমান ৷ হয়তো শীঘ্রই তাঁরা ভিসার ছাড়পত্র পেয়েও যাবেন ৷
জনপ্রিয় ক্রিকেট ওয়েবসাইট ক্রিকবাজকে এবিষয়ে আইসিসি'র এক আধিকারিক বলেন, "শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় দূতাবাসে এদিন চার ক্রিকেটারকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল ৷ আইসিসি'র নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা সমস্ত পেপারওয়ার্ক সম্পূর্ণ করেছেন ৷ তবে দূতাবাসের তরফে তাঁদের জানানো হয়েছে এই মুহূর্তে ভিসার ছাড়পত্র আসেনি ৷ সন্ধ্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র টিম ম্যানেজমেন্টকে ভারতীয় দূতাবাসের তরফে টেলিফোনে জানানো হয় বিদেশমন্ত্রকের তরফে কিছু অতিরিক্ত তথ্য আসা বাকি রয়েছে ৷ তা চলে এলেই পুনরায় ক্রিকেটারদের ডেকে নেওয়া হবে ৷"
According to an Instagram story by USA's Ali Khan, the fast bowler's application for an Indian visa to travel with USA to the T20 World Cup next month has been denied. Shayan Jahangir, Ehsan Adil & Mohammad Mohsin in the same boat. Would be a major blow to USA's Super 8 chances. pic.twitter.com/3FNAJGAKMi— Peter Della Penna (@PeterDellaPenna) January 13, 2026
অর্থাৎ, নিয়ম মেনেই চলছে সমস্তকিছু ৷ কিন্তু সমস্যা তৈরি হয় আলি খান এই সংক্রান্ত বিষয়ে ইনস্টাগ্রামে একটি স্টোরি পোস্ট করলে ৷ যেখানে তিনি উল্লেখ করেন যে, তাঁদের ভারতের ভিসা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে ৷ সোশাল মিডিয়ায় যা হু হু করে ভাইরাল হয় ৷ এ প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভালো পাক বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার বা অন্য়ান্য খেলার সঙ্গে যুক্ত প্লেয়ারদের ভারতে আসার ভিসা পেতে অতিরিক্ত কাঠখড় পোড়াতে হয় ৷ এটা নতুন কোনও বিষয় নয় ৷ অতীতে মইন আলি, শোয়েব বশির, উসমান খোয়াজার মত পাক বংশোদ্ভূত অন্য়ান্য দেশের ক্রিকেটারদেরও ভিসা পেতে অতিরিক্ত স্ক্রুটিনির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে ৷ আলিদের ক্ষেত্রেও একইভাবে সময় কিছুটা অতিরিক্ত লাগছে ৷ তবে তাঁদের আবেদন এখনও সক্রিয় রয়েছে ৷