ভারতের কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার উপক্রম পাকিস্তানের, রইল গ্রুপ-এ'র সমীকরণ

ভারতের কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার উপক্রম পাকিস্তানের, রইল গ্রুপ-এ'র সমীকরণ
শেষ ম্য়াচে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে জয় ছাড়া গতি নেই সলমন আঘাদের ৷
Published : February 16, 2026 at 2:25 PM IST
হায়দরাবাদ, 16 ফেব্রুয়ারি: নবম সাক্ষাতে রবিবার টি-20 বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে অষ্টম হারের স্বাদ পেয়েছে পাকিস্তান ৷ যা কেবল তাদের লজ্জা বাড়িয়েছে তাই নয় ৷ পরিস্থিতি এমনই যে, সলমন আলি আঘার দলের সুপার-এইটে যাওয়ার বিষয়টিও এখন আর নিরাপদ নয় ৷
ভারতের কাছে রবিবার কলম্বোয় 61 রানে বিধ্বস্ত হয়েছে পাকিস্তান ৷ ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নদের দেওয়া 176 রানের টার্গেট তাড়া করতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে পাকিস্তান ৷ 18 ওভারে 114 রানে গুটিয়ে গিয়েছে পাকিস্তানের ইনিংস ৷ যা পয়েন্ট টেবলে সলমন আঘার দলকে তিনে নামিয়ে এনেছে ৷ এমতাবস্থায় বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ভাগ্য এখন নিজেদের হাতেই ৷
- কোন অবস্থায় দাঁড়িয়ে গ্রুপ-এ: তিন ম্য়াচ খেলে জয়ের হ্য়াটট্রিক সেরে গ্রুপ শীর্ষে ভারত ৷ ঝুলিতে ছয় পয়েন্ট নিয়ে সুপার-এইট নিশ্চিত করে ফেলেছে সূর্যকুমার যাদব অ্যান্ড কোম্পানি ৷
রবিবার নামিবিয়াকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে ইতিবাচক রান-রেট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে উঠে এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷ নামিবিয়াকে 31 রানে হারিয়ে চার ম্যাচ খেলে চার পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে তারা ৷ পাকিস্তান তিন ম্য়াচ খেলে চার পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে তৃতীয়স্থানে ৷ রান-রেট -0.403 ৷
India were unstoppable on the field 🤩 Swipe to see how it unfolded ➡️#T20WorldCup broadcast details 👉 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/DxQ1zIgYEz— ICC (@ICC) February 15, 2026
নামিবিয়া তিন ম্যাচের সবক'টি হেরে ছিটকে গেলেও নেদারল্যান্ডস তিন ম্যাচে দু'পয়েন্ট নিয়ে পরের পর্বে যাওয়ার সম্ভাবনা টিকিয়ে রেখেছে ৷ যদিও শেষ ম্য়াচে ডাচ'দের প্রতিপক্ষ টিম ইন্ডিয়া ৷ এমন সময় পাকিস্তানের সামনে পরিষ্কার দু'টি পথ খোলা-
- আগামী 18 ফেব্রুয়ারি নামিবিয়াকে হারালে আর কোনও সমীকরণের দিকে তাকাতে হবে না পাকিস্তানকে ৷ ছয় পয়েন্ট নিয়ে নিশ্চিতভাবে সুপার-এইটে পা রাখবে তাঁরা ৷ এমনকী ম্য়াচ বৃষ্টির কারণে ভেস্তে গেলেও এক পয়েন্ট নিয়ে পরের পর্ব নিশ্চিত করবে সলমান আলি আঘার দল ৷
- কিন্তু নামিবিয়ার কাছে হারলে নিশ্চিতভাবে সুপার-এইটের দৌড় থেকে ছিটকে যাবে পাকিস্তান ৷ সেক্ষেত্রে গ্রুপ-এ থেকে পরের পর্বে যাওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ৷ কারণ চার পয়েন্টের সঙ্গে +0.788 রান-রেট নিয়ে সুবিধাজনক জায়গায় মোনাঙ্ক প্যাটেল, সৌরভ নেত্রভালকররা ৷
An all-round performance from India clinches a 61-run win over Pakistan 💪— ICC (@ICC) February 15, 2026
Watch the highlights in Urdu 🎥
Urdu commentary is available on our #T20WorldCup broadcasters in Pakistan and on https://t.co/CPDKNxpgZ3 for the first time 🎙️ pic.twitter.com/Ujh4PmcxUg
ভারতকে শেষ ম্য়াচে হারিয়ে দ্বিতীয়স্থানে শেষ করার সম্ভাবনা রয়েছে নেদারল্যান্ডসেরও ৷ কিন্তু রান-রেট (-1.352) যথেষ্ট নেতিবাচক হওয়ায় শেষ ম্য়াচ জিতলেও যুক্তরাষ্ট্রকে টপকে দ্বিতীয়স্থানে পৌঁছনো সহজ হবে না ডাচ'দের জন্য ৷