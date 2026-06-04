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তৃণমূলে ভাঙন, অস্তিত্ব সংকটে প্রাক্তন মন্ত্রীদের ক্লাবগুলির

বিদায়ী সরকারের দুই মন্ত্রী এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের দুই ভাইয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় চলত কলকাতা লিগের চার ক্লাব। অনিশ্চয়তা গ্রাস করেছে সেগুলিকে ৷

CALCUTTA FOOTBALL LEAGUE
এক ফ্রেমে তৃণমূলের প্রাক্তন দুই মন্ত্রী সুজিত বসু ও অরূপ বিশ্বাস (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 4, 2026 at 5:27 PM IST

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কলকাতা, 4 জুন: বাংলায় রাজনৈতিক পালাবদলের পর তৃণমূলে ভাঙন ৷ যে ধাক্কার আঁচ কলকাতা ময়দানেও ৷ আর 21 দিন বাদে কলকাতা ফুটবল লিগের বল গড়াবে ৷ তার আগে ইতিমধ্যেই অনুশীলন শুরু করেছে মোহনবাগান ৷ আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক সমস্য়ায় মহামেডান স্পোর্টিং জর্জরিত থাকলেও ইস্টবেঙ্গলও দ্রুত প্রস্তুতি শুরু করবে বলে ক্লাবের তরফে জানানো হয়েছে ৷ তিন প্রধানের ছবির পাশে রয়েছে আরও একটি ছবি। যেখানে বিদায়ী সরকারের দুই মন্ত্রী এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের দুই ভাইয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় চলত কলকাতা লিগের চার ক্লাব। এছাড়াও রয়েছে ডায়মন্ড হারবার এফসি ৷ যাদের অস্তিত্ব সংকটে ৷

রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ক্লাব সুরুচি সংঘ ৷ এই ক্লাব চালনা করেন অরূপের ভাই স্বরূপ বিশ্বাস ৷ গত কয়েকবছরে সুরুচি সংঘ প্রথম সারিতে উঠে এসে শক্তিশালী দল গড়ছিল ৷ এবার রাজ্যে প্রশাসনিক পালাবদল ঘটতেই বেকায়দায় সেই ক্লাব ৷ দলগঠনের কাজ বিরাটভাবে ধাক্কা খেয়েছে ৷ যাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সুরুচি সংঘ চলত সেই অরূপ বিশ্বাস ভোটে পরাজিত ৷ এরপর মেসি-কাণ্ডে ইডি'র ডাক পেয়েছেন ৷ পরাজিত হওয়ার পর আর সেভাবে দেখা যায়নি ৷ কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের ডাকে দলীয় বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন মাত্র ৷ ময়দান তাঁকে কটাক্ষ করত 'ছবি বিশ্বাস' নামে ৷ কারণ রাজ্যে ক্রীড়ার উন্নতির চায়ে ছবি তুলতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন ৷ সবমিলিয়ে সুরুচি সংঘ বেকায়দায় ৷

বিদায়ী সরকারের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আপাতত জেলবন্দি ৷ শ্রীভূমি স্পোর্টিং তাঁর ক্লাব বলেই পরিচিত ৷ পুরুষ এবং মহিলা দু'টি লিগেই দল রয়েছে শ্রীভূমির ৷ বিধাননগরের বিভিন্ন মাঠে অনুশীলন করত তারা ৷ মহিলা ফুটবলে শ্রীভূমি বড় নাম ৷ এই ক্লাবের কর্মকাণ্ড দেখতেন রাকেশ ঝা ৷ যিনি ময়দানে 'মুন' নামে পরিচিত ৷ আইএফএ'র সহসচিবও তিনি ৷ রাজ্যে পালাবদলে শ্রীভূমিও বেকায়দায় ৷ দলগঠন প্রশ্নচিহ্নের সামনে ৷

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর দুই ভাই অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কালীঘাট মিলন সংঘ অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব ৷ তারা কলকাতা লিগের প্রস্তুতি মদনপুরে চালাচ্ছে ৷ অন্যদিকে স্বপন (বাবুন) বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স ৷ যারা রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে প্র্যাকটিস করত ৷ সেখানে তালা পড়তেই কালিঘাট স্পোর্টস লাভার্স মাঠ পাচ্ছে না প্র্যাকটিসের জন্য ৷ ফুটবলারদের খুব কম টাকায় খেলার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে, যাতে কেউ রাজি হচ্ছে না ৷

উপরোক্ত দলগুলির তুলনায় ডায়মন্ড হারবার এফসি'র অবস্থা খানিকটা ভালো ৷ ময়দান বলছে বড় জাহাজ ডুবতে সময় লাগবে ৷ তবু তৃণমূলে ভাঙন ভরাডুবির আবহে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মালিকানাধীন ডায়মন্ড হারবার এফসি-ও টলমল ৷ আইএসএল খেলার স্বপ্নেও বড়সড় ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনা তাদের ৷ সবমিলিয়ে ময়দানজুড়ে বদলের হাওয়া জোরালো হচ্ছে ৷

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