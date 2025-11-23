শিলিগুড়িতে রাজ্য টিটি চ্যাম্পিয়নশিপে ধুন্ধুমার, ধরনায় জুনিয়র প্যাডলাররা

শিলিগুড়িতে রাজ্য টিটি চ্যাম্পিয়নশিপে ধুন্ধুমার, ধরনায় জুনিয়র প্যাডলাররা
তিন দশক পর শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে রাজ্য টিটি চ্য়াম্পিয়নশিপ ৷
Published : November 23, 2025 at 1:46 PM IST
শিলিগুড়ি, 23 নভেম্বর: রাজ্য টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে ধুন্ধুমার ৷ মেয়েদের অনুর্ধ্ব-15 সেমিফাইনালে একটি বিতর্কিত সার্ভিস নিয়ে ঝামেলার সূত্রপাত ৷ যা এখনও অব্যাহত ৷ ফলস্বরূপ টুর্নামেন্টজুড়ে চরম অব্যবস্থার শিকার প্রতিযোগীরা ৷ বুধবার থেকে শুরু হয়েছে রাজ্য টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ ৷ শিলিগুড়ি পুরনিগমের ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ভারতী ঘোষ মেমোরিয়াল সারা বাংলা টেবল টেনিসের এই টুর্নামেন্ট চলবে আগামী বুধবার অর্থাৎ, 26 নভেম্বর পর্যন্ত ৷
সাধারণত দক্ষিণবঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে রাজ্য টিটি চ্যাম্পিয়নশিপ ৷ কিন্তু এবছর যুগ্মসচিব (বেঙ্গল স্টেট টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন) রজত দাসের তৎপরতা এবং বেঙ্গল স্টেট টেবল টেনিসের সেক্টর টু'য়ের দাবিকে মান্যতা দিতে শিলিগুড়িতে কয়েক দশক পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ ৷ 1500 প্রতিযোগী অংশ নিচ্ছেন সেখানে ৷ যাদের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের প্রতিযোগী প্রায় 1100 ৷ প্রতিযোগিতার সবচেয়ে বড় দল উঃ 24 পরগনা ৷
শিলিগুড়িতে প্রতিযোগিতার শুরুটা জাঁকজমকপূর্ণ হলেও বোর্ডে বল গড়াতেই পরিকাঠামোগত সমস্যাগুলো সামনে চলে এল ৷ সাধারণত 12টি বোর্ডে হয়ে থাকলেও এবার রাজ্য টিটি চলছে 10টি বোর্ডে ৷ ফলত শুরু থেকে সূচি মেনে ম্যাচের আয়োজন সম্ভব হচ্ছে না ৷ প্রত্যেকদিন চার ঘণ্টা বিলম্বে ম্য়াচ শুরু হচ্ছে বলে অভিযোগ ৷ শনিবার যা বেড়ে হয় আট ঘণ্টা ৷ এখানেই শেষ নয় ৷ যে প্যাডলাররা প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত খেলছেন পরবর্তী দিন বেলা 11টায় ফের ম্য়াচ দেওয়া হচ্ছে তাঁদের ৷ দলগত খেলা শুক্রবার শেষ হওয়ার কথা থাকলেও শনিবারও তা হয়নি ৷ তার উপর আম্পায়ারের ভুল সিদ্ধান্তে গণ্ডগোলের অভিযোগ ৷
শনিবার অনুর্ধ্ব-15 মেয়েদের সেমিফাইনালে শিলিগুড়ি মুখোমুখি হয়েছিল উঃ চব্বিশ পরগনার ৷ এই ম্যাচে একটি সার্ভিস নেটে লাগা নিয়ে গণ্ডগোলের সূত্রপাত ৷ এক্ষেত্রে উঃ 24 পরগনার প্যাডলার সার্ভিস নেট ছোঁয়ার অভিযোগ করলেও রেফারি তা মানতে রাজি হননি ৷ পয়েন্ট যায় শিলিগুড়ির ঝুলিতে ৷ মুখ্য রেফারি অরুন্ধতী ব্রহ্মচারী এ বিষয়ে বলেন, "রেফারিও মানুষ ৷ ভুল মানুষ মাত্রই হয় ৷ ক্রিকেটেও তো সচিন তেন্ডুলকরকে ভুল আউটের শিকার হতে দেখেছি আমরা ৷ আমাকে আম্পায়ার যে রিপোর্ট দেবেন সেইমতো সিদ্ধান্ত নেব ৷ ওরা যদি না-খেলে ওয়াকওভার হবে ৷ এত প্যাডলার অংশ নিয়েছে। সেখানে সব ম্যাচ সময়ে শেষ হবে এটা বলা যায় না ৷ আমি কোনও প্যাডলারকে বলতে পারি না ম্যাচ তাড়াতাড়ি শেষ করতে।"
বেঙ্গল স্টেট টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্মসচিব রজত দাস জানিয়েছেন, তিনি সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত ছিলেন ৷ ততক্ষণ সব স্বাভাবিক ছিল ৷ নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ শেষ না-হওয়ায় একাধিক জুনিয়র প্যাডলার ও তাঁদের অভিভাবকদের ট্রেনের টিকিট বাতিল করতে হয়েছে ৷ অর্থদণ্ড দিতে হয়েছে আয়োজকদের পরিকাঠামোগত ত্রুটি এবং পর্যাপ্ত আম্পায়ারের অভাবে ৷ ফলত শিলিগুড়িতে আয়োজিত রাজ্য টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট আশা জাগিয়ে শুরু করেও পরিকাঠামোগত সমস্যায় মাঝপথে ব্যর্থতায় পরিণত ৷ ব্যক্তিগত ইভেন্ট শুরু হলে সমস্যা কোথায় পৌঁছয়, এখন সেটাই দেখার ৷ কারণ, অংশগ্রহণকারী প্যাডলার এবং তাঁদের অভিভাবকরা সুর চড়িয়েছেন ইতিমধ্যেই ৷