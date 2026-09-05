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কলকাতা সফরের জন্য তারকাসমৃদ্ধ স্কোয়াড ঘোষণা উরুগুয়ের, দলে ভালভের্দে-নুনেজ

ভারতের বিরুদ্ধে নামার আগে 24 সেপ্টেম্বর জাপান এবং 28 সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে আরও দু'টি প্রীতি ম্যাচ খেলবে উরুগুয়ে ৷

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উরুগুয়ে জার্সিতে ভালভের্দে (বাঁ-দিকে) ও নুনেজ (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2026 at 5:12 PM IST

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হায়দরাবাদ, 5 সেপ্টেম্বর: ভারত সফর, আরও ভালো করে বলতে গেলে কলকাতা সফরের জন্য স্কোয়াড ঘোষণা করে দিল উরুগুয়ে ৷ আগামী 6 অক্টোবর সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচ খেলবে দু'বারের বিশ্বচ্য়াম্পিয়নরা ৷ তার আগে ফিফা উইন্ডোয় 24 সেপ্টেম্বর জাপান এবং 28 সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে আরও দু'টি ম্যাচ খেলবে উরুগুয়ে ৷ একইসঙ্গে তিনটি প্রীতি ম্য়াচের জন্য 46 সদস্যের প্রাথমিক স্কোয়াড শুক্রবার ঘোষণা করা হল সেদেশের ফুটবল ফেডারেশনের তরফে ৷

রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ফেডেরিকো ভালভের্দে, সৌদি প্রো-লিগের ক্লাব আল-দিরিয়া'র হয়ে খেলা ডারউইন নুনেজ'দের মতো তারকাদের নিয়েই কলকাতায় খেলতে আসতে 'লা-সেলেস্তে' ব্রিগেড ৷ গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিয়ে 2026 বিশ্বকাপে চরম ভরাডুবি হয়েছে উরুগুয়ের ৷ পরবর্তীতে দলের দায়িত্ব নিয়েছেন প্রাক্তন তারকা মিডফিল্ডার দিয়েগো ফোরলান ৷ আসন্ন ফিফা আন্তর্জাতিক উইন্ডোয় তাঁর কোচিং'য়ে প্রথম তিনটি ম্যাচ খেলবে উরুগুয়ে ৷ যার মধ্যে রয়েছে ভারতও ৷ এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো ইন্ডিয়ান সুপার লিগে মুম্বই সিটি এফসি'র হয়ে অতীতে ভারতে খেলে গিয়েছেন ফোরলান ৷ এবার জাতীয় দলের কোচ হয়ে এদেশে আসছেন উরুগুয়ে কিংবদন্তি ৷

অভিজ্ঞতা এবং তারুণ্যের মেলবন্ধনে জাপান, কোরিয়া ও ভারতের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচে স্কোয়াড বেছে নিয়েছেন ফোরলান ৷ ভালভের্দে, নুনেজ ছাড়াও রদ্রিগো বেন্তাঙ্কুর, ম্য়াক্সিমিলিয়াবো আরাউহো, লুকাস তোরেইরা, জর্জিয়ান দি অ্যারাসকায়েতা'র মতো তারকারাও জায়গা পেয়েছেন স্কোয়াডে ৷

উল্লেখ্য, 2026 বিশ্বকাপের গ্রুপ-এইচে স্পেন, কেপ ভের্দে এবং সৌদি আরবের সঙ্গে ছিল উরুগুয়ে ৷ তিন ম্যাচের দু'টিতে ড্র এবং একটি ম্য়াচ হেরে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছিল তারা ৷ আর বিশ্বকাপ থেকে অকাল বিদায়ের পর কোচের পদ থেকে ইস্তফা দেন মার্সেলো বিয়েলসা ৷ ফোরলান তাঁর জুতোতেই পা গলিয়েছেন ৷ দেশের হয়ে 112 ম্য়াচে 36 গোল করা উরুগুয়ে কিংবদন্তি 2010 বিশ্বকাপের গোল্ডেন বল বিজয়ী ৷ পরের বছর অর্থাৎ, 2011 সালে কোপা আমেরিকা জয়ী দলেরও অন্যতম কাণ্ডারী ছিলেন তিনি ৷

একনজরে উরুগুয়ে স্কোয়াড:

  • গোলরক্ষক: স্যান্তিয়াগো মেলে, ক্রিস্টোফার ফিয়েরমারিন, ইগন্যাসিও দি আরুয়াবারেনা, সেবাস্তিয়ান জাউমে, থিয়াগো কার্দোজো ৷
  • ডিফেন্ডার: কেভিন আমারো, জোস লুইজ রদ্রিগেজ, গুইলেরমো ভারেলা, নাহিতান নান্দেজ, স্যান্তিয়াগো মৌরিনো, নিকোলাস মারিশাল, রোনাল্ডো আরাউহো, অ্যালেক্সান্ডার বারবোজা, জোস মারিয়া জিমেনেজ, জুয়ান রদ্রিগেজ, সেবাস্তিয়ান বোসেলি, স্যান্তিয়াগো বুয়েনো, সেবাস্তিয়ান কাকেরেস, মাথিয়াস অলিভিয়েরা, জোয়াকিন পিকেরেজ, লুকাস ওলাজা, মার্সেলো সারাচ্চি, জুয়ান সানাব্রিয়া ৷
  • মিডফিল্ডার: এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, লুকাস তোরেইরা, রদ্রিগো বেন্তাঙ্কুর, ফাকুন্দো বার্নাল, স্যান্তিয়াগো হোমেনচেঙ্কো, ফেডেরিকো ভালভের্দে, অগাস্টিন ক্যানোবিয়ো, মাতিয়াস আবাল্দো, ফাকুন্দো পেলিস্ত্রি, লুসিয়ানো রদ্রিগেজ, ম্য়াক্সিমিলিয়াবো আরাউহো, লুকাস ভালালবা, ব্রায়ান রদ্রিগেজ, রদ্রিগো জালাজার, দিয়েগো রোসি, জর্জিয়ান দি অ্যারাসকায়েতা ৷
  • ফরোয়ার্ড: মার্টিন স্যাতরিয়ানো, অগাস্টিন এ মার্তিনেজ, রদ্রিগো আগুইরে, ফেডেরিকো ভিনাস, মিগুয়েল মেরেন্টিয়েল, ডারউইন নুনেজ ও আলভারো রদ্রিগেজ ৷

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