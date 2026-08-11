'ওকে সরানো চরম ভুল সিদ্ধান্ত হবে', বন্ধু ইনফান্তিনো'র সমর্থনে সুর চড়ালেন ট্রাম্প
ইনফান্তিনোর সমালোচনায় সরব হয়ে একজোটে সোমবার বিবৃতি জারি করেছে ইউরোপ, এশিয়া এবং উত্তর ও মধ্য আমেরিকা ফুটবলের গভর্নিং বডি ৷
Published : August 11, 2026 at 1:36 PM IST
হায়দরাবাদ, 11 অগস্ট: বিশ্বকাপ বেসরকারিকরনের উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ায় দিনকয়েক ধরেই চাপে ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো ৷ চাকরি খোয়ানোর ব্যাপক সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে সুইশ ভদ্রলোকের ৷ সোমবার ইনফান্তিনোর সমালোচনায় সরব হয়ে একজোটে বিবৃতি জারি করেছে ইউরোপ, এশিয়া এবং উত্তর ও মধ্য আমেরিকা ফুটবলের গভর্নিং বডি ৷ ঠিক পরদিন ইনফান্তিনো'র সমর্থনে সুর চড়ালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷
বন্ধুর সমর্থনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানালেন ইনফান্তিনো'কে তাঁর পদ থেকে সরালে মস্ত বড় ভুল হবে ৷ এমনকী সোমবার রাতে ট্রুথ সোশালে লেখা বার্তায় ডোনাল্ড ট্রাম্প এও জানালেন যে, ইনফান্তিনো'কে ছাড়া 2026 ফুটবল বিশ্বকাপে এত মুনাফা কিংবা সাফল্য আসত না ৷ ট্রাম্প এদিন লেখেন, "ফিফা যদি প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো'কে পদ থেকে সরিয়ে ফেলার ভাবনাচিন্তা করে থাকে তাহলে মস্ত বড় ভুল হবে ৷" মার্কিন প্রেসিডেন্টের সংযোজন, "উনি একজন দুর্ধর্ষ ব্যক্তিত্ব ৷ সম্প্রতি সবচেয়ে সফল বিশ্বকাপের সভাপতিত্ব করেছেন ৷ উনি চলে গেলে বিশ্বকাপ এত সফল এবং মুনাফাযোগ্য হবে না ৷"
সোমবার যৌথ বিবৃতিতে উয়েফা, এএফসি ও কনকাকাফ লেখে, "যখন প্রতারণার মাধ্যমে বিশ্বাস ভঙ্গ হয়, যখন একজন ব্যক্তি তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখা সমষ্টির ঊর্ধ্বে নিজেকে ভাবতে শুরু করে; তখন দায়িত্ব কেড়ে নেওয়াই বাঞ্ছনীয় ৷"
ঘটনার সূত্রপাত ইনফান্তিনোর বিশ্বকাপ বিক্রির পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ায় ৷ আর্থিক মুনাফার কথা ভেবে বিশ্বকাপের বাণিজ্যিক স্বত্বের একটা বড় অংশ (20 শতাংশ) বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল ফিফা ৷ জোশুয়া কুশনারের সংস্থা থ্রাইভ ক্যাপিটালের হাতে ফিফা'র বাণিজ্যিক স্বত্বের 20 শতাংশ বিক্রির পরিকল্পনা নিয়েছিলেন ইনফান্তিনো ৷ পুরোটাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট তথা বন্ধু ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে পরামর্শে ৷ কিন্তু সমালোচনার মুখে পড়ে সেই সিদ্ধান্ত থেকে শেষমেশ পিছিয়ে আসেন ফিফা প্রেসিডেন্ট ৷ যা তাঁকে সমালোচনার মুখে ফেলেছে ৷
পদ টলমল দেখে দিনকয়েক আগেই ট্রাম্পের শরণাপন্ন হয়েছিলেন ইনফান্তিনো ৷ সে সময় মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাড়া না-পেলেও শেষমেশ ট্রাম্পের সমর্থন আদায় করে নিলেন ইনফান্তিনো ৷ উল্লেখ্য, ট্রাম্প ও ইনফান্তিনো'র সখ্যতা ফুটবল অনুরাগীদের অজানা নয় ৷ গতবছর ডিসেম্বরে প্রেসিডেন্ট ইনফান্তিনো'র বদান্যতায় ফিফা শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ যা নজর কেড়েছিল ফুটবল বিশ্বের ৷