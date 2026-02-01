খেলাধুলোয় দূরাভিসারী পদক্ষেপ, বাজেটে 'খেলো ইন্ডিয়া মিশন' ঘোষণা নির্মলা সীতারমনের

খেলাধুলোয় দূরাভিসারী পদক্ষেপ, বাজেটে 'খেলো ইন্ডিয়া মিশন' ঘোষণা নির্মলা সীতারমনের
ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রকের জন্য 1000 কোটিরও বেশি বরাদ্দ বাড়ল কেন্দ্রীয় বাজেটে ৷
Published : February 1, 2026 at 3:29 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 ফেব্রুয়ারি: চার বছর বাদে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজিত হতে চলেছে এদেশে ৷ পাশাপাশি 2036 অলিম্পিক্স আয়োজনেরও জোরালো দাবিদার ভারত ৷ এমন সময় রবিবার কেন্দ্রীয় বাজেটে দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে একটা বড় অংশের অর্থ বরাদ্দ হওয়ার ঘোষণা প্রত্য়াশা করেছিলেন অনুরাগীরা ৷ সেই প্রত্যাশায় সিলমোহর দিয়ে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনে সহায়তায় বরাদ্দ বাড়ল বাজেটে ৷ 78 শতাংশ বরাদ্দ বাড়িয়ে কমনওয়েলথ গেমসে সহায়তায় 50 কোটি টাকা বরাদ্দ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ৷
পাশাপাশি আগামী এক দশক দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে আমূল সংস্কার চেয়ে দূরাভিসারী পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী ৷ বাজেটে এদিন 'খেলো ইন্ডিয়া মিশন' ঘোষণা করলেন তিনি ৷ 2017 সালে তৃণমূল স্তর থেকে অ্যাথলিট তুলে আনার লক্ষ্যে খেলো ইন্ডিয়া প্রোগ্রামের শুভ সূচনা হয়েছিল ৷ ভারত সরকারের ফ্ল্য়াগশিপ এই প্রোগ্রামের পদ্ধতিগত উন্নয়নে নজর রেখে রবিবার 'খেলো ইন্ডিয়া মিশন' চালুর ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ৷ যা আগামী এক দশক দেশের সমস্ত অনুশীলন কেন্দ্র ও কোচেদের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে ৷
সংসদের নিম্নকক্ষে এদিন এক ঘোষণায় নির্মলা সীতারমন বলেন, "ক্রীড়াক্ষেত্রে কর্মসংস্থান, চাকরির অনেক সুযোগ ৷ তাই খেলো ইন্ডিয়া প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রতিভা তুলে আনায় পদ্ধতিগত উন্নয়ন চেয়ে আমি খেলো ইন্ডিয়া মিশন চালুর প্রস্তাব দিয়েছি ৷ যা আগামী এক দশকে দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে আমূল সংস্কার আনবে ৷" অর্থাৎ, অর্থমন্ত্রীর এই ঘোষণা ক্রীড়াক্ষেত্রে পেশাদারিকরণের পথে আরও একধাপ ৷ যা বেশকিছু বিষয়ের সরলীকরণ করবে বলে ঘোষণায় বলা হয়েছে ৷
- কোন কোন বিষয়কে সরলীকরণ করবে দেখে নেওয়া যাক একনজরে:
- প্রাতিষ্ঠানিক, ইন্টারমিডিয়েট বা এলিট স্তরের অনুশীলন কেন্দ্রগুলির সহযোগিতায় সমন্বিত প্রতিভা উন্নয়নের কাজ ৷
- কোচ এবং সাপোর্ট স্টাফেদের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত উন্নয়ন ৷
- স্পোর্টস সায়েন্স এবং প্রযুক্তির মধ্যে সমন্বয় স্থাপন ৷
- ক্রীড়া সংস্কৃতির প্রচারে আরও বেশি করে প্রতিযোগিতা ও লিগ আয়োজন ৷
- অনুশীলন এবং প্রতিযোগিতার জন্য ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়ন ৷
এখানেই শেষ নয় ৷ বিভিন্ন ক্রীড়া সরঞ্জাম উৎপাদন, রিসার্চ এবং উদ্ভাবনের বিষয়ে ভারত যে আরও বেশি প্রচারমুখী হয়ে ওঠার লক্ষ্যে ৷ সে বিষয়টিও এদিন বাজেট ঘোষণায় স্পষ্ট করেছেন নির্মলা সীতারমন ৷ তিনি বলেন, "উচ্চমানের অথচ সাধ্যের মধ্যে ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক হিসেবে বিশ্বব্য়াপী হাব হয়ে ওঠার সব গুণ ভারতে রয়েছে ৷ সে কারণে আমি একটি উদ্যোগের প্রস্তাব করেছি যা ক্রীড়া সরঞ্জাম উৎপাদন, গবেষণার পাশাপাশি সরঞ্জাম নকশা এবং বস্তুগত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী শক্তিকে উৎসাহিত করবে।" এর জন্য 500 কোটি টাকা বরাদ্দ হল রবিবারের বাজেটে ৷
গতবছর কেন্দ্রীয় বাজেটে ক্রীড়া ও যুবকল্য়াণ মন্ত্রকের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল 3346.54 কোটি টাকা ৷ যা এবছর 1000 কোটিরও বেশি বেড়ে হল 4479.88 কোটি টাকা ৷ এরমধ্যে স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার (SAI) জন্য বরাদ্দ অর্থও বাড়ল ৷ 880 কোটি থেকে বেড়ে সাই'য়ের জন্য বরাদ্দ হল 917.38 কোটি টাকা ৷ তবে বরাদ্দ কমল ন্যাশনাল ডোপ টেস্টিং এজেন্সি ও ন্যাশনাল অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সির জন্য ৷ খেলো ইন্ডিয়া'র জন্য গতবছর বাজেটে 1000 কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও খরচ হয়েছিল 700 কোটির মতো ৷ তাই এবছর বরাদ্দ সামান্য কমে হল 924.35 কোটি টাকা ৷