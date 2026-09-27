ETV Bharat / sports

তাঁবুতে তালা ঝুলিয়েছে সেনাবাহিনী, দোষ ঠেলাঠেলিতে আতান্তরে বাংলার কবাডি

ঠিক কী কারণে অমানিশা বাংলার কবাডিতে ৷ তাঁবু ঘুরে, কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সঞ্জয় অধিকারী ৷

WB KABADDI ASSOCIATION UNCERTAINTY
রাজ্য কবাডি অ্যাসোসিয়েশনে ঝুলছে তালা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 27, 2026 at 8:32 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 27 সেপ্টেম্বর: ব্যস্ত রেড রোড এবং মেয়ো রোডের ধারে অনেক ক্লাব তাঁবুর ভিড়ে নিঃশব্দ অবস্থান রাজ্য কবাডি অ্যাসোসিয়েশনের ৷ খেলাধুলোর চর্চা নেই, রয়েছে কেবল দোষ ঠেলাঠেলি ৷ আর তাতেই দেশের অন্যতম জনপ্রিয় খেলার রাজ্য তাঁবুতে পড়েছে তালা ৷ এশিয়ান গেমসে চব্বিশ ঘণ্টা আগে কবাডিতেই জোড়া সোনা জিতেছে ভারত ৷ অথচ বাংলার বুকে কবাডির রাজ্য তাঁবুতে কেবলই আঁধার ৷

ওয়েস্ট বেঙ্গল কবাডি অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুরঞ্জন ভট্টাচার্য জানালেন, 1956 সালে সেনাবাহিনীর তরফে একটি মাঠটি দেওয়া হয়েছিল রাজ্য কবাডি অ্য়াসোসিয়েশনকে ৷ তারপর থেকে সেই মাঠে বাংলার কবাডি চর্চা চলত দিব্যি ৷ সমস্যার শুরু রাজ্যের পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৷ 2013 সালে প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিশমা খাটিয়ে কবাডি সংস্থার মাঠটি দখল করেন ৷ এরপর সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অ্যামেচার কবাডি ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিট বলে একটি সংস্থা তৈরি হয় ৷ এই জবরদখলের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট বেঙ্গল কবাডি অ্যাসোসিয়েশন কলকাতার নগর দায়রা আদালতে মামলা করে ৷ যে মামলার রায় হিসেবে 2021 সালের ডিসেম্বরে আদালতের চতুর্থ বেঞ্চের থেকে রাজ্য কবাডি অ্যসোসিয়েশন একটি ডিক্রি পায় ৷ জবরদখলের বিরুদ্ধে ছিল সেই ডিক্রি ৷

রাজ্য কবাডি অ্যাসোসিয়েশনের দৈন্যদশা নিয়ে ইটিভি ভারতের বিশেষ প্রতিবেদন (ETV Bharat)

কিন্তু 2025 সালের অগস্ট মাস পর্যন্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল কবাডি অ্যাসোসিয়েশন সেই মাঠের অধিকার ফিরে পায়নি ৷ রাজনৈতিক ক্ষমতার পেশি প্রদর্শনের কারণে অধিকার ফিরে পাওয়া হয়নি ওয়েস্ট বেঙ্গল কবাডি অ্যাসোসিয়েশনের ৷ এমনটাই দাবি সচিব সুরঞ্জন ভট্টাচার্যের ৷ তাঁর কথায়, "সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণের পরে রাজ্য অ্যামেচার কবাডি ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিটের সভাপতি হন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়েই দখল রাখেন ৷ এই অবস্থায় মাঠের অধিকার ফিরে পেতে আমরা পুলিশের হস্তক্ষেপে কোর্টের কাছে আবেদন করি। কোর্টের রায়ে পুলিশি সহায়তায় আমরা 2025 সালের নভেম্বর মাসে মাঠে যাই। কিন্তু স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় এবং রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে পুলিশ তা করতে পারেনি ৷"

এরপর অবশ্য রাজ্য কবাডি অ্যাসোসিয়েশন এবং অ্যামেচার কবাডি ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার রাজ্য শাখা বাংলার কবাডির স্বার্থে মধ্যস্থতার পথ খুঁজে বের করে। দু'পক্ষই পারস্পরিক শর্তে রাজি হয় ৷ কিন্তু চুক্তির মেয়াদ ছিল তিনমাসের ৷ ফলে জানুয়ারির পর ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্য ভোটের দামামা বেজে যাওয়ায় চুক্তির মেয়াদ দু'পক্ষ বাড়াতে পারেনি ৷ এরমধ্যে ফের রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে ৷ অবস্থা প্রতিকূল দেখে স্বপন বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের নেতৃত্বাধীন অ্যামেচার কবাডি ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিট মালির হাতে চাবি দিয়ে চলে যায় ৷ এই পরিস্থিতিতে রাজ্য কবাডি অ্যাসোসিয়েশন গত 10 মে মাঠ এবং কবাডি তাঁবু নতুন করে সংস্কার করে খেলার উপযুক্ত করে তোলে ৷ পরিবর্তনের হাওয়ায় যখন কবাডি সংস্থা থিতু হতে শুরু করেছে তখনই আসরে নামে সেনাবাহিনী ৷ এবার তারা এসে কবাডি তাঁবুর ক্যান্টিনে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে যায় ৷

