মুশকিল আসান সেই এফএসডিএল, শেষমুহূর্তের রফায় খুলতে পারে আইএসএল জট

মুশকিল আসান সেই এফএসডিএল, শেষমুহূর্তের রফায় খুলতে পারে আইএসএল জট
অবস্থা যে জায়গায় তাতে জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহ বা ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে লিগ শুরু করতে এফএসডিএলের মত অভিজ্ঞ সংস্থা ছাড়া গতি নেই ৷
Published : November 9, 2025 at 7:57 PM IST
কলকাতা, 9 নভেম্বর: বিশ বাঁও জলে ভারতীয় ফুটবলের টপ টিয়ার ফুটবল লিগ আইএসএলের ভবিষ্যত ৷ টেন্ডার ডেকেছিল ফেডারেশন ৷ লিগ আয়োজন করতে চেয়ে গত 7 নভেম্বর ছিল বিড জমা দেওয়ার শেষ দিন ৷ কিন্তু দেশের সর্বোচ্চ লিগ আয়োজন করতে আগ্রহী নয় কেউই ৷ এমনকী আগ্রহ হারিয়েছে ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (FSDL) ৷ সবমিলিয়ে আইএসএল কি বন্ধ ? এই প্রশ্ন এখন ভারতীয় ফুটবলে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছে।
ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার আশাবাদী ভারতীয় ফুটবলের সেরা লিগ বন্ধ হবে না ৷ এমনকী অন্য কোনও সংস্থা এগিয়ে না-আসায় এফএসডিএল-ই যে আইএসএল আয়োজনে যোগ্যতম, তাও জানাচ্ছেন তিনি ৷ ইস্টবেঙ্গল ক্লাব যখন এফএসডিএলের পক্ষে পুনরায় সওয়াল করছে তখন মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট তাঁদের ফুটবল কর্মকাণ্ড আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ হয়তো আগামীতে আইএসএলের বাকি ক্লাবগুলোও একই পথে হাঁটবে ৷ মহামেডান স্পোর্টিং মোহনবাগানের মতো ঘোষণা করেনি, তবে তাঁরা ফুটবল সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড চালানো নিয়ে বিস্তর সমস্যায় ৷ ওড়িশা এফসি দল গঠন করেনি ৷ তাঁরাও আইএসএল নিয়ে ফেডারেশনের সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে ৷
এই মুহূর্তে ফেডারেশন অবশ্য সুপার কাপের আয়োজনে ব্যস্ত ৷ সেমিফাইনালের চারটি দল চূড়ান্ত ৷ দু'টি সেমিফাইনাল হবে 4 ডিসেম্বর ৷ ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে আগামী 7 ডিসেম্বর ৷ প্রথম সেমিতে ইস্টবেঙ্গল খেলবে পঞ্জাব এফসি'র বিরুদ্ধে ৷ দ্বিতীয় সেমিফাইনালে গোয়া মুখোমুখি মুম্বইয়ের ৷ একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সুপার কাপ শেষ হওয়ার পরদিনই অর্থাৎ 8 ডিসেম্বর ফেডারেশন এবং এফএসডিএলের পুরনো চুক্তি শেষ হচ্ছে ৷ সুপার কাপের জন্য ইস্টবেঙ্গল তাঁদের প্রস্তুতি শুরু করছে আগামিকাল ৷ ক্লাবের বি-টিম ইণ্ডিয়ান অয়েল কাপের পরে সিকিম গোল্ড কাপে অংশ নিতে চলেছে ৷ 16 নভেম্বর থেকে শুরু সিকিম গোল্ড কাপ চলবে আগামী 29 নভেম্বর পর্যন্ত ৷ 16 দলীয় এই টুর্নামেন্ট ইস্টবেঙ্গল অংশ নেবে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে। অর্থাৎ, জারি থাকছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ফুটবল কর্মকাণ্ড ৷ দেশের সর্বোচ্চ লিগ যেমন কোন পথে জানা নেই, তেমনই আই লিগ কবে থেকে শুরু হবে; সেটাও জানে না কেউ ৷
এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে বলছেন, "আমরা ভারতীয় ফুটবলের শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে কথা বলব এবং সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করব ৷ গত 10-15 বছরে অনেকেই অনেক টাকা বিনিয়োগ করেছে, তাই আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যেন খেলোয়াড়দের ভবিষ্যৎ ঝুঁকির মধ্যে না-পড়ে ৷" ফুটবলাররাও ইতিমধ্যেই উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে শুরু করেছেন ৷ লাল-হলুদ মিডফিল্ডার সৌভিক চক্রবর্তী সোশাল মিডিয়া পোস্টে লিখেছেন, "আইএসএল বিড ব্যর্থ হওয়া শুধু ব্যবসায়িক ক্ষতি নয় ৷ আমার মনে হচ্ছে এটা দেখিয়ে দিল ভারতীয় ফুটবলের পরিচালনগত সমস্যা কতোটা গভীর।
এটা শুধু একটি লিগের বিষয় নয় ৷ দেশের সর্বোচ্চ লিগ যখন অনিশ্চিত, তখন তার প্রভাব তৃণমূল স্তর থেকে জাতীয় স্তর, সর্বত্র পড়তে বাধ্য ৷ প্রত্যেকটি ক্লাব ও ম্যাচের পিছনে ফুটবলারদের পাশাপাশি কোচ, স্টাফ, অসংখ্য ভক্ত এবং আরও অনেক মানুষ থাকেন; যাঁরা নীরবে পরিশ্রম করেন ফুটবলকে বাঁচিয়ে রাখতে ৷ তাঁদের এই নিষ্ঠা সঠিক দিকনির্দেশ, দায়বদ্ধতা ও বিশ্বাস পাওয়ার যোগ্য। এখন প্রয়োজন স্বচ্ছতা, পরিকল্পনা এবং একতার ৷ আশা করি সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে ৷ শুধু সর্বোচ্চ লিগের জন্য নয়, ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যতের জন্য ৷"
এখন লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, এফএসডিএল এখনও তাঁদের কর্মকাণ্ড বন্ধ করেনি ৷ তাঁরা আইএসএলের বিডেও অংশ নেয়নি ৷ তাই মনে করা হচ্ছে রফাসূত্র বেরোবে ৷ কারণ আইএসএলে অংশ নেওয়া ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকরা ব্যবসায়িক সূত্রে একে অপরের সঙ্গে ভীষণভাবে যুক্ত ৷ তাঁরাই হয়তো গোপনে ফুটবলের কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে আদতে ফেডারেশনকে পাল্টা চাপে ফেলার খেলায় মেতেছে ৷ এটা ঠিক যে এআইএফএফের সামনে ভারতীয় ফুটবলে অর্থলগ্নির জন্য এফএসডিএল ছাড়া নির্ভরযোগ্য সংস্থা নেই ৷ তাছাড়া অগস্ট মাস থেকে দড়ি টানাটানি করতে করতে অবস্থা যে জায়গায় পৌঁছেছে তাতে আইএসএল জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহ বা ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু করতে এফএসডিএলের মত অভিজ্ঞ এবং পারদর্শী সংস্থা ছাড়া গতি নেই ৷
🚨 AIFF Statement 🔊#IndianFootball pic.twitter.com/RTk4O9Aa6S— Indian Football (@IndianFootball) November 9, 2025
সূত্রের খবর ফেডারেশনও সেই পরিকল্পনা আঁকড়ে ধরতে চাইছে ৷ সেক্ষেত্রে দিনে তিনটে করে ম্যাচের আয়োজন করা হবে ৷ যাতে অন্তত এপ্রিলের মধ্যে আইএসএল শেষ করা যায় ৷ চলতি সপ্তাহটি তাই ভারতীয় ফুটবলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। যার অন্যতম ধাপ হিসেবে ফেডারেশনে বিড ইভালুয়েশন কমিটি রবিবার একটি বৈঠকের আয়োজন করে ৷ সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য এআইএফএফের কাছে যে 'রাইট টু মানিটাইজ দ্য কমার্শিয়াল' অধিকার রয়েছে, সে বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয় ৷ পরবর্তী দিশা বের করতে সেই আলোচনার নির্যাস রিপোর্ট হিসেবে শীর্ষ আদালতে জমা করবেন বিড ইভালুয়েশন কমিটির চেয়ারপার্সন অর্থাৎ, সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এল নাগেশ্বরা রাও ৷