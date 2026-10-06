হাফডজন গোলে উরুগুয়ের কাছে লজ্জার হার ভারতের, গো-ব্যাক শুনলেন গুরপ্রীত
উরুগুয়ের হয়ে ম্যাক্সিমিলিয়োনো আরাউহো জোড়া গোল করেন যুবভারতীতে ৷ এছাড়া রড্রিগো জালাজার, জুয়ান সানাব্রিয়া ও রড্রিগো আগুইরে নাম তোলেন স্কোরবোর্ডে ৷
Published : October 6, 2026 at 11:59 PM IST
কলকাতা, 6 অক্টোবর: সাড়ে চার দশক আগে নেহরু কাপে উরুগুয়ের মুখোমুখি হয়েছিল ভারতীয় দল ৷ সেবার মানস ভট্টাচার্য গোল করলেও 'লা-সেলেস্তে'র কাছে ভারত হেরেছিল 1-3 গোলে ৷ নেহরু কাপের সেই স্মৃতি আজও উজ্জ্বল মানস ভট্টাচার্যের স্মৃতিতে ৷ 44 বছর বাদে সেই উরুগুয়ের কাছে হাফডজন গোলে হজম করল ভারতীয় দল ৷ যা দেখে 1982 সালের ওই ম্যাচের গোলদাতা মানস ভট্টাচার্য বলছিলেন, "আমরা হারলেও অন্তত লড়াই করেছিলাম ৷"
আসলে সেই সময় ইউরোপ, লাতিন আমেরিকার দেশগুলো নেহরু কাপে নিয়মিত যোগদান করত এদেশে ৷ 1982 থেকে 2026, মাঝের সময়ে আমন্ত্রণী ফুটবল টুর্নামেন্ট সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ ফিফা ফ্রেন্ডলিতে বিশ্বের প্রথম সারির দলগুলো ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলে না ৷ কারণ, ভারতের মতো বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে নীচের সারিতে থাকা দেশের বিরুদ্ধে ব্রাজিল, উরুগুয়ের মতো উপরের সারির দেশগুলোর খেলতে আসা বিস্ময়ের ব্যাপার ৷ গুণগত মানের ব্যবধান এতটাই যে, লজ্জার হার ভবিতব্য ৷ ব্রাজিলের কাছে চার গোলের পর উরুগুয়ের বিরুদ্ধে খালিদ জামিলের ভারত হাফডজন গোল হজম করল ৷ ভিনিসিয়াসদের বিরুদ্ধে মনবীর সিং, রায়ান উইলিয়ামসরা গোলমুখ খুলতে পারেননি ৷ উরুগুয়ের বিরুদ্ধে অবশ্য একটি গোল করলেন অনিরুদ্ধ থাপা ৷ যা সান্ত্বনার ৷
প্রয়াত কিংবদন্তি কোচ প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলতেন, যে কোনও সময় লাতিন আমেরিকা বা ইউরোপের ফুটবল শক্তিধর দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের ব্যবধান অন্তত তিন গোল ৷ মাঝের সময়ে অনেক জল গড়িয়েছে ৷ ব্যবধানটা এখন অন্তত পাঁচ গোলের ৷ এদিন যুবভারতীতে উরুগুয়ের ছ'গোলের প্রথমটি এগারো মিনিটে পেনাল্টি থেকে ৷ বক্সের মধ্যে পরমবীর সিং অবৈধ ট্যাকল করেন ফেডেরিকো ভিনাসকে। রেফারি পেনাল্টি দিলে তা থেকে গোল করেন লিভারপুলের প্রাক্তনী ডারউইন নুনেজ ৷ দ্রুত গোল হজম না-করার বার্তা দিয়েছিলেন খালিদ ৷ রক্ষণ সামলে আক্রমণের ছকে ভুল ছিল না ৷ তবে গুণগত মানে ভারতীয় ফুটবলাররা এতটাই পিছিয়ে যে, শুধু মানসিকতায় ভর দিয়ে এই ধরনের ম্যাচ জয় সম্ভব নয় ৷ তা হয়ওনি ৷ 22 মিনিটে রায়ান উইলিয়ামসের জোরালো শট উরুগুয়ে গোলরক্ষক কার্ডোজোর হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসলে তা জালে পাঠান থাপা ৷ এইসময় এডমুন্ড বেশ কয়েকবার সুবিধাজনক জায়গায় বল পেলেও ফায়দা তুলতে ব্যর্থ।
We gave it our all. #INDURU #BlueTigers #IndianFootball https://t.co/tsl1fxzukw— Indian Football (@IndianFootball) October 6, 2026
ভারতীয় ক্লাব ফুটবল এবং এই ধরনের আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলির মানের যে বড় তফাৎ, তা এডমুন্ডকে বুঝতে হবে ৷ 27 মিনিটে প্রবল বজ্রপাত শুরু হওয়ায় খেলা বন্ধ রাখেন রেফারি ৷ মিনিট দশেকের সামান্য বেশি সময় পরে ফের খেলা শুরু হয়। তারপর শুরু হয় উরুগুয়ের গোল উৎসব। ম্যাক্সিমিলিয়োনো আরাউহো জোড়া গোল করেন ৷ এছাড়া রড্রিগো জালাজার, জুয়ান সানাব্রিয়া ও রড্রিগো আগুইরে নাম তোলেন স্কোরবোর্ডে ৷
গুরপ্রীত সিং সান্ধু একাই পাঁচটি গোল হজম করলেন ৷ পানামা, ব্রাজিল এবং উরুগুয়ের বিরুদ্ধে তিনটি ফিফা ফ্রেন্ডলিতে তার গোল হজমের সংখ্যা আট ৷ বেশকিছু গোলের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা স্কুলবয়ের মত ৷ স্বাভাবিকভাবেই সাঁইত্রিশ হাজার দর্শক এদিন তাঁর বিরুদ্ধে গো-ব্যাক ধ্বনি তুললেন। সবমিলিয়ে ভারতীয় ফুটবলারদের ব্যক্তিগত কিছু প্রচেষ্টা হয়তো হাততালি পেয়েছে ৷ কিন্তু তা দিয়ে তো এই ধরনের ম্যাচে সফল হওয়া যায় না ৷ মাঠে এসেছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ ক্রিকেটার হলেও ফুটবলের ভক্ত তিনি ৷ তবে দেশের ফুটবল দলের এই হারে তিনি লজ্জিত ৷