WB KABADDI ASSOCIATION UNCERTAINTY
আগাছায় ভরেছে কবাডির মাঠ (ETV Bharat)

সেনার অভিযোগ ছিল তাদের অধীনস্ত জায়গায় অনুমোদন ছাড়াই ব্যবসা চলছে ৷ তারপরেও ক্য়ান্টিনের ভিতরে সেনাবাহিনী সন্ধ্যার পর আলো লক্ষ্য করায় বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে যায় ৷ সেনাবাহিনী তখনও রাজ্য কবাডি অ্যাসোসিয়েশনের দু'পক্ষের বিবাদ সম্পর্কে অবগত ছিল না ৷ তারা ক্যান্টিন বন্ধ এবং বিদ্যুৎ সংযোগ বিছিন্ন করানোর কাজ করে অ্যামেচার কবাডি ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার উপর দায় চাপিয়ে। একইসঙ্গে গেটে তালা ঝুলিয়ে চলে যায় ৷ এমতাবস্থায় ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে বোঝাতে উদ্যোগী হয় রাজ্য কবাডি অ্যাসোসিয়েশন। কারণ প্রকৃতভাবে মাঠের দখল তারা ফিরে পেয়েছে লড়াই করে ৷ সেনাবাহিনী এই সময় ডুরান্ড কাপ আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে ৷ ফলে রাজ্য কবাডি অ্যাসোসিয়েশনের সমস্যা পিছনের সারিতে চলে যায় ৷ তবে হাল না-ছেড়ে সুরঞ্জন ভট্টাচার্যরা তদ্বির করে যেতে থাকেন ৷ সেনার তরফে মাঠ ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছেই ৷

কিন্তু দিনের পর দিন অবহেলায় নষ্ট হচ্ছে তাঁবু ৷ আগাছায় ঢেকে গিয়েছে মাঠ ৷ অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলান্সও অচল হয়ে নষ্ট হচ্ছে ৷ সুরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "জিনিসপত্র নষ্ট তো হচ্ছেই ৷ ক্ষতি হচ্ছে কবাডি খেলোয়াড়দের ভবিষ্যত ৷ জুুন মাসের মধ্যে আমরা আমাদের কাগজ জমা দিয়েছি ৷ সেনাবাহিনী বুঝতে পেরেছে আমাদের দাবিতে ভুল নেই। যখন এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তখন ওয়েস্ট বেঙ্গল কবাডি অ্যাসোসিয়েশনকেই মাঠ ফিরিয়ে দেওয়া হবে বলে বিশ্বাস করি ৷" সচিবের অভিযোগ দু'পক্ষের মধ্যে ঝামেলায় ইন্ধন দিয়েছে জাতীয় কবাডি ফেডারেশনের দ্বিচারিতা ৷ নিজেদের স্বার্থ কায়েম রাখতে ফেডারেশন ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি চালিয়েছে বলে দাবি তাঁদের ৷ ইতিমধ্যেই কর্তারা আলোচনার জন্য রাজ্যের বর্তমান ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ'য়ের থেকে সময় চেয়েছেন ৷

এদিকে মালির হাতে কবাডি তাঁবুর চাবি দিয়ে চলে গেলেও স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোষ্ঠী সক্রিয়। যেহেতু একাধিক সংস্থার পদে থাকা যাবে না, তাই অ্যামেচার কবাডির শীর্ষপদ থেকে পদত্যাগ করেছেন তিনি ৷ কিন্তু প্রভাব বজায় রাখতে আইএফএ'র প্রাক্তন সহ-সভাপতি পার্থ গঙ্গোপাধ্যায়'কে সামনে রেখে ঘুঁটি সাজাতে চাইছেন তিনি ৷ আর যাঁকে সবাই কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন সেই স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, তিনি সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কেবল রাজ্যের কবাডির উন্নতি চাইছেন ৷

আরও পড়ুন:

TAGGED:

রাজ্য কবাডি অ্যাসোসিয়েশনে তালা
রাজ্য কবাডিতে সংঘাত
বাংলায় কবাডি চর্চার বেহাল দশা
KABBADI IN BENGAL
WB KABADDI ASSOCIATION UNCERTAINTY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.