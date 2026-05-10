ছিটকে গেল লখনউ, উর্ভিলের ব্যাটে প্লে-অফ সম্ভাবনা জোরালো করল চেন্নাই
মাত্র 13 বলে আইপিএলের দ্রুততম হাফসেঞ্চুরি করে যশস্বী জয়সওয়ালের নজির ছুঁলেন উর্ভিল প্যাটেল ৷ জয়ের হ্যাটট্রিক করল সিএসকে ৷
Published : May 10, 2026 at 10:46 PM IST
চেন্নাই, 10 মে: জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম থেকে চিপকের দূরত্ব মেরেকেটে পাঁচ কিলোমিটার হবে ৷ এর মধ্যে প্রথম ভেন্যুটিতে তামিলনাড়ুর নয়া মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রবিবার শপথ নিয়েছেন অভিনেতা-রাজনীতিবিদ জোসেফ বিজয় ৷ আর নয়া মুখ্যমন্ত্রীর শপথের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দ্বিতীয় ভেন্যুতে আইপিএলে জয়ের হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করল চেন্নাই সুপার কিংস ৷ প্রথম তিন ম্যাচে হারের হ্যাটট্রিক করা সিএসকে শেষ পাঁচ ম্যাচে চতুর্থ জয় তুলে নিয়ে লিগ টেবলে উঠে এল পাঁচে ৷
স্বাভাবিকভাবেই প্লে-অফ সম্ভাবনা উজ্জ্ব হল সিএসকে'র ৷ ব্যাট হাতে এদিন ইয়েলো ব্রিগেডের জয়ের নায়ক উর্ভিল প্যাটেল ৷ 23 বলে বিধ্বংসী 65 রানের ইনিংস খেলার পথে আইপিএলের দ্রুততম হাফসেঞ্চুরিটি এদিন এল তাঁর ব্যাটে ৷ চার বল বাকি থাকতে পাঁচ উইকেট হারিয়ে সুপার জায়ান্টসের দেওয়া 204 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করল পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে 2018 সালের পর এই প্রথম 180-র বেশি রান তাড়া করে আইপিএলে জয় পেল চেন্নাই সুপার কিংস ৷
রাজনীতির নিরিখে তামিলনাড়ুর ঐতিহাসিক দিনে চিপকে টস জিতে রান তাড়ার পথে হাঁটেন চেন্নাই অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় ৷ মিচেল মার্শ (10) দ্রুত ফিরলেও ওপেনার জশ ইংলিসের ব্যাটে সাত ওভারের মধ্যেই একশো তুলে ফেলে লখনউ ৷ 17 বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করে সেঞ্চুরির দিকে এগোনো অজি ব্যাটার শেষমেশ 85 রানে ফেরেন ৷ তাঁর 33 বলের ইনিংসে ছিল 10টি চার ও ছ'টি ছক্কা ৷
চেন্নাইকে ম্যাচে ফেরান জেমি ওভার্টন ৷ 36 রানে তিন উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা ইংরেজ পেসার ৷ তাঁর শিকারের তালিকায় ইংলিস, ঋষভ পন্ত ও অক্ষত রঘুবংশী ৷ শেষদিকে শাহবাজ আহমেদের 25 বলে অপরাজিত 43 রানের সৌজন্যে 20 ওভারে আট উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 203 তোলে 'নবাব'রা ৷
জবাবে সঞ্জু 14 বলে 28 রানে ফিরলেও চিপকে ঝড় তোলেন উর্ভিল ৷ মাত্র 13 বলে হাফসেঞ্চুরি হাঁকিয়ে তা বাবাকে উৎসর্গ করে সেলিব্রেশন সারেন চেন্নাই ব্যাটার ৷ দ্রুততম আইপিএল হাফসেঞ্চুরির নিরিখে এদিন যশস্বী জয়সওয়ালের নজির ছুঁয়ে ফেলেন তিনি ৷ দু'টি চার ও আটটি ছয় মেরে 23 বলে 65 রানে আউট হন তিনি ৷ অধিনায়ক রুতুরাজের সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটে 81 রান যোগ করেন তিনি ৷ 28 বলে 42 করেন রুতুরাজ ৷
কার্তিক শর্মা (20), ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের (10) ইনিংস লম্বা না-হলেও চেন্নাইয়ের জয়ের হ্যাটট্রিক আটকায়নি ৷ শেষ ওভারে জয়ের জন্য দরকার ছিল 10 রান ৷ জোড়া ছক্কা হাঁকিয়ে দলকে জয় এনে দেন শিবম দুবে ৷ জয়ের ফলে 11 ম্যাচে 12 পয়েন্ট নিয়ে রাজস্থান রয়্যালসকে টপকে পাঁচে উঠে এল সুপার কিংস ৷ অন্যদিকে 11 ম্যাচে অষ্টম হারে প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গেল লখনউ ৷