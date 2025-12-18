পণ্ড সিরিজের চতুর্থ টি-20, শুক্র থেকে টিকিটের মূল্য ফেরানোর ব্যবস্থা শুরু
উত্তর ভারতে ম্য়াচ আয়োজন নিয়ে সমালোচিত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। এরই মধ্যে অনুরাগীদের জন্য সুখবর ৷
Published : December 18, 2025 at 5:37 PM IST
হায়দরাবাদ, 18 ডিসেম্বর: ঘন কুয়াশার জেরে বুধবার লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে পরিত্যক্ত হয়েছে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের চতুর্থ টি-20 ৷ কোনও বল এদিন গড়ায়নি কুয়াশা মোড়া একানায়, যা বাইশ গজে বিরল ঘটনা ৷ ম্য়াচ পরিত্যক্ত হওয়ার কারণে বিসিসিআই'কেই কাঠগড়ায় তুলছে অনুরাগীমহল ৷ শীতের মরশুমে উত্তর ভারতে ম্য়াচ আয়োজন করার কারণে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে কাঠগড়ায় তুলছে তাঁরা ৷ এরইমধ্যে অনুরাগীদের জন্য সুখবর যে, টিকিটের মূল্য ফিরিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত শুরু হচ্ছে শুক্রবার থেকে ৷
আগামিকাল থেকে অনুরাগীদের টিকিটের মূল্য যে ফিরিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত শুরু হচ্ছে, সে ব্যাপারে বৃহস্পতিবার নিশ্চিত করেছে উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ৷ কম দৃশ্যমানতার কারণে বুধবার চার-পাঁচ দফায় মাঠ পরিদর্শন করেন ম্য়াচ অফিসিয়ালরা ৷ কিন্তু টসের নির্ধারিত সময়ের তিনঘণ্টা বাদেও সন্তুষ্ট না-হওয়ায় ম্য়াচ পরিত্যক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাঁরা ৷
উত্তর প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশেনর সচিব প্রেম মনোহর গুপ্তা সংবাদসংস্থা আইএএনএস'কে জানান, শুক্রবার থেকে শুরু হবে টিকিটের টাকা ফেরতের বন্দোবস্ত ৷ এবিষয়ে তিনি আরও জানান, অনলাইনে যাঁরা টিকিট কেটেছিলেন তাঁদের সার্ভিস চার্জটুকু বাদ দিয়ে সমস্ত টাকা ফেরত দেওয়া হবে ৷ আর অফলাইনে যাঁরা টিকিট ক্রয় করেছিলেন তাঁদের জন্য সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সচিব ৷ সেই মোতাবেক স্টেডিয়ামেই বুথ তৈরি করে অনুরাগীদের পুরো টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা নিশ্চিত করেছেন তিনি ৷
অনুরাগীদের উদ্দেশে ক্ষমা চেয়ে প্রেম মনোহর গুপ্তা বলেন, "আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম ৷ যাঁরা বহুদূর থেকে এসেছিলেন তাঁদের জন্য খারাপ লাগছে ৷ তবে তাঁরা যে মূল্যবান সময় দিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ ৷ বাকি সবই উপরওয়ালার ইচ্ছে ৷ আমরা ভীষণই দুঃখিত গোটা ঘটনায় ৷"
পাঁচম্য়াচের সিরিজে এই মুহূর্তে 2-1 ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে সূর্যকুমার যাদবের ভারত ৷ বুধবার জিতলেই সিরিজ জিততে পারতেন তাঁরা ৷ কিন্তু ঘন কুয়াশার কারণে ম্য়াচ বাতিল হওয়ায় 19 ডিসেম্বর আমেদাবাদে সিরিজের শেষ ম্য়াচ নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়াল ৷ কার্যত ফাইনালে নামার আগে একটাই স্বস্তি ভারতের যে, সিরিজ হারের আশঙ্কা আর রইল না ৷